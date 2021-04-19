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Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Сегодня, 13:16

Вальпургиева ночь-2021 пройдет накануне Пасхи

Когда наступит Вальпургиева ночь в 2021 году, почему этот день считается ведьминым, на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Вальпургиева ночь в 2021 году: дата знаменательной ночи

Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая, и в 2021 году эта ночь наступит с пятницы на субботу, как раз накануне православной Пасхи.

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Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия известна тем, что стала одной из первых монахинь. Также она прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая.

В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших. По народному календарю это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом.

Вальпургиева ночь: приметы

  • Вальпургиева ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных ночей в году.
  • Со времен Средневековья до наших дней сохранилась легенда о том, что, помимо праздника плодородия и весны, Вальпургиева ночь – это еще и время пиршества нечистой силы, которая слетается со всех уголков земли на священную Лысую гору.
  • Чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм, в эту ночь нужно жечь костры, а еще веселиться, устраивать игры и гулянья. Вот только из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине все коллективные празднования придется отменить или же отложить до лучших времен.

Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь
Фото: Pexels

  • По народным наблюдениям, Вальпургиева ночь – подходящее время для правдивых предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов.
  • Если рано утром после ночи умыться росой, то она прибавит здоровья и приумножит красоту.
  • В эту ночь амулеты и талисманы наделены особой силой и способны проявить свои защитные свойства.
  • Чтобы не накликать на себя беду, в эту магическую ночь не следует упоминать нечистую силу.
  • По приметам, на Вальпургиеву ночь нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.
  • А еще в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.

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