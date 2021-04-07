Трихолог назвав найефективніші методи боротьби з облисінням

У скільки обійдеться порятунок волосся від випадіння

Найсексуальнішим чоловіком планети став принц Вільям. Герцог Кембриджський отримав таке визнання не через свою королівську кров, а завдяки лисині! Британський таблоїд The ​​Sun опублікував спеціальний рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків. Дослідження показали, що 38-річного принца Вільяма майже 18 мільйонів разів називали секс-символом в різних публікаціях.

Телеведуча Юлія Галушка з колегами з інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" подивилися, хто ще входить в рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків і вирішили дізнатися, хто з них став лисим з власної волі – для образу, а хто – за велінням природи. А лікар-трихолог Кузьма Хобзей розповів, як зупинити процес облисіння і скільки буде коштувати пересадка волосся.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

Чи є шанс у тих, хто облисів, повернути свою шевелюру

У більшості випадків шанс є завжди, але тільки питання в тому, як швидко почнеться процес відновлення. Якщо на етапі, коли волосся стає тонким (це перший етап облисіння) почати лікування, то облисіння можна уникнути. А якщо почати вже на стадії випадіння волосся (остання стадія облисіння), то волосся врятувати вже буде неможливо. Але в такому випадку можна використовувати метод трансплантації – пересадки волосся.

Що робити, якщо з'являються залисини

Є медикаменти, які впливають на сам волосяний фолікул і сприяють розширенню судин і активізації стовбурових клітин, які відповідають за створення тканини волосся. Такі медикаменти дуже ефективні на початковій стадії випадіння волосся.

Які є методи боротьби з облисінням Фото: Pexels

Які є методи підтримки волосся, коли вони починають випадати: скільки це коштує

Тут все залежить від методу, який ви для себе обрали. Якщо це медикаментозний метод, то такі препарати можуть коштувати до кількох сотень гривень на місяць. А якщо це ін'єкційні процедури, наприклад, плазмова терапія, то вона може коштувати від тисячі до 5 тисяч гривень за процедуру. А найчастіше при такому лікуванні необхідно пройти цілий курс, який не обходиться однією або двома процедурами.

А якщо необхідно буде зробити трансплантацію волосся, то найчастіше при початкових стадіях облисіння не потрібні великі обсяги пересадки. Так, наприклад, щоб зробити трансплантацію на залисинах, то необхідно буде викласти кілька десятків тисяч гривень.

Але варто розуміти, що процедура трансплантації волосся не лікує від облисіння, а лише відновлює волосся там, де його немає.

Чи є ефективні бюджетні засоби по догляду за волоссям і чи можна використовувати народні засоби – дивіться докладніше в сюжеті:

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