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Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

Сьогодні, 16:23

Вхід Господній в Єрусалим-2021: які ритуали Вербної неділі додадуть сил і здоров'я

Якого числа буде Вербна неділя в 2021 році, яке значення має свято, що в нього за історія, і яких цікавих традицій дотримуються у свято верби, дізнайтеся в нашій статті.

Великий піст – це найдовший і найскладніший період у щорічному церковному календарі. У 2021 році він почнеться 15 березня і триватиме до 1 травня. Але навіть під час суворого Великого посту є радісні і світлі свята, одним з яких є Вербна неділя.

Дата Вербної неділі у 2021 році: як розраховується число свята

З понеділка шостої седмиці Великого посту починається Вербний тиждень, який завершується православним святом – Вербною неділею. Цей день є перехідним, тобто таким, що не має фіксованої дати, тому що він залежить від Великодня і настає рівно за тиждень до святкування Воскресіння Христового.

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Отже, знаючи точну дату Великодня, який цоьгоріч відзначається 2 травня, можна розрахувати, якого числа буде Вербна неділя-2021. Вербний тиждень припадає на період з 19 по 25 квітня, а значить, Вербна неділя святкуватиметься 25 квітня.

Вербна неділя: історія і значення свята

Вхід Господній в Єрусалим
Вхід Господній в Єрусалим
Фото: wikipedia.org

Вхід Господній в Єрусалим – так ще називається це християнське свято. Згідно подій, описаних в Євангеліє, саме цього дня Ісус в'їхав на віслюку у святе місто Єрусалим. Місцеві жителі зустрічали його як рятівника пальмовими гілками і хвалебними криками "Осанна!" Отже, свято символізує визнання народом Ісуса Месією, а також вхід Сина Людського в Рай.

Вербна неділя: традиції і ритуали

Вербна неділя
Вербна неділя
Фото: Unsplash

Численні народні традиції Вербної неділі пов'язані саме з вербою. Оскільки в наших широтах не ростуть пальми, то християни замінили цей символ на квітучі гілки верби, які саме розпускають свої пухнасті бруньки в середині весни.

  • Під час богослужінь у Вербну неділю в храмах освячували букетики верби.
  • Освячену вербу несли додому, і зберігали біля ікон протягом усього року як оберіг від хвороб, пристріту та інших напастей.
  • Люди вірили, що верба має чудодійну цілющу силу. У Вербну неділю навіть з'їдали кілька вербних бруньок, щоб отримати здоров'я.
  • А у відварах з вербою купали дітей, щоб уберегти від хвороб.
  • Також вербовими гілочками кропили житло і домашню худобу від усіляких бід.
  • Але головний ритуал, якого досі дотримуються у Вербну неділю – шмагати вербовими гілками одне одного і особливо – дітей. Вважалося, що священна верба позбавить від будь-якої хвороби.
  • У Вербну неділю дозволено послаблення посту, можна їсти рибу і пити вино.
  • А ще у Вербну неділю слід відійти від суєти, помолитися, подумати про життя і підготуватися до Страсної седмиці.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів в березні 2021 року в Україні.

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