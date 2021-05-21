10 разнообразных блюд из индейки – от буженины до люля-кебаба

Такая еда – не только вкусно, но и диетично

Фото: instagram.com/semenovairina8888/

Когда не хочется курицу, берите индейку. Специалисты говорят, что это мясо не просто диетично, оно еще и полезно. Мы рассказывали, что необычного можно приготовить из курицы, теперь узнаем, какие вариации приготовления могут быть с индейкой.

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Буженина из индейки

Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Ингредиенты

1 кг – грудка индейки

70 г – растительное масло

по 1 ч. л. – соль, копченая паприка, сухой чеснок, порошок чили

Способ приготовления

Смешать специи с маслом и хорошо натереть мясо. Убрать в контейнер с крышкой на ночь в холодильник. Духовку включить на 230 градусов на 1 час (это необходимо для прогрева и поддержания нужной температуры). Мясу придать форму рулета и скрепить ниткой (шпагатом). Положить в форму для запекания, ничем не прикрывать. Запекать 15 минут при 230 градусах. Отключить, дверцу духовки не открывать около 8 часов. За это время мясо полностью приготовится и остынет.

Картофельный гратен с индейкой и грибами

Фото: instagram.com/_natasha.chernova/

Ингредиенты

6 шт. – картофель

300 г – филе индейки (можно заменить на куриное)

200 г – шампиньонов

200 мл – сливок 10%

1 ч. л. – муки

50 г – тертого сыра

Способ приготовления

Нарезать картошку толщиной 0,5 см, сварить до готовности в подсоленной воде 15 минут. Филе нарезать тонкими слайсами. Обжарить на сильном огне около 7 минут. Нарезать шампиньоны и добавить к филе, жарить около 5 минут. Влить сливки, добавить муку, чтобы сливки не свернулись. Перемешать, огонь убавить на минимум. Готовить до загустения. Пергамент нарезать на квадраты, смазать сливочным маслом. Выложить картошку в один слой, сверху соус с индейкой и посыпать сыром. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут.

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Тушеная индейка с овощами

Тушеная индейка с овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г филе индейки

3 помидора

200 г цветной капусты

200 г баклажанов

100 г болгарского перца

1 головка репчатого лука

5 ст. л. сметаны

1 ст. л. пшеничной муки

Соль, черный молотый перец

Специи

Свежая зелень петрушки или укропа

Способ приготовления

Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла. В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой. Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец. Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану. Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы. Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны. Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.

Люля-кебаб из индейки

Люля-кебаб в духовке Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 г филе грудки индейки

2 средние луковицы

2 ст. л. сливочного масла

2 маленьких яйца

Соль, свежемолотый черный перец

Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи

Способ приготовления

Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало. Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук. Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса. Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток. Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль"). Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.

Запеченная голень индейки в духовке

Голени индейки в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3 голени индейки

3 зубчика чеснока, тонко нарезанных

9 ст. л. жирных сливок

Соль, перец – по вкусу

Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов. Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем. Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут). Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить. Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 градусов и готовить еще около часа. Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.

Рубленные котлеты из индейки с кабачком и сыром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Ингредиенты

400 г – индейка

по 1 шт. – кабачок, яйцо

75 г – сыр

специи – по вкусу

Способ приготовления

Индейку нарезать мелким кубиком. Добавить яйцо, затем тертый сыр и кабачок, отжатый от сока. Сформировать котлеты, жарить на среднем огне с двух сторон. Накрыть крышкой. Тушить до готовности.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Мясные рулетики с зеленью и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г филе индейки

Несколько веточек зеленого базилика

150 г твердого сыра

50 г грецких орехов

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1,5 см. Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере. Выкладывать по 1-2 ч. л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками. Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки. Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.

Полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром

Полпеттоне из индейки Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для рулета

500 г фарша индейки

200 г сырых домашних колбасок

200 г вареной колбасы

1 яйцо

75 г черствого белого хлеба

125 мл молока

50 г пармезана

Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу

150 г бекона – для заворачивания

Для начинки

100 г сырокопченой ветчины

100 г твердого сыра

Способ приготовления

Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке. В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности. На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру. Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 50 минут. Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Фрикадельки из индейки Фото: freepik.com

Ингредиенты

Для соуса

1 луковица

1 стебель сельдерея

3 зубчика чеснока

1 веточка тимьяна

400 мл консервированных помидоров нарезанных

1 ч. л. сахара

Соль и черный перец

1-2 ч. л. соуса песто

Для фрикаделек

500 г фарша индейки

1 яйцо

3 ст. л. панировочных сухарей

3 ст. л. тертого пармезана

Способ приготовления

Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут. Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

Индейка в духовке с ананасами, сыром и грибами

Индейка в духовке с ананасами и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г индейки

250 г ананаса

100 г твердого сыра

100 г шампиньонов

1 луковица

1 ст. л. растительного масла

Соль

Перец

Специи

Способ приготовления

Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3-4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 минут при 180 градусов.

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