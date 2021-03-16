Церковные праздники и пост в апреле 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в апреле-2021 будет Благовещение, Лазарева суббота, Вербное воскресенье, родительские субботы, другие церковные праздники

Какой сегодня церковный праздник? В какой день празднуем Благовещение? Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)? Сколько еще продлится Великий пост? В какие дни нужно поминать умерших родственников? Когда почитаются чудотворные иконы Божьей Матери? Смотрите по календарю, какие еще церковные праздники будут в апреле 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковной православного календаря на апрель.

А пока не закончился март, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить отличные идеи подарков для родных и близких людей в праздники первого весеннего месяца.

Православные церковные праздники в апреле 2021: календарь

1 апреля - Мученика Хрисанфа и мученицы Дарьи и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Ясона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Марианна, диакона. Мученика Панхария. Смоленской иконы Божией Матери "Умиление".

2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты. Мученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана. Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии. Святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского.

3 апреля - Преподобного Иакова, епископа, исповедника. Святителя Кирилла, епископа Катанского. Святителя Фомы, патриарха Константинопольского. Поминовения умерших.

4 апреля – 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонную. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Мученицы Дросиды, дочери царя Траяна. Преподобного Исаакия Далматского.

5 апреля - 4-ю неделю Великого поста. Преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

6 апреля – Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобного Захария монаха. Святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Иакова исповедника.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Благовещения Божьей Матери.

8 апреля - Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор архангела Гавриила. Священномученика Иринея, епископа Сирийского. Мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды ), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды. Преподобного Малха Сирийского. Преподобного Василия Нового.

9 апреля – Мученицы Матроны Солунской. Мучеников Мануила и Феодосия. Преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

10 апреля – Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Ионы, Варахисия и др. с ними. Мученика Бояна, князя Болгарского. Поминовения умерших.

11 апреля - 4-е воскресенье Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника. Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Преподобного Иоанна, отшельника. Святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

12 апреля – 5-я неделю Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника. Пророка Иоада. Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​и Епафродита. Святой Евулы, матери великомученика Пантелеимона. Преподобного Иоанна, безмолвника. Преподобного Зосимы, епископа Сиракузского. Святителя Софрония, епископа Иркутского.

13 апреля – Священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Аполлония Египетского. Священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона. Преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах. Святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

14 апреля – Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители. Мучеников Геронтия и Василида. Праведного Ахаза.

15 апреля - четверг Великого канона. Преподобного Тита, чудотворца. Мучеников Амфиана и Эдесия. Мученика Поликарпа.

16 апреля – Преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Мученицы Феодосии, девы. Преподобного Илирика. Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

17 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы. Преподобного Иосифа песнописца. Преподобного Георгия, в Малее. Преподобного Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Зосимы. Мучениц Фервуфы, девы, сестры и рабыни ее. Иконы Божией Матери, именуемой "Герондиса".

18 апреля – 5-е воскресенье Великого поста. Преподобной Марии Египетской. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними. Преподобного Пуплия Египетского. Преподобных Феоны, Симеона и Форвина. Преподобного Марка Афинского. Преподобного Платона, исповедника, Студийского. Преподобной Феодоры Солунской.

19 апреля – 6-я неделя Великого поста (вербная неделю). Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Преподобной Платониды Сирской. Мучеников 120 персидских. Мучеников Иеремия и Архилия, иерея.

20 апреля – Преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Мученика Калиопия. Мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов. Преподобного Серапиона, монаха.

21 апреля – Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Мученика Павсилипа. Святителя Келестина, Папы Римского. Святителя Нифонта, епископа Новгородского.

22 апреля – Мученика Евпсихия. Мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х. Преподобномученика Вадима, архимандрита.

23 апреля – Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских. Преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау пенделе (Аттика) пострадали. Священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. Литургия Преждеосвященных Даров.

24 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Мучеников Прокеса и Мартиниана. Преподобного Фармуфия. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Святителя Каллиника Черникского.

25 апреля – 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цвитоносное, вербное. Вход Господень в Иерусалим. Преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Священномученика Зинона, епископа Веронийского. Преподобного Исаака Сирина, в Сполето Итальянском. Преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна. Преподобной Анфусы, девы. Преподобной Афанасии, игуменьи. Муромской и Белиницкой икон Божией Матери.

26 апреля – Страстная неделя. Великий понедельник. Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Мученика Крискента из Мир Ликийских. Мученицы Фомаиды Египетской.

27 апреля – Великий вторник. Святителя Мартина, исповедника, Папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских. Мученика Ардалиона. Мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Виленской иконы Божией Матери.

28 апреля - Великая среда. Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима. Мучениц Василисы и Анастасии. Мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы. Мученика Саввы Готского. Благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

29 апреля - Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30 апреля – Великая пятница. Память святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Мученика Адриана. Святителя Агапита, Папы Римского.

Многодневный пост в апреле 2021

В апреле в течение всего месяца длится Великий пост, который начался 15 марта и закончится 1 мая. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в апреле 2021

3 апреля – суббота третьей седмицы Великого поста.

10 апреля - суббота четвертой седмицы Великого поста.

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