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Выпадение волос: в чем причина и какие продукты помогут справиться с проблемой

Сегодня, 14:02

Волосы выпадают из-за стресса и даже тугой прически, а восстановить их помогут правильные продукты и биодобавки

Выпадение волос — процесс абсолютно нормальный и естественный, ведь они живут циклами: зреют, растут и выпадают. Если вы увидели лишние волосы на своей расческе, не стоит сразу же паниковать. Нутрициолог Нина Ходаковская поделилась с нами причинами выпадения волос, а также информацией о продуктах, которые могут помочь справиться с проблемой.

Нина Ходаковская
Нина Ходаковская

Почему выпадают волосы и можно ли визуально оценить, есть ли проблема?

Нормой считается выпадение до 100 волосков в день. Конечно, посчитать каждый невозможно, но оценить обильность выпадения на глаз — вполне. Причин выпадения волос много, но среди главных из них – хронические заболевания; гормональные нарушения; сильный стресс; негативное воздействие внешних факторов; тугие прически; дефицит витаминов и минералов.

Последняя причина встречается очень часто сразу же после стресса. Именно дефициты запускают ряд заболеваний, которые также могут приводить к выпадению волос.

Это гипер или гипотиреоз (заболевания щитовидной железы), анемия (дефицит железа или проблема с его усвоением) и т.д. Чтобы диагностировать данные проблемы, а также наличие дефицитов витаминов и микроэлементов, необходимо регулярно сдавать анализы — один раз в три-шесть месяцев.

А можно ли восполнить дефицит микроэлементов, полезных для волос, из продуктов? И из каких?

Избежать этих проблем поможет достаточное количества белков и жиров в рационе. Белки — это строительный материал нашего организма. Они нужны для роста мышечной ткани, синтеза молекул, отвечающих за пищеварение, заживление ран, выработку коллагена, детоксикацию печени и т.д. Пищевые источники белка — это орехи, бобовые культуры и яйца.

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Жиры — защита наших органов и клеток, без которых невозможно представить синтез гормонов и усвоение жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К). Полезные источники жира можно найти в авокадо, орехах, льне, семенах чиа и растительных маслах.

А если волосы все равно выпадают, можно ли решить проблему с помощью добавок?

Здорово, если вы получаете достаточное количество питательных веществ из пищи. Но для здоровых, красивых и густых волос необходимо дополнительно пить нутрицевтики:

  • Витамин А — вещество, в котором содержится белок кератин, главный компонент для построения структуры волос.
  • Витамин Е — стимулирует рост новых волос за счет восстановления поврежденных волосяных луковиц.
  • Витамин Д. При его недостатке часто отмечается сухость кожи головы, появление перхоти и сильное выпадение волос.
  • Витамин К — необходим для лучшего и правильного усвоения витамина Д.
  • Витамины группы В — предотвращают сухость кожи головы, делают волосы более сияющими, предотвращают появление перхоти.
  • Витамин С — укрепляет иммунную систему, помогает снизить кожную пигментацию, участвует в синтезе коллагена.
  • Магний — снижает влияние стресса на организм, которое негативно отражается на состоянии волос.
  • Железо. При его дефиците отмечается значительное выпадение волос, их сухость и истончение.
  • Сера — участвует в синтезе кератина, белка, из которого практически полностью состоит человеческий волос.
  • Цинк — способен восстанавливать поврежденную структуру волос и ускоряет появление новых волосков.

Главное помните, что все витамины и нутрицевтики нужно подбирать индивидуально, исходя из результатов анализов и только после консультации со специалистом!

Также ранее мы писали о том, какие средства ученые считают эффективными в борьбе с выпадением волос.

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