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Что такое паста каскателли и почему она завоевывает мир?

Сегодня, 13:59

Рассказываем о прорыве в мире макарон, который может подвинуть спагетти

Нет-нет, спагетти остаются с нами. Во всяком случае, пока. Но незыблемое место в тарелках потребителя очень скоро может быть занято навсегда. Другой пастой. Удобной, в отличие от спагетти, которые нужно уметь есть правильно. И называется эта паста каскателли, что в переводе с итальянского звучит как "водопады". Рассказываем, кому пришло в голову посягнуться на святое в макаронном мире и с чем эти самые каскателли рекомендуется есть.

Все началось с протеста кулинарного блогера

Этого американца зовут Дэн Пашман, он известный в своей стране и в ряде других стран кулинарный журналист и ценитель еды. И, судя по всему, обожает пасту. Потому что ее размерами и формами он озабочен давно. Дэн часто критиковал классические макароны. Но больше всего доставалось спагетти. Никак не понимал мужчина, как вообще можно научиться есть эту длинную пасту, не роняя в тарелку соус? И придумал. Новый вид макарон – каскателли.

Чем они особенны, эти каскателли?

Фото: паста "Каскателли"
Фото: паста "Каскателли"
Фото: Инстаграм

Они особенны всем, ведь в них учтены все потребности потребителя. Для их рецептуры и разработки технологий производства Дэну понадобилось несколько лет. Результат, как понимаем, удовлетворил не только автора этих макарон:

  • Их форма позволяет удерживать самый жидкий соус. Все благодаря выемкам и волнистым бокам
  • Каскателли легко нанизываются на вилку
  • Эти макароны легко жуются

Интересно, что как только эта паста поступила в очень ограниченную продажу, она была молниеносно раскуплена. О чем Дэн Пашман рассказывает с гордостью. Первую партию каскателли в 3,7 тысячи упаковок продали за 2 часа. Стоит предполагать, что производство каскателли на этом не остановится, а сами макароны постепенно завоюют другие страны.

С чем нужно есть каскателли (по словам их автора и его мамы)

Фото: паста "Каскателли"

Один из последних постов на платформе Дэна Пашмана в Инстаграм посвящен этим макаронам. Изобретатель каскателли предложил своей маме эксперимент, чтобы определить, с чем нужно их есть. Выяснилось, что они прекрасны с измельченными креветками и лимонно-фисташковыми хлебными крошками.

Пользователи, конечно же, стали наперебой делиться своими вариантами соуса – от томатного до соуса бешамель.

Остается добавить, что маленькая пачка каскателли (на пару порций) стоит 5 долларов. А доставку придется ждать более двух недель. Дэн Пашман уверяет, что ради этих макарон можно и потерпеть.

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