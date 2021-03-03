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Только не шампанское! Подбираем правильные напитки к блинам на Масленицу

Сегодня, 18:02

Игристое не рекомендуем употреблять с блинами вообще

Неделя Масленицы приближается и праздник не обойдется без алкоголя. Поэтому мы с обладателем премии "Лучший сомелье Украины-2009" Иваном Бачуриным решили разобраться, какими же напитками стоит дополнять главное угощение праздника — блины. Ведь именно они помогут раскрыть интересные гастрономические сочетания. Но надо выбирать с умом, чтобы насладиться блинами и праздником по полной.

Иван Бачурин — сомелье с 21-летним опытом работы
Иван Бачурин — сомелье с 21-летним опытом работы
Фото: Instagram: Иван Бачурин

Блины с черной и красной икрой

К блинам с красной и черной икрой выбирайте НЕ шампанское, которое все привыкли считать традиционным напитком. Потому что идеальный вариант – классическая водка без ароматизаторов. Блины сделаны из сладкого теста, и в сочетании с соленой икрой удачно дополнят крепкий алкоголь.

Блинные роллы с икрой
Блинные роллы с икрой
Фото: Depositphotos

С красной рыбой и сыром филадельфия

Если вы любитель красной рыбы и филадельфии в блинах, то дополните блюдо классическими янтарными винами. Например, из Грузии. Они обладают терпкостью, которая будет компенсировать соленость рыбы и раскрывать вкус в сочетании с филадельфией по-новому.

Янтарные вина
Янтарные вина
Фото: kavkazplus

Если выберем блины исключительно с красной рыбой (без дополнения), то выпейте бокал выдержанных белых вин. Или амбер вайн – разновидность янтарного вина (эксперт предпочитает именно его).

Со сладкой начинкой

К малиновому варенью эксперт рекомендует вино пино-нуар (из красного сорта винограда). Его считают визитной картой вин Бургундии, которое удачно дополняет десерты. Попробуйте!

Бокал красного вина
Бокал красного вина
Фото: Pexels

К творогу с ванилью остановитесь на варианте красного сухого вина (невыдержанного). При покупке этого вида обратите внимание на вариации виноделов из Южной Украины. Эксперт говорит, что одна из бутылок локации идеально дополнит блин с творогом.

С соленой начинкой

Если выберете грибную историю начинки – обратите внимание на сухие красные вина. Например, Бессарабии. Они легкие, поэтому гастрономическое наслаждение в сочетании с грибным блином однозначно получите.

К блинам с начинкой из курицы со сметанным соусом выберите выдержанное белое вино. При покупке обратите внимание на винный ассортимент из виноградников Херсона или Николаева.

Белое вино
Белое вино
Фото: Pexels

Если выберете блины со шпинатом, то лучше воздержитесь от сочетания с алкоголем. Этот продукт дает металлический вкус, поэтому наслаждения в тандеме с алкоголем не получите.

Какой алкоголь НЕ стоит употреблять с блинами

Эксперт не советует покупать игристое ко всем блинов. Потому что ключевой ингредиент блюда на Масленицу – мука и масло, на котором обжаривают блины ( оно еще оставляет привкус). Эти ингредиенты в сочетании с игристым будут давать обволакивающий эффект за счет углекислого газа, который содержится в напитке. Из-за него в ротовой полости будет эффект покалывания. В результате перечисленные аргументы приводит к дисбалансу между блинами и игристым.

Недавно мы рассказывали о нескольких идеях для праздничного ужина на 8 Марта.

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Источники: kavkazplus , Instagram: Иван Бачурин
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