Як можна отримати Омега-3 і чи варто витрачати гроші на біодобавки
Омега-3 допоможуть повернути організму здоров'я, а шкірі – молодість
Сухість шкіри, мляве волосся, ламкі нігті, а також швидка стомлюваність – всі ці ознаки говорять про дефіцит Омега-3. Про користь і важливість для здоров'я цих поліненасичених жирних кислот сьогодні знають навіть діти. Але так чи насправді нам потрібні Омега-3, як їх можна отримати, і чи варто купувати біодобавки?
Чим же так гарні Омега-3, скільки поліненасичених жирних кислот нам потрібно і чи варто приймати "той самий" риб'ячий жир – розповіла косметолог, дерматовенеролог Ліліана Ростова.
Масаж, різні зовнішні косметологічні процедури, звичайно ж, поліпшать ваш зовнішній вигляд і замаскують вади. Але тільки на час, якщо є внутрішні проблеми зі здоров'ям – наприклад, недолік в організмі тих самих Омега-3. Але як ці поліненасичені жирні кислоти можуть допомогти шкірі повернути здоровий вигляд і молодість? Давайте розбиратися.
Омега-3 грають найважливішу роль – захищають від руйнування білок колаген. А саме колаген забезпечує нашій шкірі еластичність і міцність. Через це шкіра залишається пружною і захищеною від утворення зморшок. А ще Омега-3 гальмують розвиток шкірних алергій. Також Омега-3 – потужний антиоксидант, який не дозволяє кисню (вірніше його активним формам) руйнувати мембрани клітин. Чому це важливо? Тому що чим міцніше мембрана, тим складніше її пошкодити вірусам і бактеріям. У чому зв'язок? У тому, що чим менше ми хворіємо – тим здоровіше і молодше наша шкіра.
Звичайно, деякі продукти багаті поліненасиченими жирними кислотами. Омега-3 є в м'ясі, яйцях, насінні чіа, льону і лляній олії, шпинаті, гарбузі.
Лідер за змістом поліненасичених жирних кислот – морепродукти і жирна морська риба, в тому числі і доступна за ціною: анчоуси, скумбрія, тунець, оселедець.
Риб'ячий жир потрібно приймати, якщо у вас є проблеми зі шкірою. Наприклад, щодня прийом риб'ячого жиру призначає лікар, як комплексне лікування хронічного дерматиту.
Не приймайте безконтрольно риб'ячий жир, він містить різну кількість потрібних Омега-3 кислот. Тому безглуздо дивитися на загальну кількість риб'ячого жиру в капсулі або денному дозуванні.
Сухість шкіри, мляве волосся, ламкі нігті, а також швидка стомлюваність, як уже сказано, можуть "говорити" про те, що організму не вистачає поліненасичених жирних кислот. Отже, одного харчування недостатньо, врятувати ситуацію допоможуть біодобавки.
Крім того, препарати Омега-3 допомагають імунній системі боротися із запальними процесами шкіри, в тому числі з акне (вугрової хворобою). А ще Омега-3 прискорюють загоєння ран на шкірі і на 50% зменшують такі залишкові явища, як рубці. Також ефективні препарати, що містять Омега-3 для лікування шкірних захворювань – псоріазу, екземи, діатезу.
Якщо хочете розібратися, які Омега-3 краще засвоюються, то зверніть увагу на саму форму добавок, їх дві: концентрована (етилові спирти) – засвоюється в середньому на 20% і натуральна (тригліцериди) – засвоюються до 95%. Висновок напрошується сам – краще приймати Омега-3 в формі тригліцеридів.
Але прийом будь-яких препаратів, в тому числі і біодобавок потрібно оговорити з фахівцем, як мінімум – зі своїм сімейним лікарем.
Загальноприйнята денна норма Омега-3 в світі не встановлена, в різних країнах рекомендації по прийому поліненасичених жирних кислот – теж різні. Наприклад, в Японії добова доза для дорослої людини найвища в світі – 1600 мг-2400 мг EPA + DHA, в залежності від статі і віку. У країнах Європи щоденна норма найменша – 250 мг EPA + DHA.
МОЗ України рекомендує приймати 2 грами риб'ячого жиру, не уточнюючи при цьому форму прийому і співвідношення EPA і DHA кислот. Ліліана Ростова рекомендує дотримуватися добових норм GOED (Global Organization for EPA & DHA):
- 500 мг EPA + DHA для профілактики,
- 700-1000 мг EPA + DHA для вагітних і годуючих,
- 1000+ мг EPA + DHA в лікувальних цілях.
А ще – довіряти науковим фактам і клінічним дослідженням, а не сумнівним джерелам в інтернеті.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що поліненасиченими жирними кислотами багатий авокадо .
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