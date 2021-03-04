5 коктейлей с шампанским к 8 Марту с подругами

Совместим шампанское с водкой, ликерами и соками

Пить шампанское в формате классики иногда скучно. Как выйти из ситуации, спросите вы? Делать коктейли, конечно, и использовать шампанское в качестве основы. Рассказываем, как приготовить лучшие коктейли с шампанским. Они еще идеально подойдут к 8 Марта. Правда, название одного из них может напугать, а рецепт других выдастся максимально легким.

Коктейли – коктейлями, но о подарках на 8 Марта тоже не надо забывать. Если вы в поисках оригинальных идей – переходите на наш подарочный календарь. Найдете удачную идею, которую сможете реализовать весной.

Легкий по рецептуре, но вкусный коктейль с добавлением игристого. Именно из-за него "Мимозу" часто предают и выбирают "Королевский гранд".

Ингредиенты:

Ликер Grand Marnier; Слайс апельсина; Шампанское.

Grand Royal Фото: Getty Images

Способ приготовления:

Налейте в бокал 3/4 части ликера; Добавьте шампанское; Закрепите на бокале апельсин для украшения.

Используйте стакан формы флейты.

"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня"

Да, название несколько пугает, но поверьте, рецептура коктейля доставит конечное гастрономическое удовольствие. И типичный брют уже не будет таким предсказуемым, как в коктейле "Мимоза".

Ингредиенты

120 мл шампанского брют; 45 мл абсента.

"Смерть Эрнеста Хемингуэя во второй половине дня" Фото: Pinterest

Способ приготовления:

Налейте абсент в бокал; Добавьте холодный брют; Пейте и наслаждайтесь коктейлем.

Используйте стакан формы флейты.

Sgroppino

Идеальный вариант для тех, кто любит водку и шампанское, но до сих пор не знал, как можно совместить эти два напитка.

Ингредиенты

2 ч. ложки лимонного сорбета; 1 ч. ложка водки; шампанское.

Sgroppino Фото: Pinterest

Способ приготовления:

Положите лимонный сорбет на дно бокала; Вылейте водку; Добавьте шампанского до верха бокала.

Используйте стакан формы флейты.

Если вы предпочитаете коктейли на основе ликера и коньяка, но и любите шампанское, то этот вариант для вас. Потому что здесь максимум ликера, минимум коньяка и не без изюминки – брюта.

Ингредиенты

30 мл коньяка; 30 мл ликера "Benedictine"; 30 мл ликера "Куантро"; 120 мл шампанского брют.

B2C2 Фото: Pinterest

Способ приготовления

Смешайте коньяк, ликер "Benedictine" и "Куантро"; Долейте в смесь брют комнатной температуры; Смешайте полученную смесь со льдом; Процедите в стакан.

Подавайте в стакане формы олд фешен.

Этот коктейль для любителей пьяных фруктовых сочетаний. Потому что шампанское в этом коктейле сделает свое дело.

Ингредиенты

60 мл апельсинового сока; 30 мл ананасового сока; 2 ст. ложки гренадина; 30 мл шампанского брют.

"Тропическая мимоза" Фото: Getty Images

Способ приготовления

Смешайте соки и налейте в ⅔ части бокала; Добавьте брют холодной температуры и гренадин.

Используйте стакан формы флейта.

Недавно мы рассказывали, почему нельзя пить игристое на Масленицу.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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