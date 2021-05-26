7 рецептов картофельных зраз с традиционными и самыми неожиданными начинками
Кроме капусты и грибов, в зразах будут хороши говяжья печень и сыр
Зразы – очень актуальная еда в картофельное межсезонье. То есть сейчас мы переключились на молодой картофель, который варим и запекаем, а вот старый можно использовать по одному из его самых вкусных назначений. В этой подборке – 7 рецептов зраз. И не только с грибами и капустой, но и с фаршем, куриным филе, говяжьей печенью и даже сыром.
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Зразы с сыром
Ингредиенты
- 300 г – картофельное пюре
- 1 шт. – яйцо
- 50 г – сыр
- 4-5 ст. л. – мука
- соль, специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать пюре с яйцом, специями, зеленью. Если тесто жидкое, добавить муки.
- Сыр нарезать на небольшие кусочки.
- Сформировать шайбочки, внутрь положить сыр, залепить тесто.
- Обвалять в муке и жарить на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.
Зразы с капустой
Ингредиенты для теста
- 500 – г вареного картофеля
- 50 г – цельнозерновой пшеничной муки
- гранулированный чеснок
- специи для картошки
- соль, перец
Для начинки
- 400 г – белокочанной капусты
- по 1 шт. – лука, моркови
- лавровый лист, соль, перец
- 1 ст. л. – растительного масла
Способ приготовления
- Мелко нашинкованную капусту, натертую морковь, нарезанный лук тушить на растительном масле. Добавить лавровый лист, соль, перец и воду по необходимости. Тушить до готовности.
- Для теста охлажденную картошку превратить в пюре. Добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто. Тесто получается достаточно мягкое и немного прилипает к рукам.
- На рабочую поверхность насыпать муку. Отделить небольшой кусочек теста, обвалять в муке, прижать ладонью так, чтоб получился блинчик. В центр положить столовую ложку начинки, защипнуть края и сформировать зраз овальной формы.
- Обжарить на растительном масле с двух сторон.
Горохово-картофельные зразы с грибами
Ингредиенты для теста
- 400 г – горох
- 300 г – картофель
- 1 ч. л. – соль
Для начинки
- 300 г – грибы
- 1 шт. – лук репчатый
- 2 зуб. – чеснок
- 3 ст. л. – растительное масло
- соль, перец – по вкусу
Для соуса
- 1 ст. л. – пшеничная мука
- 100 г – грибы
- соль, мускатный орех молотый, зелень – по вкусу
- 300 мл – молоко рисовое (или овощной бульон)
Способ приготовления
- Горох промыть и замочить в холодной воде на ночь. Отварить в подсоленной воде до состояния густого пюре. Картофель также отварить, растолочь. Оба пюре соединить и перемешать, при необходимости посолить. Остудить.
- Лук и грибы нарезать мелким кубиком и обжарить до золотистости. Добавить измельченный чеснок, соль и перец. Обжарить еще около минуты.
- Из 2 столовых ложек пюре сформировать лепешку. В середину положить 1 ст. л. начинки. Сформировать зразы. Тесто можно посыпать мукой, чтобы не липло к рукам.
- Обжарить зразы с двух сторон до золотистости.
- Для соуса грибы нарезать на небольшие кусочки, слегка обжарить, добавить 1 ст. л. без горки муки, перемешать и добавить растительное молоко, вместо молока можно использовать просто воду или овощной бульон. Размешать, посолить и добавить мускатный орех. Проварить на небольшом огне около минуты, если соус очень сильно загустеет, можно добавить еще жидкости.
- Полить зразы соусом и посыпать зеленью.
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Картофельные зразы с фаршем
Ингредиенты
- 6 шт. – среднего картофеля
- 200 г – фарша (свинина, курица)
- 1 шт. – яйцо
- 3 ст. л. – муки
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Обжарить фарш на 2-3 столовых ложках растительного масла, переложить в миску.
- Отварить картофель, превратить в пюре, охладить.
- Добавить в картофель яйцо и муку, вымесить однородное картофельное тесто-пюре.
- Сформировать лепешки. В центр каждой выложить фарш, сформировать зразы и обвалять в муке.
- Обжарить до золотистой корочки с двух сторон.
Зразы с курицей
Ингредиенты
- 900 г – картофель
- 400 г – куриное филе
- 1 шт. – яйцо
- 2 ш. – лук
- 3 ст. л. – мука пшеничная
- 100 г – сухари панировочные
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Очищенный картофель отварить в течение 20 минут с момента закипания.
- Лук и куриное филе порезать некрупно. Обжарить лук и мясо до полной готовности.
- Картофель превратить в пюре, остудить и вбить яйцо, перемешать. Добавить муку и перемешать, пока тесто не станет удобным для формирования зраз.
- В жареное мясо с луком добавить щепотку перца, перекрутить его через мясорубку два раза.
- Сформировать зразы и обвалять в панировочных сухарях со всех сторон.
- Жарить до золотистой корочки.
Зразы с печенью
Ингредиенты
- 750 г – картофеля
- 1 шт. – яйцо
- 50 г – сыра
- 50 г – муки пшеничной цельнозерновой
Для паштета
- 500 г – говяжьей печени
- 2 шт. – морковки
- 1 шт. – лук
- лавровый лист, специи – по вкусу
- 2 зуб. – чеснока
Способ приготовления
- Лук и морковь измельчить и обжарить на капле масла. Добавить воды и протушить.
- Печень отварить с лавровым листом и перцем 20 минут. Добавить к овощам и залить половиной бульона. Протушить все вместе 15 минут. Остудить и измельчить блендером.
- Отварить картофель в мундире. Очистить и измельчить мясорубкой. Добавить яйцо, тертый сыр, специи. Перемешать.
- Добавить муку, замесить тесто и сформировать зразы с начинкой. Отправить в холодильник на 30 минут.
- Жарить до готовности.
Зразы из картофельного пюре с грибной начинкой
Ингредиенты
- 6-8 картофелин
- 300 г шампиньонов
- 2 средних луковицы
- 3-4 ст. л. муки
- 2 яйца
- 1 долька чеснока
- 1 лавровый листик
- 3-4 горошины душистого перца
- 4-5 горошин черного перца
- Зелень
- 2 ч. л. соли (или по вкусу)
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 4-5 ст. л. рафинированного растительного масла
Способ приготовления
- Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
- Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
- Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
- Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразы и обвалять в муке.
- Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
Здесь узнаете 3 важных правила для отварного молодого картофеля.
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