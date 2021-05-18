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Голубцы из молодой капусты – быстрый и вкусный рецепт

Сегодня, 10:28

Для начинки возьмите смешанный фарш, так вкуснее

Фото: instagram.com/_olga_korotina_recept/
Фото: instagram.com/_olga_korotina_recept/

Конечно, самая вкусная молодая капуста во всевозможных салатах. Ну а если из нее приготовить свои любимые голубцы – они получатся более нежными. Листья для таких голубцов можно не отваривать, а сложить в подходящий пакет и отправить на 2 минуты в микроволновку, включенную на полную мощность. Ниже узнаете, как приготовить самые вкусные голубцы из листьев молодой капусты.

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Голубцы из молодой капусты с фаршем

Ингредиенты для голубцов

  • 700 г листьев молодой капусты
  • 1,2 кг смешанного фарша
  • 1 крупная морковь
  • 2 средние луковицы
  • 0,5 стакана риса
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • 1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • Растительное масло

Для соуса

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5-7 ст. л. сметаны
  • 4-5 ст. л. томатной пасты или 2 стакана томатного сока
  • Соль, перец
  • Вода

Способ приготовления

  1. Молодую капусту помыть, вырезать кочерыжку и снять листы. Должно получиться примерно 700 г листьев. Отварить листья в кипящей воде в течение нескольких минут, остудить и срезать ножом толстые прожилки.
  2. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить овощи на растительном масле до полуготовности.
  3. Мясной фарш выложить в миску, добавить обжаренные овощи, рис, зелень и хорошо перемешать. Затем фарш посолить, поперчить, добавить специи по вкусу и еще раз хорошо перемешать.
  4. На край капустного листа выложить порцию фарша, края завернуть внутрь и свернуть рулетиком.
  5. В кастрюлю с толстым дном плотно, в два-три слоя выложить голубцы. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и тертую на средней терке морковь. Затем добавить сметану и томатную пасту. Посолить, поперчить, залить все водой, чтобы полностью покрывала овощи. Готовить голубцы около часа после закипания воды.

Здесь узнаете, что необычного можно приготовить из кускуса.

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