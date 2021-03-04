Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие подарки украинцы покупают на 8 Марта чаще всего: список популярных товаров

Сегодня, 17:13

Эти товары перед праздником расходятся как горячие пирожки

Перед 8 Марта украинцы бросились покупать мелкую бытовую технику для кухни, кухонные аксессуары, средства по уходу за волосами и лицом, а также белье. Видимо, это самые ходовые подарки к женскому дню. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom.ua.

Между прочим, если вы еще не придумали, что же купить на 8 Марта, мы подготовили лучшие идеи для подарков маме, бабушке, жене, сестре, девушке, подруге и коллеге.

В тренде мультимейкеры, вафельницы и стайлеры

Большой популярностью пользуются бутербродницы, гриль и орешницы. Также в топе – вафельницы и сэндвичницы.

Еще украинцы заказывают приборы для укладки волос – стайлеры, фены-щетки для укладки каре, конусные плойки. Также спросом пользуются электрические зубные щетки. Средний чек покупки – 687 грн.

Фото: Prom.ua

Формы для выпечки и скребки гуаша

Из мелких подарков лидируют аксессуары для кухни (формочки для тартов, орешков, лопатки) и массажеры для лица (скребки гуаша и роликовые массажеры). В среднем на эти виды подарков украинцы тратят 304-583 грн.

Патчи и маски с муцином

Спросом пользуются коллагеновые патчи, маски для лица с муцином, увлажняющие маски для волос, а также наборы по уходу за телом. На это тратят от 349 до 385 грн.

Читайте также:
Это хотят все: 15 самых модных подарков на 8 Марта

Белье, духи и мишки из роз

Также традиционно покупают одежду и парфюмерию. Заказывают платья, пижамы и нижнее белье за 350-537 грн. Среди духов пользуются популярностью миниатюры ароматов Dolce & Gabbana, Yves Rocher, Lancome и Kenzo. Средний чек – 479 грн.

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua подсчитали, что в среднем на подарки перед 8 Марта тратят 530 грн. Покупают наборы косметики, украшения для волос, свечи.

В тренде букеты из мыла в виде тюльпанов, крокусов, пионов. Они не завянут на следующий день, а будут ароматизировать помещение и радовать глаз несколько месяцев. Мастера собирают их в корзины, коробочки или чашки. Используют различные веточки, фигурки животных и птиц для украшения. Стоимость – от 100 до 1500 грн.

Букет из мыла
Фото: zakupka.com

Интересный подарок для коллег – расписные пряники

Расписные пряники в виде цветов, восьмерок и открыток – один из самых популярных корпоративных подарков. В среднем набор стоит 200 грн. Популярны и другие сладости ручной работы: шоколадные конфеты, пастила, джемы. Цена – от 60 грн.

Расписные пряники – один из самых популярных корпоративных подарков
Фото: pinterest

В ТОП-3 популярных товаров в этом году вошли эко-сумки: наборы мешочков для взвешивания продуктов в супермаркетах, хлопковые шопперы с авторскими надписями и аппликациями. В среднем на них тратят 200 грн.

Кстати, за неделю до 8 Марта спрос на доставку подарков увеличивается почти в 2,5 раза. Самым популярным по прежнему остается букет цветов. По статистике, один заказ обходится в 200 грн.

"В преддверии праздника популярны тюльпаны и лилии. Иногда курьеру нужно не только привезти уже готовый букет, но и самому его купить. Вместе с цветами часто дарят сладости и подарочный сертификат", – рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Бизнес также готовится к празднику. Предприниматели ищут специалистов, которые смогут разработать дизайн акционного флаера, рекламного баннера или сверстать письмо для праздничной рассылки по электронной почте.

Отрисовка одного баннера для сайта в среднем обходится бизнесу в 350 грн, услуги email-маркетологов – 300 грн в час, а создание открытки или праздничного флаера – 150 грн за заказ. Однако цены на услуги дизайнеров могут варьироваться и зависят от сложности работы, навыков и опыта исполнителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин Погода 8 марта будет не праздничной: где ждать снега и дождей Что послушать на 8 Марта - готовим праздничный плейлист Цветочные мотивы: идеи классного маникюра к 8 Марта
праздники подарок 8 Марта презенты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярные статьи

Сегодня, 16:13Вкусно

Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 15:09Психо

Что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин

Сегодня, 13:54Вкусно

Чем удивить маму на 8 Марта: 5 рецептов

Сегодня, 13:05Фаново

Что послушать на 8 Марта – готовим праздничный плейлист

Сегодня, 12:38Модно

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Сегодня, 11:20Вкусно

Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

Вчера, 21:43Психо

Какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам

Вчера, 18:43Фаново

8 Марта: история и значение женского дня

Вчера, 16:22Вкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Вчера, 15:30Звездно

Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. Причем здесь Олег Винник?

Вчера, 13:22Звездно

Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

Вчера, 11:41Звездно

Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 3 марта: Скорпионы сразят всех своей непредсказуемостью, а Рыбам придется повоевать с ленью

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять