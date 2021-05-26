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7 рецептов картофельных зраз с традиционными и самыми неожиданными начинками

Сегодня, 13:34

Кроме капусты и грибов, в зразах будут хороши говяжья печень и сыр

Зразы с капустой Фото: instagram.com/yammy_recepts/
Зразы с капустой
Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Зразы – очень актуальная еда в картофельное межсезонье. То есть сейчас мы переключились на молодой картофель, который варим и запекаем, а вот старый можно использовать по одному из его самых вкусных назначений. В этой подборке – 7 рецептов зраз. И не только с грибами и капустой, но и с фаршем, куриным филе, говяжьей печенью и даже сыром.

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Зразы с сыром

Фото: instagram.com/legkogotovit/

Ингредиенты

  • 300 г – картофельное пюре
  • 1 шт. – яйцо
  • 50 г – сыр
  • 4-5 ст. л. – мука
  • соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать пюре с яйцом, специями, зеленью. Если тесто жидкое, добавить муки.
  2. Сыр нарезать на небольшие кусочки.
  3. Сформировать шайбочки, внутрь положить сыр, залепить тесто.
  4. Обвалять в муке и жарить на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

Зразы с капустой

Фото: instagram.com/vegmarin/

Ингредиенты для теста

  • 500 – г вареного картофеля
  • 50 г – цельнозерновой пшеничной муки
  • гранулированный чеснок
  • специи для картошки
  • соль, перец

Для начинки

  • 400 г – белокочанной капусты
  • по 1 шт. – лука, моркови
  • лавровый лист, соль, перец
  • 1 ст. л. – растительного масла

Способ приготовления

  1. Мелко нашинкованную капусту, натертую морковь, нарезанный лук тушить на растительном масле. Добавить лавровый лист, соль, перец и воду по необходимости. Тушить до готовности.
  2. Для теста охлажденную картошку превратить в пюре. Добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто. Тесто получается достаточно мягкое и немного прилипает к рукам.
  3. На рабочую поверхность насыпать муку. Отделить небольшой кусочек теста, обвалять в муке, прижать ладонью так, чтоб получился блинчик. В центр положить столовую ложку начинки, защипнуть края и сформировать зраз овальной формы.
  4. Обжарить на растительном масле с двух сторон.

Горохово-картофельные зразы с грибами

Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты для теста

  • 400 г – горох
  • 300 г – картофель
  • 1 ч. л. – соль

Для начинки

  • 300 г – грибы
  • 1 шт. – лук репчатый
  • 2 зуб. – чеснок
  • 3 ст. л. – растительное масло
  • соль, перец – по вкусу

Для соуса

  • 1 ст. л. – пшеничная мука
  • 100 г – грибы
  • соль, мускатный орех молотый, зелень – по вкусу
  • 300 мл – молоко рисовое (или овощной бульон)

Способ приготовления

  1. Горох промыть и замочить в холодной воде на ночь. Отварить в подсоленной воде до состояния густого пюре. Картофель также отварить, растолочь. Оба пюре соединить и перемешать, при необходимости посолить. Остудить.
  2. Лук и грибы нарезать мелким кубиком и обжарить до золотистости. Добавить измельченный чеснок, соль и перец. Обжарить еще около минуты.
  3. Из 2 столовых ложек пюре сформировать лепешку. В середину положить 1 ст. л. начинки. Сформировать зразы. Тесто можно посыпать мукой, чтобы не липло к рукам.
  4. Обжарить зразы с двух сторон до золотистости.
  5. Для соуса грибы нарезать на небольшие кусочки, слегка обжарить, добавить 1 ст. л. без горки муки, перемешать и добавить растительное молоко, вместо молока можно использовать просто воду или овощной бульон. Размешать, посолить и добавить мускатный орех. Проварить на небольшом огне около минуты, если соус очень сильно загустеет, можно добавить еще жидкости.
  6. Полить зразы соусом и посыпать зеленью.


Картофельные зразы с фаршем

Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Ингредиенты

  • 6 шт. – среднего картофеля
  • 200 г – фарша (свинина, курица)
  • 1 шт. – яйцо
  • 3 ст. л. – муки
  • соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Обжарить фарш на 2-3 столовых ложках растительного масла, переложить в миску.
  2. Отварить картофель, превратить в пюре, охладить.
  3. Добавить в картофель яйцо и муку, вымесить однородное картофельное тесто-пюре.
  4. Сформировать лепешки. В центр каждой выложить фарш, сформировать зразы и обвалять в муке.
  5. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон.

Зразы с курицей

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты

  • 900 г – картофель
  • 400 г – куриное филе
  • 1 шт. – яйцо
  • 2 ш. – лук
  • 3 ст. л. – мука пшеничная
  • 100 г – сухари панировочные
  • соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Очищенный картофель отварить в течение 20 минут с момента закипания.
  2. Лук и куриное филе порезать некрупно. Обжарить лук и мясо до полной готовности.
  3. Картофель превратить в пюре, остудить и вбить яйцо, перемешать. Добавить муку и перемешать, пока тесто не станет удобным для формирования зраз.
  4. В жареное мясо с луком добавить щепотку перца, перекрутить его через мясорубку два раза.
  5. Сформировать зразы и обвалять в панировочных сухарях со всех сторон.
  6. Жарить до золотистой корочки.

Зразы с печенью

Фото: instagram.com/__helena__86/

Ингредиенты

  • 750 г – картофеля
  • 1 шт. – яйцо
  • 50 г – сыра
  • 50 г – муки пшеничной цельнозерновой

Для паштета

  • 500 г – говяжьей печени
  • 2 шт. – морковки
  • 1 шт. – лук
  • лавровый лист, специи – по вкусу
  • 2 зуб. – чеснока

Способ приготовления

  1. Лук и морковь измельчить и обжарить на капле масла. Добавить воды и протушить.
  2. Печень отварить с лавровым листом и перцем 20 минут. Добавить к овощам и залить половиной бульона. Протушить все вместе 15 минут. Остудить и измельчить блендером.
  3. Отварить картофель в мундире. Очистить и измельчить мясорубкой. Добавить яйцо, тертый сыр, специи. Перемешать.
  4. Добавить муку, замесить тесто и сформировать зразы с начинкой. Отправить в холодильник на 30 минут.
  5. Жарить до готовности.

Зразы из картофельного пюре с грибной начинкой

Зразы из картошки с грибами
Зразы из картошки с грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 6-8 картофелин
  • 300 г шампиньонов
  • 2 средних луковицы
  • 3-4 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • 1 долька чеснока
  • 1 лавровый листик
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 4-5 горошин черного перца
  • Зелень
  • 2 ч. л. соли (или по вкусу)
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 4-5 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления

  1. Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
  2. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
  3. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
  4. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
  5. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразы и обвалять в муке.
  6. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Здесь узнаете 3 важных правила для отварного молодого картофеля.

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Источник: Зразы с капустой
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