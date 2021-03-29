Как сварить чечевицу, чтобы было действительно вкусно
Эти бобовые не нужно замачивать, а для лучшего вкуса добавьте лавровый лист
Чечевица – мощный источник растительного белка. Ее часто выбирают те, кто постоянно следит за фигурой, и те, кто обожает разнообразие в еде. Блюда из чечевицы – это вкусно всегда, эти бобовые со всем отлично сочетаются. А вот как приготовить чечевицу правильно, чтобы она на полную силу раскрыла свои вкусовые качества и отдала пользу – узнаем из этого материала.
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Вкус готовой чечевицы зависит от ее вида и конкретного времени варки
- Зеленую и оранжевую чечевицу варите 18-20 минут
- Коричневую чечевицу 20-25 минут
- Черной чечевице нужно 25-30 минут
Как правильно варить чечевицу: инструкция
- Промойте чечевицу на мелком сите под краном. Во время полоскания не забудьте удалить плохую чечевицу и мелкий мусор.
- Добавьте в кастрюлю четыре стакана воды и один стакан чечевицы. Добавьте лавровый лист.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
- Убавьте огонь до очень слабого кипения, накройте крышкой и продолжайте готовить. Время приготовления зависит от разновидности чечевицы (см. выше).
- При необходимости во время варки добавляйте немного кипятка, чечевица хорошо впитывает воду.
- Слейте воду после приготовления, уберите лавровый лист и можете приступать к последующему приготовлению: от супов-пюре до чечевицы с овощами.
Важные правила при приготовлении чечевицы
- Не нужно замачивать чечевицу в отличие от фасоли или гороха. Чечевица более мелкая и быстрее готовится
- После того, как вы довели чечевицу до кипения, уменьшите огонь до минимума. Обязательно следите за временем
- Добавьте лавровый лист. Он придаст больше аромата крошечным бобовым
- Солить чечевицу нужно только в конце готовки.
По материалам: Downshiftology.com
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