Соевый соус — как выбирать, в чем польза и с чем лучше сочетать

Правильный соевый соус состоит из 4 ингредиентов – воды, соевых бобов, пшеницы и соли

Несмотря на то, что соевый соус вошел в наш обиход достаточно давно, до конца не ясно, нужно ли нам его использовать или нет. Ведь он не из нашей культуры питания. Но мы продолжаем активно добавлять его во время приготовления быстрых ужинов и не только, не задумываясь над тем, полезен ли соевый соус для нас или наоборот. Диетолог Алена Гаврилюк рассказала, что такое правильный соевый соус, кому его можно, а кому нет и как его использовать во время приготовления еды.

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Фото: Алена Гаврилюк, диетолог

Что должно быть в составе правильного соевого соуса?

"Натуральный соевый соус должен состоять ТОЛЬКО из четырех ингредиентов – воды, соевых бобов, пшеницы (допустимо из пшеничной муки) и соли. С таким составом, это качественный и полезный соевый соус", – говорит Алена Гаврилюк.

Чем может быть полезен соевый соус?

Качественный соевый соус помогает очистить стенки кровеносных сосудов от холестерина и нормализует давление. Высокое содержание антиоксидантов в этом соусе тормозит старение организма и повышает иммунитет.

Процессы ферментации, созревания и пастеризации сои приводят к тому, что конечная смесь состоит из более чем 300 веществ, от которых зависит ее запах, цвет и вкус. Это спирты, сахара, аминокислоты и органические кислоты. Этим и хорош соевый соус.

Как может навредить соевый соус?

Столовая ложка соевого соуса содержит 38% ЕН соли. Также соевый соус, особенно произведенный химическим путем, часто содержит глутамат натрия Е621. В соевом соусе содержится значительное количество аминов. Амины – это натуральные химикаты, встречающиеся в организмах растений и животных. Как правило, их много в выдержанных продуктах, таких, как мясо, рыба и сыр. Среди аминов в соевом соусе следует выделить гистамин и тирамин. Избыток аминов в соевом соусе не особо опасен, но у некоторых людей может быть к ним непереносимость. Один из ингредиентов соевого соуса – пшеница. Пшеница содержит глютен и поэтому этот соус противопоказан людям с целиакией (аллергией на пшеницу).

Итак, можно сделать вывод, что соевый соус употреблять не вредно, если в небольшом количестве и с хорошим составом.

Как можно использовать соевый соус при приготовлении еды?

Сначала нужно сказать, что соевый соус – уникальный продукт. Его свойства не меняются при нагревании до высоких температур. А еще – с ним вы будете меньше класть в блюда соли, а это очень хорошо. Соус можно использовать:

В маринадах для мяса и рыбы. Он придаст особый вкус, а когда такое мясо запечь – получите еще и красивый золотистый цвет. Блюда на пару. Не солите продукты перед приготовлением, а сбрызните соусом сваренную на пару рыбу, курицу или овощи. Соевый соус способен усилить вкус продуктов. Заправки для салатов. Соевый соус отлично сочетается со всеми зелеными салатами. Вкусная заправка может получится на основе соевого соуса, меда и оливкового масла. Пропорции выбирайте по вкусу.

Здесь узнаете, что такое ферментированные продукты и в чем их польза.

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