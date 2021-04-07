Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Трихолог назвав найефективніші методи боротьби з облисінням

Сьогодні, 16:51

У скільки обійдеться порятунок волосся від випадіння

Найсексуальнішим чоловіком планети став принц Вільям. Герцог Кембриджський отримав таке визнання не через свою королівську кров, а завдяки лисині! Британський таблоїд The ​​Sun опублікував спеціальний рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків. Дослідження показали, що 38-річного принца Вільяма майже 18 мільйонів разів називали секс-символом в різних публікаціях.

Телеведуча Юлія Галушка з колегами з інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" подивилися, хто ще входить в рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків і вирішили дізнатися, хто з них став лисим з власної волі – для образу, а хто – за велінням природи. А лікар-трихолог Кузьма Хобзей розповів, як зупинити процес облисіння і скільки буде коштувати пересадка волосся.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Чи є шанс у тих, хто облисів, повернути свою шевелюру

У більшості випадків шанс є завжди, але тільки питання в тому, як швидко почнеться процес відновлення. Якщо на етапі, коли волосся стає тонким (це перший етап облисіння) почати лікування, то облисіння можна уникнути. А якщо почати вже на стадії випадіння волосся (остання стадія облисіння), то волосся врятувати вже буде неможливо. Але в такому випадку можна використовувати метод трансплантації – пересадки волосся.

Що робити, якщо з'являються залисини

Є медикаменти, які впливають на сам волосяний фолікул і сприяють розширенню судин і активізації стовбурових клітин, які відповідають за створення тканини волосся. Такі медикаменти дуже ефективні на початковій стадії випадіння волосся.

Які є методи боротьби з облисінням
Які є методи боротьби з облисінням
Фото: Pexels

Які є методи підтримки волосся, коли вони починають випадати: скільки це коштує

Тут все залежить від методу, який ви для себе обрали. Якщо це медикаментозний метод, то такі препарати можуть коштувати до кількох сотень гривень на місяць. А якщо це ін'єкційні процедури, наприклад, плазмова терапія, то вона може коштувати від тисячі до 5 тисяч гривень за процедуру. А найчастіше при такому лікуванні необхідно пройти цілий курс, який не обходиться однією або двома процедурами.

А якщо необхідно буде зробити трансплантацію волосся, то найчастіше при початкових стадіях облисіння не потрібні великі обсяги пересадки. Так, наприклад, щоб зробити трансплантацію на залисинах, то необхідно буде викласти кілька десятків тисяч гривень.

Але варто розуміти, що процедура трансплантації волосся не лікує від облисіння, а лише відновлює волосся там, де його немає.

Чи є ефективні бюджетні засоби по догляду за волоссям і чи можна використовувати народні засоби – дивіться докладніше в сюжеті:

Раніше ми з'ясували, як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків. А якщо ви чимось засмучені, то прямо зараз порадуйте себе якимось приємним презентом з нашого календаря подарунків на квітень. Гарний настрій вам забезпечено.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як вийти з постковідного синдрому: головні симптоми і способи лікування Болить спина - змініть стілець та матрац. Що ще рекомендує фізіотерапевт? Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків Названо найкращий продукт для боротьби з високим тиском
здоров'я волосся лисина трихологія
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео

Популярні статті

Сьогодні, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси?

Сьогодні, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Сьогодні, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Вчора, 17:40Смачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

Вчора, 16:49Зірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Вчора, 14:50Зірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Вчора, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Вчора, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Вчора, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

5 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Новини партнерів

Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера
Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти