Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Началась Вербная неделя 2021: поздравьте родных и близких

Сегодня, 19 апреля, началась Вербная неделя-2021. Это последняя неделя перед Страстной седмицей Великого поста, которая завершается Вербным воскресеньем 25 апреля. Не забудьте поздравить своих родных, близких, друзей и отправить им красивые картинки, добрые стихи и душевные пожелания.

А еще обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вербная неделя: красивые фото, картинки и поздравления Фото: Pixabay

Поздравления с началом Вербной недели в стихах

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Веточка вербы – это символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна!

Красивые поздравления с Вербной неделей в прозе

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Поздравляю с Вербной неделей! Пусть веточка вербы принесет вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть ваш дом оставит все плохое, а мир и любовь пребудут всегда с вами!

Вербная неделя: картинки и поздравления Фото: Pixabay

Красивые поздравления с Вербной неделей в стихах

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Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!



Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нем!

Поздравляем с Вербной неделей своими словами

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Желаю, вам чтобы в Вербную неделю в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть душа цветет и радуется, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

Вербная неделя: картинки и поздравления Фото: Pixabay

Началась Вербная неделя: поздравления близким

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Вместе с Вербною неделей

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Поселяются пусть в нем.



Береги любовь и радость,

Что верба сумеет дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

Вербная неделя: картинки и поздравления Фото: Pixabay

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