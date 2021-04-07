Як можна отримати Омега-3 і чи варто витрачати гроші на біодобавки

Омега-3 допоможуть повернути організму здоров'я, а шкірі – молодість

Сухість шкіри, мляве волосся, ламкі нігті, а також швидка стомлюваність – всі ці ознаки говорять про дефіцит Омега-3. Про користь і важливість для здоров'я цих поліненасичених жирних кислот сьогодні знають навіть діти. Але так чи насправді нам потрібні Омега-3, як їх можна отримати, і чи варто купувати біодобавки?

Чим же так гарні Омега-3, скільки поліненасичених жирних кислот нам потрібно і чи варто приймати "той самий" риб'ячий жир – розповіла косметолог, дерматовенеролог Ліліана Ростова.

Омега-3 відіграють важливу роль для організму Фото: unsplash.com

Красива шкіра, волосся і Омега-3: у чому зв'язок і хіба процедур замало?

Масаж, різні зовнішні косметологічні процедури, звичайно ж, поліпшать ваш зовнішній вигляд і замаскують вади. Але тільки на час, якщо є внутрішні проблеми зі здоров'ям – наприклад, недолік в організмі тих самих Омега-3. Але як ці поліненасичені жирні кислоти можуть допомогти шкірі повернути здоровий вигляд і молодість? Давайте розбиратися.

Яка користь від Омега-3 для шкіри і нашого організму в цілому

Омега-3 грають найважливішу роль – захищають від руйнування білок колаген. А саме колаген забезпечує нашій шкірі еластичність і міцність. Через це шкіра залишається пружною і захищеною від утворення зморшок. А ще Омега-3 гальмують розвиток шкірних алергій. Також Омега-3 – потужний антиоксидант, який не дозволяє кисню (вірніше його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Чому це важливо? Тому що чим міцніше мембрана, тим складніше її пошкодити вірусам і бактеріям. У чому зв'язок? У тому, що чим менше ми хворіємо – тим здоровіше і молодше наша шкіра.

А чи можна знайти Омега-3 в продуктах?

Звичайно, деякі продукти багаті поліненасиченими жирними кислотами. Омега-3 є в м'ясі, яйцях, насінні чіа, льону і лляній олії, шпинаті, гарбузі.

На Омега-3 кислоти особливо багата морська риба Фото: Depositphotos

Лідер за змістом поліненасичених жирних кислот – морепродукти і жирна морська риба, в тому числі і доступна за ціною: анчоуси, скумбрія, тунець, оселедець.

А як на рахунок риб'ячого жиру – він дуже популярний досі!

Риб'ячий жир потрібно приймати, якщо у вас є проблеми зі шкірою. Наприклад, щодня прийом риб'ячого жиру призначає лікар, як комплексне лікування хронічного дерматиту.

Важливий момент: кількість риб'ячого жиру в тій або іншій добавці не дорівнює кількості Омега-3 кислот (EPA і DHA).

Не приймайте безконтрольно риб'ячий жир, він містить різну кількість потрібних Омега-3 кислот. Тому безглуздо дивитися на загальну кількість риб'ячого жиру в капсулі або денному дозуванні.

Добре, краще приймати біодобавки з Омега-3? Яка від них користь?

Сухість шкіри, мляве волосся, ламкі нігті, а також швидка стомлюваність, як уже сказано, можуть "говорити" про те, що організму не вистачає поліненасичених жирних кислот. Отже, одного харчування недостатньо, врятувати ситуацію допоможуть біодобавки.

Крім того, препарати Омега-3 допомагають імунній системі боротися із запальними процесами шкіри, в тому числі з акне (вугрової хворобою). А ще Омега-3 прискорюють загоєння ран на шкірі і на 50% зменшують такі залишкові явища, як рубці. Також ефективні препарати, що містять Омега-3 для лікування шкірних захворювань – псоріазу, екземи, діатезу.

Добре, а як розібратися, які добавки з Омега-3 краще?

Якщо хочете розібратися, які Омега-3 краще засвоюються, то зверніть увагу на саму форму добавок, їх дві: концентрована (етилові спирти) – засвоюється в середньому на 20% і натуральна (тригліцериди) – засвоюються до 95%. Висновок напрошується сам – краще приймати Омега-3 в формі тригліцеридів.

Але прийом будь-яких препаратів, в тому числі і біодобавок потрібно оговорити з фахівцем, як мінімум – зі своїм сімейним лікарем.

І все-таки, які денні норми Омега-3 рекомендується приймати?

Загальноприйнята денна норма Омега-3 в світі не встановлена, в різних країнах рекомендації по прийому поліненасичених жирних кислот – теж різні. Наприклад, в Японії добова доза для дорослої людини найвища в світі – 1600 мг-2400 мг EPA + DHA, в залежності від статі і віку. У країнах Європи щоденна норма найменша – 250 мг EPA + DHA.

МОЗ України рекомендує приймати 2 грами риб'ячого жиру, не уточнюючи при цьому форму прийому і співвідношення EPA і DHA кислот. Ліліана Ростова рекомендує дотримуватися добових норм GOED (Global Organization for EPA & DHA):

500 мг EPA + DHA для профілактики,

700-1000 мг EPA + DHA для вагітних і годуючих,

1000+ мг EPA + DHA в лікувальних цілях.

А ще – довіряти науковим фактам і клінічним дослідженням, а не сумнівним джерелам в інтернеті.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що поліненасиченими жирними кислотами багатий авокадо .

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