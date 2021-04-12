Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

Відповідне відео з'явилося у соцмережі TikTok

Користувачка TikTok з ніком @imamericahdz вирішила пофарбувати одну половину волосся у червоний колір, а іншу – в чорний. Однак результат косметичної процедури виявився вельми несподіваним.

На відео показано, як після нанесення засобу з голови дівчини почав йти пар, а потім випало декілька пасм волосся. Незважаючи на це, вона продовжила процедуру. У кінці ролика @imamericahdz показала нову зачіску. "Волосся стало фіолетовими. Вийшло досить мило", – сказала вона.

Публікація стала вірусною і набрала 6,4 мільйона переглядів. Підписників розсмішив допис блогерки.

"Я більше ніколи не буду знебарвлювати волосся", "Боже, це дуже смішно!", "Ну все, тепер я боюся фарбуватися", "Чому з тебе йде пар?", "Будь ласка, наступного разу йди у перукарню", – написали у коментарях користувачі.

До речі, косметичні процедури у салоні – прекрасна ідея для подарунка жінці. Але якщо ви шукаєте щось цікавіше, то недавно ми підготували календар подарунків на квітень.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні писали, що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм.

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