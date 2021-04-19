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Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Сегодня, 10:38

Началась Вербная неделя 2021: поздравьте родных и близких

Сегодня, 19 апреля, началась Вербная неделя-2021. Это последняя неделя перед Страстной седмицей Великого поста, которая завершается Вербным воскресеньем 25 апреля. Не забудьте поздравить своих родных, близких, друзей и отправить им красивые картинки, добрые стихи и душевные пожелания.

А еще обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вербная неделя: красивые фото, картинки и поздравления
Вербная неделя: красивые фото, картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Поздравления с началом Вербной недели в стихах

***

Веточка вербы – это символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!

Красивые поздравления с Вербной неделей в прозе

***

Поздравляю с Вербной неделей! Пусть веточка вербы принесет вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть ваш дом оставит все плохое, а мир и любовь пребудут всегда с вами!

Вербная неделя: картинки и поздравления
Вербная неделя: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Красивые поздравления с Вербной неделей в стихах

***

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!

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Поздравляем с Вербной неделей своими словами

***

Желаю, вам чтобы в Вербную неделю в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть душа цветет и радуется, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

Вербная неделя: картинки и поздравления
Вербная неделя: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Началась Вербная неделя: поздравления близким

***

Вместе с Вербною неделей
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Поселяются пусть в нем.

Береги любовь и радость,
Что верба сумеет дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!

Вербная неделя: картинки и поздравления
Вербная неделя: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

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Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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