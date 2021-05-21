10 разнообразных блюд из индейки – от буженины до люля-кебаба
Такая еда – не только вкусно, но и диетично
Когда не хочется курицу, берите индейку. Специалисты говорят, что это мясо не просто диетично, оно еще и полезно. Мы рассказывали, что необычного можно приготовить из курицы, теперь узнаем, какие вариации приготовления могут быть с индейкой.
И если вам нужен необычный, но практичный подарок, ознакомьтесь с идеями из нашего майского календаря праздников.
Буженина из индейки
Ингредиенты
- 1 кг – грудка индейки
- 70 г – растительное масло
- по 1 ч. л. – соль, копченая паприка, сухой чеснок, порошок чили
Способ приготовления
- Смешать специи с маслом и хорошо натереть мясо. Убрать в контейнер с крышкой на ночь в холодильник.
- Духовку включить на 230 градусов на 1 час (это необходимо для прогрева и поддержания нужной температуры).
- Мясу придать форму рулета и скрепить ниткой (шпагатом). Положить в форму для запекания, ничем не прикрывать.
- Запекать 15 минут при 230 градусах.
- Отключить, дверцу духовки не открывать около 8 часов. За это время мясо полностью приготовится и остынет.
Картофельный гратен с индейкой и грибами
Ингредиенты
- 6 шт. – картофель
- 300 г – филе индейки (можно заменить на куриное)
- 200 г – шампиньонов
- 200 мл – сливок 10%
- 1 ч. л. – муки
- 50 г – тертого сыра
Способ приготовления
- Нарезать картошку толщиной 0,5 см, сварить до готовности в подсоленной воде 15 минут.
- Филе нарезать тонкими слайсами. Обжарить на сильном огне около 7 минут.
- Нарезать шампиньоны и добавить к филе, жарить около 5 минут.
- Влить сливки, добавить муку, чтобы сливки не свернулись. Перемешать, огонь убавить на минимум. Готовить до загустения.
- Пергамент нарезать на квадраты, смазать сливочным маслом. Выложить картошку в один слой, сверху соус с индейкой и посыпать сыром.
- Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут.
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Тушеная индейка с овощами
Ингредиенты
- 500 г филе индейки
- 3 помидора
- 200 г цветной капусты
- 200 г баклажанов
- 100 г болгарского перца
- 1 головка репчатого лука
- 5 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. пшеничной муки
- Соль, черный молотый перец
- Специи
- Свежая зелень петрушки или укропа
Способ приготовления
- Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать.
- Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой.
- Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла.
- В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
- Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец.
- Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану.
- Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы.
- Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны.
- Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.
Люля-кебаб из индейки
Ингредиенты
- 500 г филе грудки индейки
- 2 средние луковицы
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 маленьких яйца
- Соль, свежемолотый черный перец
- Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи
Способ приготовления
- Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
- Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
- Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
- Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
- Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль").
- Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.
Запеченная голень индейки в духовке
Ингредиенты
- 3 голени индейки
- 3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
- 9 ст. л. жирных сливок
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин – несколько веточек
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем.
- Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут).
- Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить.
- Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 градусов и готовить еще около часа.
- Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.
Рубленные котлеты из индейки с кабачком и сыром
Ингредиенты
- 400 г – индейка
- по 1 шт. – кабачок, яйцо
- 75 г – сыр
- специи – по вкусу
Способ приготовления
- Индейку нарезать мелким кубиком. Добавить яйцо, затем тертый сыр и кабачок, отжатый от сока.
- Сформировать котлеты, жарить на среднем огне с двух сторон.
- Накрыть крышкой. Тушить до готовности.
Рулетики из индейки с базиликом и сыром
Ингредиенты
- 500 г филе индейки
- Несколько веточек зеленого базилика
- 150 г твердого сыра
- 50 г грецких орехов
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Филе индейки помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1- 1,5 см.
- Застелить разделочную доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем.
- Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке.
- Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере.
- Выкладывать по 1-2 ч. л. сырно-базиликовой массы на каждую отбивную и сворачивать мясо плотными рулетиками.
- Плотно завернуть все получившиеся рулетики в фольгу или поместить их в рукав для запекания, переложить на противень. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать рулеты 30-40 минут до румяной корочки.
- Рулеты из индейки с начинкой можно подавать к столу как в горячем, так и в охлажденном виде. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами.
Полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром
Ингредиенты
Для рулета
- 500 г фарша индейки
- 200 г сырых домашних колбасок
- 200 г вареной колбасы
- 1 яйцо
- 75 г черствого белого хлеба
- 125 мл молока
- 50 г пармезана
- Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу
- 150 г бекона – для заворачивания
Для начинки
- 100 г сырокопченой ветчины
- 100 г твердого сыра
Способ приготовления
- Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке.
- В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности.
- На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру.
- Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 50 минут.
- Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.
Фрикадельки из индейки в томатном соусе
Ингредиенты
Для соуса
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 400 мл консервированных помидоров нарезанных
- 1 ч. л. сахара
- Соль и черный перец
- 1-2 ч. л. соуса песто
Для фрикаделек
- 500 г фарша индейки
- 1 яйцо
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 3 ст. л. тертого пармезана
Способ приготовления
- Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
- Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
- Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
- Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
- Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
- Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.
- Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.
Индейка в духовке с ананасами, сыром и грибами
Ингредиенты
- 500 г индейки
- 250 г ананаса
- 100 г твердого сыра
- 100 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 ст. л. растительного масла
- Соль
- Перец
- Специи
Способ приготовления
- Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3-4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
- Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
- Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса.
- Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 минут при 180 градусов.
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