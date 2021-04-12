Випадіння волосся: в чому причина і які продукти допоможуть впоратися з проблемою

Волосся випадає через стрес і навіть тугі зачіски, а відновити їх допоможуть правильні продукти і біодобавки

Випадіння волосся – процес абсолютно нормальний і природний, адже вони живуть циклами: зріють, ростуть і випадають. Якщо ви побачили зайве волосся на своїй гребінці , не варто відразу ж панікувати. Нутриціолог Ніна Ходаковська поділилася з нами причинами випадіння волосся, а також інформацією про продукти, які можуть допомогти впоратися з проблемою.

Ніна Ходаковська

Чому випадає волосся і чи можна візуально оцінити, чи є проблема?

Нормою вважається випадання до 100 волосин на день. Звичайно, порахувати кожну неможливо, але оцінити випадіння візуально – цілком. Причин випадіння волосся багато, але серед головних з них – хронічні захворювання; гормональні порушення; сильний стрес; негативний вплив зовнішніх факторів; тугі зачіски; дефіцит вітамінів і мінералів.

Остання причина зустрічається дуже часто відразу ж після стресу. Саме дефіцити запускають ряд захворювань, які також можуть призводити до випадіння волосся.

Це гіпер або гіпотиреоз (захворювання щитовидної залози), анемія (дефіцит заліза або проблема з його засвоєнням) і т. д. Щоб діагностувати дані проблеми, а також наявність дефіцитів вітамінів і мікроелементів, необхідно регулярно здавати аналізи – один раз в три-шість місяців.

А чи можна заповнити дефіцит мікроелементів, корисних для волосся, з продуктів? І з яких?

Уникнути цих проблем допоможе достатня кількість білків і жирів в раціоні. Білки – це будівельний матеріал нашого організму. Вони потрібні для росту м'язової тканини, синтезу молекул, що відповідають за травлення, загоєння ран, вироблення колагену, детоксикацію печінки і т.д. Харчові джерела білка – це горіхи, бобові культури та яйця.

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Жири – захист наших органів і клітин, без яких неможливо уявити синтез гормонів і засвоєння жиророзчинних вітамінів (А, Д, Е, К). Корисні джерела жиру можна знайти в авокадо, горіхах, льоні, насінні Чіа і рослинних оліях .

А якщо волосся все одно випадає, чи можна вирішити проблему за допомогою добавок?

Здорово, якщо ви отримуєте достатню кількість поживних речовин з їжі. Але для здорового, красивого і густого волосся необхідно додатково пити нутрицевтики:

Вітамін А – речовина, в якому міститься білок кератин, головний компонент для побудови структури волосся.

Вітамін Е – стимулює ріст нового волосся за рахунок відновлення пошкоджених волосяних цибулин.

Вітамін Д. При його недоліку часто відзначається сухість шкіри голови, поява лупи і сильне випадання волосся.

Вітамін К – необхідний для кращого і правильного засвоєння вітаміну Д.

Вітаміни групи В – запобігають сухість шкіри голови, роблять волосся більш сяючими, запобігають появі лупи.

Вітамін С – зміцнює імунну систему, допомагає знизити шкірну пігментацію, бере участь в синтезі колагену.

Магній – знижує вплив стресу на організм, яке негативно відбивається на стані волосся.

Залізо. При його дефіциті спостерігається значне випадання волосся, їх сухість і стоншування.

Сіра – бере участь в синтезі кератину, білка, з якого практично повністю складається людська волосина.

Цинк – здатний відновлювати пошкоджену структуру волосся і прискорює появу нових волосків.

Головне пам'ятайте, що всі вітаміни і нутрицевтики потрібно підбирати індивідуально, виходячи з результатів аналізів і тільки після консультації з фахівцем!

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які засоби вчені вважають ефективними в боротьбі з випаданням волосся.

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