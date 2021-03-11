Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ленивый ужин: 3 рецепта для всей семьи

Сегодня, 19:22

Это вкусная еда не займет много времени и сил

Ужин – это то, что не должно занимать много времени и, безусловно, быть вкусным. Если есть задача накормить свою семью именно такой едой, а не просто вкусным супом, воспользуйтесь этими рецептами. Ниже найдете рецепт куриного филе в кокосовом молоке, картофеля по-французски и макарон лумакони с мясной и сырной начинкой.

В нашем календаре праздников марта найдете варианты для подарков близким.

Куриное филе в кокосовом молоке

Фото: instagram.com/madamevorger/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Лук – 1/2
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Куриный бульон – 200 мл
  • Лайм – 1/2
  • Коричневый сахар – 2 ч. л.
  • Кокосовое молоко – 250 мл
  • Кинза – пучок
  • Оливковое и сливочное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Куриное филе разрезать вдоль пополам. Можно его слегка отбить. Посолить, поперчить с двух сторон.
  2. Лук мелко нашинковать. Натереть цедру лайма и выдавить сок.
  3. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить филе на высоком огне по 1 минуте с каждой стороны.
  4. Убрать филе на тарелку.
  5. Уменьшить огонь до среднего и добавить в сковороду лук. Когда он станет мягким, выдавить чеснок.
  6. Обжарить до приятного запаха чеснока. Добавить сахар, влить бульон.
  7. Когда он закипит, добавить сок и цедру лайма. Дать покипеть 5 минут.
  8. Влить кокосовое молоко и готовить 5 минут на медленном огне, пока не загустеет. Посолить, поперчить по вкусу.
  9. В конце добавить куриное филе и дать ему дойти в соусе 2-4 минуты.
  10. Выключить огонь и добавить рубленую кинзу.

Читайте также:
Готовим сытный "Пастуший пирог" – пошаговый рецепт

Картофель по-французски со свининой

Фото: instagram.com/cooking_maniak/

Ингредиенты

  • Картофель – 600 г
  • Свинина – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Твердый сыр – 300 г
  • Майонез – 150 г
  • Специи – по вкусу

Читайте также:
Идеальный домашний майонез: 3 простых рецепта

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать на тонкие длинные кусочки. Натереть солью, чесноком, специями для мяса. Дать настояться 15 минут.
  2. Лук нарезать тонкими полукольцами. Картофель нарезать кольцами. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Смазать маслом емкость для выпекания, выложить мясо, затем половину лука, добавить половину майонеза.
  4. Распределить по мясу. Выложить слой картофеля, посолить, поперчить, выложить лук.
  5. Распределить оставшийся майонез. Сверху посыпать тертым сыром и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут.

Читайте также:
Как приготовить настоящие итальянские ньокки. Инструкция

Лумакони с сырной или мясной начинкой

Фото: instagram.com/_julia_cook_/

Ингредиенты

  • Макароны лумакони – 250 г
  • Томатная паста – 100 мл
  • Вода – 300 мл
  • Сыр чеддер – 200 г сыра

Для мясной начинки

  • Фарш (любой) – 200 г
  • Лук – 1/2
  • Морковь – 1/2
  • Специи, соль по вкусу

Для сырной начинки

  • Рикотта – 250 г
  • Шпинат – 100 г шпинат
  • Специи, соль по вкусу

Читайте также:
Как приготовить рикотту дома – рецепты в мультиварке и на плите

Способ приготовления

  1. Для мясной начинки обжарить овощи и мясо. Можно добавить немного томатной пасты. Посолить, поперчить.
  2. Для сырной начинки разморозить шпинат, добавить рикотту, специи и соль. Перемешать.
  3. Отварить лумакони, дать стечь воде выложить в форму.
  4. Начинить фаршем или сырной начинкой. Залить водой и томатной пастой.
  5. Запекать 20 минут при 180 градусах. Сверху украсить сыром.

Здесь найдете рецепт сочных шведских фрикаделек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чечевица: какая идеальна для гарниров, а какая для супов Кесадилья - лепешка с характером, которую стоит научиться готовить Не ешьте эти продукты на ночь - будете здоровее и сон станет крепче Выбираем масло для жарки, чтобы было вкусно и полезно
рецепты ужин
Реклама

Новости партнеров

Елена Кравец рассказала, как любит отдыхать
Елена Кравец рассказала, как любит отдыхать
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Популярные статьи

Сегодня, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Сегодня, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Сегодня, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Сегодня, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

Вчера, 17:58Вкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

Вчера, 13:30Звездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Вчера, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Вчера, 08:36Звездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Вчера, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

9 мартаЗвездно

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

9 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Новости партнеров

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять