Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков

Сегодня, 20:06

Множество идей подарков для мамы к 8 Марта-2021: выбирайте лучший

Ранее мы уже рассказывали, как выбрать подарки для девушки, подруги или жены на 8 Марта. Каким бы ни был подарок, безумно ценно любое проявление мужского внимания. А что же подарить маме на 8 Марта? Разве кто-нибудь поймет и обрадует маму лучше, чем собственные любящие дети? Но если у вас все-таки возникают сложности с выбором презента в этот весенний праздник, мы решили помочь в поисках оригинального подарка на 8 Марта для мамы. Читайте подборку самых крутых презентов.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

Женский день

Устройте для своей мамы поистине настоящий женский день. Начните его со вкусного завтрака вместе, затем отправляйтесь по магазинам и купите вещь, которую мама давно хотела. Вы можете сходить вместе в салон красоты или сделать SPA-процедуры. А комедия или хорошая мелодрама в кинотеатре с большой корзиной попкорна или атмосферный ужин в уютном заведении, где маму будет ожидать букет свежих цветов, смогут прекрасно завершить ваш день.

Подарки для мамы
Подарки для мамы
Фото: Depositphotos

WomanBox

Коробочка, которая в силах обрадовать любую женщину. Купите большую яркую коробку и наполните ее всем, что вашей душе угодно, – от сладостей до аксессуаров. Как вариант: купите в магазине декора наполнение для коробочки (метафан, древесный или бумажный наполнитель), затем положите в нее маски для лица, крем для ухода за кожей, декоративную косметику, ювелирные изделия или женские аксессуары – весенний шарф, повязку для волос, перчатки, сумку-клатч, солнцезащитные очки. В завершение добавьте органические сладости, что будет очень полезно для здоровья.

Читайте также:
Готовимся к 8 Марта: как сделать идеальную прическу в домашних условиях

Услуги стилиста

Подарок для мамы на 8 Марта
Подарок для мамы на 8 Марта
Фото: Unsplash

Каждая женщина мечтает выглядеть сногсшибательно. Именно для этого существуют стилисты, которые научат правильно подбирать и сочетать вещи. Если вы хотите действительно удивить маму и подарить ей не только положительные эмоции, но еще и новые знания, обратитесь к услугам профессионального стилиста. Пусть он поможет ей расстаться с вещами, которые только захламляют пространство в шкафу, чтобы появилось место для новых вещей. Также стилист поможет определить подходящий маме стиль одежды и раскроет "козырные карты" ее внешнего вида.

Домашний любимец

Подарок для мамы
Подарок для мамы
Фото: Unsplash

Постарайтесь выведать заранее, насколько мама готова к не совсем обычному подарку. Вдруг ей бывает одиноко, грустно, хочется с кем-то поговорить или поухаживать? Особенно если дети совсем недавно "выпорхнули из гнезда", и она осталась одна. В этом случае отличным выбором подарка на 8 Марта станет живой пушистый маленький комочек. Вариантов много – шумный котенок, дружелюбный щенок, звонкоголосый попугай или же наоборот, молчаливый хомячок, еще более молчаливый и созерцательный аквариум. Даже комнатное растение, которое своим цветением способно подарить радость.

Приятные воспоминания

Подарок маме
Подарок маме
Фото: Unsplash

Большинство родителей трепетно относятся к памятным вещицам, им важно внимание со стороны детей. Если вы не живете вместе, мама редко видит вас или внуков, то лишнее напоминание о себе будет совсем не лишним. Подарите ей семейные фотографии, собранные в альбом, оформленные в виде коллажа или панно, которое можно повесить на стену. Пусть они напоминают ей о вашей любви и заботе. Другой вариант памятного подарка – это одежда или предметы декора с приятными надписями, картинками, символами, понятными для вашей семьи. К примеру, можно распечатать фотографию совместного отдыха на чашке или подушке. И не забывайте почаще устраивать новые фотосессии – они тоже войдут в семейный альбом и согреют маме душу, когда ей взгруснется.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта каждому знаку зодиака, а также делились рецептами, что приготовить на 8 Марта для праздничного ужина.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Десерт на 8 Марта: нежная панна котта с апельсиновым желе Весенние салаты на 8 Марта: три праздничных рецепта Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов Идеи самых оригинальных подарков к праздникам марта Рецепт на 8 Марта: куриное филе, фаршированное курагой 8 Марта по-советски: что ели и как отмечали Десерт на 8 Марта: тарталетки с заварным кремом и малиной Что приготовить на 8 Марта: рецепты салатов в виде цветов Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу
подарки 8 Марта что подарить
Реклама

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярные статьи

Сегодня, 05:45Психо

Гороскоп на сегодня 2 марта: Тельцы погрузятся в разборки, а Рыб переполнят эмоции

Вчера, 19:14Вкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

Вчера, 19:00Звездно

"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

Вчера, 18:30Вкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Вчера, 15:20Звездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

Вчера, 14:30Звездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

Вчера, 13:46Звездно

Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

Вчера, 12:04Звездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

Вчера, 09:45Events

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

Вчера, 07:51Events

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам нужно устроить вечеринку, а Скорпиону сосредоточиться

28 февраляEvents

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

28 февраляЗвездно

Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки

28 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

28 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

27 февраляЗвездно

На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

Новости партнеров

Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
7 причин употреблять лук
7 причин употреблять лук
Лопес похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике
Лопес похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять