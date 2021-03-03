Что надеть 8 Марта: готовые образы из Instagram
С чем носить платья, юбки и брюки
На праздник главное сделать две вещи: выбрать подарок и наряд. И с тем, и с другим сложно, но вполне реально справиться. Сегодня мы расскажем и покажем, как составить аутфит к 8 Марта 2021 из самых трендовых вещей этого сезона.
Что касается подарков, то и этот вопрос решается легко – в нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые помогут сделать приятно вашим близким и родным.
Без платья сложно представить праздник. Особенно, весенний. В этом году делаем ставку на легкость и элегантность.
Платье макси или миди длины надевайте в паре с высокими сапогами на каблуке. К образу можно добавить крупные серьги или подвеску.
Но самым актуальным будет платье с открытой спиной. Мы уже рассказывали, что этот элемент входит в список трендов весны 2021.
Вообще вариант мини в черном цвете подходит для романтического вечера, вечеринки или даже дневной прогулки. Лук можно разбавить массивной обувью и актуальной сумочкой.
Утонченный аутфит с юбкой - еще один хороший вариант для 8 Марта, который будет к месту на мероприятии или в дружеской компании.
Юбку в клетку можно комбинировать с белым верхом и высокими сапогами. Не бойтесь надеть и макси. Длинная юбка сочетается как с кэжуальным верхом, типа футболки, так и со свитером или гольфом.
И здесь мы плавно переходим к еще одному трендовому образу на 8 Марта – монохром. Подобранный по цветовой гамме лук выглядит выигрышно и очень стильно.
В этом сезоне дизайнеры предлагают носить коричневый, оливковый, серый и белый цвета. Праздничный аутфит можно украсить контрастными деталями или сочетанием одежды разных стилей.
Если на 8 Марта вам не хочется надевать платье, и вы предпочитаете удобство – лучшим вариантом станет дуэт из блузы и джинсов.
Нарядным лук сделает именно верх – рубашка с объемными рукавами, из гладкой ткани, с декором или без.
Еще один фаворит весенней моды 2021 – корсеты. Этот элемент гардероба надевают поверх блузы или платья – в зависимости от формы самого корсета. Но для 8 Марта лучше выбрать вариант наряднее.
Можно составить образ с корсетом либо надеть блузу или платье с имитацией корсета – выглядит не менее красиво.
И последний в подборке трендовый лук на 8 Марта, который мы подсмотрели в Инстаграм – наши любимые костюмы. Брюки и пиджак оверсайз подчеркнут женственность и дадут понять окружающим, кто здесь главная.
Доставайте из шкафа любимую двойку, и вперед – праздновать. А если вы только собираетесь покупать костюм на весну, советуем брать не яркие оттенки голубого, зеленого или коричневого.
Ранее мы делились идеями классного маникюра к 8 Марта для коротких и длинных ногтей.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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