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Готовим на карантине: классический рецепт бургера

Сегодня, 15:10

Этот "великий неряха" просто требует вашего внимания

Во время карантина хочется не только оригинальных развлечений, но и, будем откровенны, есть. Причем есть почему-то хочется то, что продается в кафе. Давайте избавляться от этой временной несправедливости путем приготовления интересных блюд. И если вы думали, что приготовить, к примеру, бургер, как в заведении, – это сложно, то нет. Это несложно. Так что предлагаем записать классический рецепт бургера, запомнить правила в рецептуре ну и приготовить его.

Если у вас действительно есть немного больше времени во время карантина и вы обожаете печь, то принимайте участие в конкурсе на лучший рецепт дрожжевой выпечки.

Фото: бургер, freepik.com
Фото: бургер, freepik.com
Фото: freepik.com

"Великий неряха" со Всемирной выставки продуктов

1904 год, Сент-Луис, США. Сочная котлета из лучшей говядины Германии и Латинской Америки не просто лежит на тарелке, она лежит на булке и для удобства сверху тоже накрывается булкой. Посетители Всемирной выставки продуктов пришли в восторг – ведь отличнейшее мясо с вкусным хлебом, да еще и с овощами – это то, что нужно.

Конечно, находились и те, кто называл новое блюдо "большим неряхой". Мол, все равно овощи из бургера выпадают. Не знали они тогда, что совсем скоро этот "неряха" прославит весь американский фастфуд.

Целых 17 лет понадобилось бургеру, чтобы стать одним из любимейших у американцев после хот-догов и пиццы. Эдгар Билли Ингрэм и Уолтер Андерсон открыли свой первый ресторан White Castle в Канзасе в 1921 году. Кухня их была открытой и люди видели, как готовится мясо для котлет – от измельчения до жарки. И как мы понимаем – с количеством посетителей проблем у рестораторов не было.

Классический рецепт бургера

Ингредиенты

  • 250 г – говяжьего фарша
  • 1 ч. л. – соли
  • молотый черный перец – по вкусу
  • 1 шт. – булочка

Для соуса

  • 1 ст. л. – кетчупа
  • 2 ст. л. – майонеза
  • 1 шт. – корнишон, мелко нарезанный
  • ½ шт. – красной луковицы, мелко нарезанной
  • 2 ст. л. – свежего нарезанного укропа
  • 1 ст. л. – горчицы

Для подачи

  • Огурец, помидор, листья салата, кольца лука

Как приготовить

  1. В фарш добавить соль, перемешать. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 25 минут.
  2. Для соуса смешать все ингредиенты. Отложить в сторону.
  3. Разделить фарш на две равные части, высота котлет не должна превышать 2 см.
  4. Нагреть сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Жарить котлеты по минуте с каждой стороны или пока они не подрумянятся.
  5. Подавать бургер с соусом и овощами в поджаренной булке.

Чтобы приготовить правильный бургер, помните о строгих правилах в рецептуре:

  1. Булка должна быть обжарена с двух сторон. Больше – с внутренней.
  2. Котлета должна быть из говядины, порублена вручную.
  3. Стейк должен быть 2 см в высоту, а его диаметр – 10 см.
  4. Стейк обжаривается на гриле. Для большей сочности при приготовлении используют немного сливочного масла.
  5. Овощи. Американский бургер включает лист салата, ломтики томата или огурца и репчатый лук.
  6. Заправка – кетчуп и горчица.
  7. Соусом смазывают булочки с внутренней стороны.

По материалам: Нistory.com, bbc.co.uk.

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