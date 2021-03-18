Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта
В подборке есть вариант блюда для тех, кто постится
Шампиньоны – универсальный продукт. Потому что имеют уникальную способность сочетаться практически со всеми другими продуктами. Шампиньоны в качестве альтернативы мясу выбирают и те, кто придерживается Великого поста, который начался на этой неделе. В этой подборке есть рецепт постных фаршированных шампиньонов. А еще – паштета и киша. Приготовить это все абсолютно не сложно, а результат вас приятно удивит.
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Паштет из шампиньонов
Ингредиенты
- Шампиньоны – 300 г
- Луковица – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Сливки – 100 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Растительное масло – 50 г
- Соль, черный перец
Способ приготовления
- Нарезать лук полукольцами, обжарить на смеси сливочного и растительного масла так, чтоб лук побелел.
- Добавить к луку нарезанные шампиньоны, обжаривать все вместе, на довольно большом огне, до готовности.
- В чашу блендера сложить грибы с луком, отварные яйца, сливки. Взбить блендером до консистенции паштета.
- Добавить соль, перец.
Киш с грибами
Ингредиенты
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Тертый сыр – 100 г
- Сливки 33 % – 200 мл
- Яйцо – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, розмарин – по вкусу
Для теста
- Мука – 250 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль
Способ приготовления
- Для теста в чаше блендера смешать муку, холодное сливочное масло, нарезанное на кусочки, соль и порубить все до состояния крошки. Добавить яйцо, вымесить тесто, скатать в шар, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.
- Обжарить на сливочном масле мелко нарезанный лук. Добавить нарезанные грибы, соль и розмарин. Перемешать и жарить 5 минут, немного остудить.
- Добавить к грибам тертый сыр, разбить яйца, влить сливки, все перемешать.
- Тесто раскатать между двумя листами пергамента, толщиной не более 1 см. Аккуратно переложить тесто в форму для запекания, выровнять и обрезать края.
- Равномерно выложить начинку.
- Выпекать при температуре 200 градусов в течение 45 минут. Полностью остудить, в горячем виде начинка будет мягковата.
Постные шампиньоны
Ингредиенты
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- Шампиньоны – 400 г
- Помидор – 1 шт.
- Зелень, специи – по вкусу
- Масло оливковое
- Чеснок – 2 зуб.
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления
- Шампиньоны промыть, обсушить, аккуратно отделить ножки от шляпок. Выложить на противень, отверстиями вверх.
- Лук порезать и потушить на оливковом масле.
- Ножки грибов мелко нарезать, выложить в сковороду к луку и обжарить в течение 10 минут.
- Зелень порубить, добавить измельченный чеснок и помидор, нарезанный кубиками, все перемешать и отправить тушиться на сковородку.
- Перемешать и нафаршировать этой смесью шляпки грибов, поставить форму в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 20-25 минут. Сверху можно посыпать кунжутными семечками или украсить зеленью.
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