Что надеть 8 Марта: готовые образы из Instagram

С чем носить платья, юбки и брюки

На праздник главное сделать две вещи: выбрать подарок и наряд. И с тем, и с другим сложно, но вполне реально справиться. Сегодня мы расскажем и покажем, как составить аутфит к 8 Марта 2021 из самых трендовых вещей этого сезона.

Что касается подарков, то и этот вопрос решается легко – в нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые помогут сделать приятно вашим близким и родным.

Что надеть на 8 Марта: актуальные и трендовые наряды

Без платья сложно представить праздник. Особенно, весенний. В этом году делаем ставку на легкость и элегантность.

Фото: instagram.com/ani.maar

Платье макси или миди длины надевайте в паре с высокими сапогами на каблуке. К образу можно добавить крупные серьги или подвеску.

Фото: instagram.com/americanstyle

Но самым актуальным будет платье с открытой спиной. Мы уже рассказывали, что этот элемент входит в список трендов весны 2021.

Фото: instagram.com/americanstyle

Вообще вариант мини в черном цвете подходит для романтического вечера, вечеринки или даже дневной прогулки. Лук можно разбавить массивной обувью и актуальной сумочкой.

Фото: instagram.com/americanstyle

Утонченный аутфит с юбкой - еще один хороший вариант для 8 Марта, который будет к месту на мероприятии или в дружеской компании.

Фото: instagram.com/ani.maar

Юбку в клетку можно комбинировать с белым верхом и высокими сапогами. Не бойтесь надеть и макси. Длинная юбка сочетается как с кэжуальным верхом, типа футболки, так и со свитером или гольфом.

Фото: instagram.com/americanstyle

И здесь мы плавно переходим к еще одному трендовому образу на 8 Марта – монохром. Подобранный по цветовой гамме лук выглядит выигрышно и очень стильно.

Фото: instagram.com/americanstyle

В этом сезоне дизайнеры предлагают носить коричневый, оливковый, серый и белый цвета. Праздничный аутфит можно украсить контрастными деталями или сочетанием одежды разных стилей.

Фото: instagram.com/vitaliia

Если на 8 Марта вам не хочется надевать платье, и вы предпочитаете удобство – лучшим вариантом станет дуэт из блузы и джинсов.

Фото: instagram.com/americanstyle

Нарядным лук сделает именно верх – рубашка с объемными рукавами, из гладкой ткани, с декором или без.

Фото: instagram.com/americanstyle

Еще один фаворит весенней моды 2021 – корсеты. Этот элемент гардероба надевают поверх блузы или платья – в зависимости от формы самого корсета. Но для 8 Марта лучше выбрать вариант наряднее.

Фото: Pinterest

Можно составить образ с корсетом либо надеть блузу или платье с имитацией корсета – выглядит не менее красиво.

Фото: Pinterest

И последний в подборке трендовый лук на 8 Марта, который мы подсмотрели в Инстаграм – наши любимые костюмы. Брюки и пиджак оверсайз подчеркнут женственность и дадут понять окружающим, кто здесь главная.

Фото: instagram.com/americanstyle

Доставайте из шкафа любимую двойку, и вперед – праздновать. А если вы только собираетесь покупать костюм на весну, советуем брать не яркие оттенки голубого, зеленого или коричневого.

Фото: Pinterest

Ранее мы делились идеями классного маникюра к 8 Марта для коротких и длинных ногтей.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться