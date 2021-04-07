Для ледачих: стильні зачіски, які можна повторити за 5 хвилин

Експрес-ідеї на довге та середнє волосся

Навіть трендове фарбування набридне, якщо весь час ходити з однією і тією ж зачіскою. Але не поспішайте записуватися в салон. Зробити ефектну зачіску власноруч під силу кожній. І знадобляться для цього лічені хвилини. Не вірите? Тоді гортайте вниз і дивіться добірку стильних, але простих зачісок. Ми зібрали 5 експрес-варіантів для будь-якого випадку.

З хусткою

Хвіст з гумками

Недбалий пучок

Хвіст навпаки

Хвіст, обгорнутий пасмом

Не забудьте доповнити образ яскравим нейл-артом. Ось 20 ідей весняного манікюру, які хочеться повторити.

А ще нагадуємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на квітень-2021. Там ви знайдете креативні подарунки на будь-який смак і свято цього місяця.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися