Какие подарки украинцы покупают на 8 Марта чаще всего: список популярных товаров

Эти товары перед праздником расходятся как горячие пирожки

Перед 8 Марта украинцы бросились покупать мелкую бытовую технику для кухни, кухонные аксессуары, средства по уходу за волосами и лицом, а также белье. Видимо, это самые ходовые подарки к женскому дню. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom.ua.

Между прочим, если вы еще не придумали, что же купить на 8 Марта, мы подготовили лучшие идеи для подарков маме, бабушке, жене, сестре, девушке, подруге и коллеге.

В тренде мультимейкеры, вафельницы и стайлеры

Большой популярностью пользуются бутербродницы, гриль и орешницы. Также в топе – вафельницы и сэндвичницы.

Еще украинцы заказывают приборы для укладки волос – стайлеры, фены-щетки для укладки каре, конусные плойки. Также спросом пользуются электрические зубные щетки. Средний чек покупки – 687 грн.

Фото: Prom.ua

Формы для выпечки и скребки гуаша

Из мелких подарков лидируют аксессуары для кухни (формочки для тартов, орешков, лопатки) и массажеры для лица (скребки гуаша и роликовые массажеры). В среднем на эти виды подарков украинцы тратят 304-583 грн.

Патчи и маски с муцином

Спросом пользуются коллагеновые патчи, маски для лица с муцином, увлажняющие маски для волос, а также наборы по уходу за телом. На это тратят от 349 до 385 грн.

Белье, духи и мишки из роз

Также традиционно покупают одежду и парфюмерию. Заказывают платья, пижамы и нижнее белье за 350-537 грн. Среди духов пользуются популярностью миниатюры ароматов Dolce & Gabbana, Yves Rocher, Lancome и Kenzo. Средний чек – 479 грн.

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua подсчитали, что в среднем на подарки перед 8 Марта тратят 530 грн. Покупают наборы косметики, украшения для волос, свечи.

В тренде букеты из мыла в виде тюльпанов, крокусов, пионов. Они не завянут на следующий день, а будут ароматизировать помещение и радовать глаз несколько месяцев. Мастера собирают их в корзины, коробочки или чашки. Используют различные веточки, фигурки животных и птиц для украшения. Стоимость – от 100 до 1500 грн.

Букет из мыла

Фото: zakupka.com

Интересный подарок для коллег – расписные пряники

Расписные пряники в виде цветов, восьмерок и открыток – один из самых популярных корпоративных подарков. В среднем набор стоит 200 грн. Популярны и другие сладости ручной работы: шоколадные конфеты, пастила, джемы. Цена – от 60 грн.

Расписные пряники – один из самых популярных корпоративных подарков

Фото: pinterest

В ТОП-3 популярных товаров в этом году вошли эко-сумки: наборы мешочков для взвешивания продуктов в супермаркетах, хлопковые шопперы с авторскими надписями и аппликациями. В среднем на них тратят 200 грн.

Кстати, за неделю до 8 Марта спрос на доставку подарков увеличивается почти в 2,5 раза. Самым популярным по прежнему остается букет цветов. По статистике, один заказ обходится в 200 грн.

"В преддверии праздника популярны тюльпаны и лилии. Иногда курьеру нужно не только привезти уже готовый букет, но и самому его купить. Вместе с цветами часто дарят сладости и подарочный сертификат", – рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Бизнес также готовится к празднику. Предприниматели ищут специалистов, которые смогут разработать дизайн акционного флаера, рекламного баннера или сверстать письмо для праздничной рассылки по электронной почте.

Отрисовка одного баннера для сайта в среднем обходится бизнесу в 350 грн, услуги email-маркетологов – 300 грн в час, а создание открытки или праздничного флаера – 150 грн за заказ. Однако цены на услуги дизайнеров могут варьироваться и зависят от сложности работы, навыков и опыта исполнителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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