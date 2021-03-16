Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Церковные праздники и пост в апреле 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Сегодня, 15:33

Узнайте, когда в апреле-2021 будет Благовещение, Лазарева суббота, Вербное воскресенье, родительские субботы, другие церковные праздники

Какой сегодня церковный праздник? В какой день празднуем Благовещение? Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)? Сколько еще продлится Великий пост? В какие дни нужно поминать умерших родственников? Когда почитаются чудотворные иконы Божьей Матери? Смотрите по календарю, какие еще церковные праздники будут в апреле 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковной православного календаря на апрель.

А пока не закончился март, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить отличные идеи подарков для родных и близких людей в праздники первого весеннего месяца.

Читайте также:
Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника

Православные церковные праздники в апреле 2021: календарь

1 апреля - Мученика Хрисанфа и мученицы Дарьи и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Ясона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Марианна, диакона. Мученика Панхария. Смоленской иконы Божией Матери "Умиление".

2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты. Мученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана. Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии. Святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского.

3 апреля - Преподобного Иакова, епископа, исповедника. Святителя Кирилла, епископа Катанского. Святителя Фомы, патриарха Константинопольского. Поминовения умерших.

4 апреля – 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонную. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Мученицы Дросиды, дочери царя Траяна. Преподобного Исаакия Далматского.

5 апреля - 4-ю неделю Великого поста. Преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

6 апреля – Предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобного Захария монаха. Святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Иакова исповедника.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Благовещения Божьей Матери.

Читайте также:
Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

8 апреля - Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор архангела Гавриила. Священномученика Иринея, епископа Сирийского. Мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды ), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды. Преподобного Малха Сирийского. Преподобного Василия Нового.

9 апреля – Мученицы Матроны Солунской. Мучеников Мануила и Феодосия. Преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

10 апреля – Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Ионы, Варахисия и др. с ними. Мученика Бояна, князя Болгарского. Поминовения умерших.

11 апреля - 4-е воскресенье Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника. Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Преподобного Иоанна, отшельника. Святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

12 апреля – 5-я неделю Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника. Пророка Иоада. Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​и Епафродита. Святой Евулы, матери великомученика Пантелеимона. Преподобного Иоанна, безмолвника. Преподобного Зосимы, епископа Сиракузского. Святителя Софрония, епископа Иркутского.

13 апреля – Священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Аполлония Египетского. Священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона. Преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах. Святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

14 апреля – Преподобной Марии Египетской. Преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители. Мучеников Геронтия и Василида. Праведного Ахаза.

15 апреля - четверг Великого канона. Преподобного Тита, чудотворца. Мучеников Амфиана и Эдесия. Мученика Поликарпа.

16 апреля – Преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Мученицы Феодосии, девы. Преподобного Илирика. Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

17 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы. Преподобного Иосифа песнописца. Преподобного Георгия, в Малее. Преподобного Иосифа Многоболезненного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Зосимы. Мучениц Фервуфы, девы, сестры и рабыни ее. Иконы Божией Матери, именуемой "Герондиса".

18 апреля – 5-е воскресенье Великого поста. Преподобной Марии Египетской. Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними. Преподобного Пуплия Египетского. Преподобных Феоны, Симеона и Форвина. Преподобного Марка Афинского. Преподобного Платона, исповедника, Студийского. Преподобной Феодоры Солунской.

19 апреля – 6-я неделя Великого поста (вербная неделю). Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Святителя Мефодия, архиепископа Моравского. Преподобной Платониды Сирской. Мучеников 120 персидских. Мучеников Иеремия и Архилия, иерея.

20 апреля – Преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Мученика Калиопия. Мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов. Преподобного Серапиона, монаха.

21 апреля – Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Мученика Павсилипа. Святителя Келестина, Папы Римского. Святителя Нифонта, епископа Новгородского.

22 апреля – Мученика Евпсихия. Мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х. Преподобномученика Вадима, архимандрита.

23 апреля – Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33. Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских. Преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау пенделе (Аттика) пострадали. Священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. Литургия Преждеосвященных Даров.

24 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Мучеников Прокеса и Мартиниана. Преподобного Фармуфия. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Святителя Каллиника Черникского.

25 апреля – 6-е воскресенье Великого поста, ваий, цвитоносное, вербное. Вход Господень в Иерусалим. Преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Священномученика Зинона, епископа Веронийского. Преподобного Исаака Сирина, в Сполето Итальянском. Преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна. Преподобной Анфусы, девы. Преподобной Афанасии, игуменьи. Муромской и Белиницкой икон Божией Матери.

26 апреля – Страстная неделя. Великий понедельник. Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Мученика Крискента из Мир Ликийских. Мученицы Фомаиды Египетской.

27 апреля – Великий вторник. Святителя Мартина, исповедника, Папы Римского. Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских. Мученика Ардалиона. Мучеников 1000 персидских и Азата, евнуха. Виленской иконы Божией Матери.

28 апреля - Великая среда. Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима. Мучениц Василисы и Анастасии. Мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы. Мученика Саввы Готского. Благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

29 апреля - Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30 апреля – Великая пятница. Память святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Мученика Адриана. Святителя Агапита, Папы Римского.

Многодневный пост в апреле 2021

В апреле в течение всего месяца длится Великий пост, который начался 15 марта и закончится 1 мая. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в апреле 2021

3 апреля – суббота третьей седмицы Великого поста.

10 апреля - суббота четвертой седмицы Великого поста.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в апреле 2021 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Именины в апреле-2021: кто и когда празднует день ангела Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники Великий пост-2021: точная дата и правила питания Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника Великий пост-2021: меню по дням на неделю Выходные дни и праздники в апреле 2021 года в Украине Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год
церковь праздники православие Великий пост Вербное воскресенье Благовещение церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені

Популярные статьи

Сегодня, 14:56Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Сегодня, 08:07Фаново

Восьмилетняя украинка и 13-летний блогер имеют право вступать в интимные отношения – адвокат

Вчера, 18:24Вкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

Вчера, 14:58Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 14:12Звездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

Вчера, 13:54Звездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

Вчера, 12:54Фаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

14 мартаВкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 мартаВкусно

Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение

14 мартаЗвездно

Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

14 мартаEvents

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

14 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

14 мартаEvents

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

13 мартаЗвездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

Новости партнеров

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять