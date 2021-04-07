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Як жінці підготуватися і пережити менопаузу: корисні поради

Важливо розуміти, що менопауза – не хвороба, а нормальний період у житті жінки

Фото: Pixabay

У житті кожної жінки настає період, який змінює її звичний ритм життя – менопауза. У цей час знижуються функції яєчників, репродуктивна система перебудовує роботу, а менструації зупиняються. Які емоційні і фізіологічні зміни відбуваються у період менопаузи із жінками, і як його пережити, розповіла Life Сьогодні акушер-гінеколог, фахівець УЗД медичного центру "Уніклініка" Анна Калинчук.

Коли у жінок настає менопауза

У середньому жінки стикаються з менопаузою у 51 рік. До 45 років вважається рання менопауза, а після 55 років – пізня. Але всі ці показники усереднені, адже на них впливає багато факторів.

Водночас відстрочити менопаузу фізично неможливо, а ось прискорити – реально, якщо не почати займатися спортом, перебувати постійно у стресі, неправильно харчуватися і зловживати алкоголем.

Як зрозуміти, що менопауза наближається: основні симптоми

"Першими дзвіночками", що вказують на наближення менопаузи, є місячні. Найчастіше цикл стає тривалішим, а самі менструації – менш рясними.

Крім того, у жінки може бути підвищена пітливість, часта зміна настрою, небажання сексу, погіршення пам'яті і сну, а також болі у суглобах, нетримання сечі.

Як менопауза впливає на жінку

Нерідко під час менопаузи жінки набирають зайву вагу, скаржаться на підвищений артеріальний тиск і меншу рухливість в суглобах.

Але менопауза впливає не тільки на фізичний стан жінки, а й на її зовнішність. У цей період шкіра стає менш еластичною і пружною, сильніше проявляються зморшки, нігті стають ламкими, а волосся – тьмяніє і більше випадає.

Крім змін в організмі жінки, у період менопаузи змінюється і її емоційний стан. Може знижуватися працездатність, швидко і часто змінюватися настрій і знижуватися лібідо.

Що жінці необхідно змінити у своєму способі життя:

три кроки

Фото: freepik.com

Перший крок – побережіть своє здоров'я змолоду

Щорічно проходьте профілактичні огляди, приділяючи особливу увагу стану шийки матки та молочних залоз.

Другий крок – змініть свій спосіб життя

Намагайтеся знаходити баланс між роботою і відпочинком, стежте за харчуванням, сном і займайтеся спортом.

Третій крок – займайтеся саморозвитком

Щоб ви відчували себе добре, не припиняйте процес розвитку – вивчайте нову інформацію, заводьте нові знайомства, вчіть вірші, співайте, підіть на курси зі швидкісного читання або вивчення мов, фліртуйте, подорожуйте.

Яке має бути харчування під час менопаузи

Щоб приносити організму користь, харчування має бути збалансованим і різноманітним.

Важливо розуміти: якщо ваша їжа не стане для вас ліками, тоді вашою їжею стануть ліки.

Необхідно регулярно пити воду, вживати білок, цільнозернові крупи, фрукти, овочі, молочні продукти і корисні жири.

А ось від оброблених круп, жирних сортів м'яса, солі, кофеїну, алкоголю, солодощів і фастфуду варто відмовитися.

Чи потрібно приймати якісь медикаменти у період менопаузи

Важливо розуміти, що менопауза – не хвороба, а нормальний період у житті жінки. У цей період жінці необхідно щодня вживати кальцій із додаткових джерел – не менше 1 г, і вітамін D3 – не менше 600 МО. Вони допоможуть знизити ризики втрати нормальної щільності кісткової тканини і стануть профілактикою переломів кісток.

Які вітаміни приймати у період менопаузи

Вчені з'ясували, що жінки, які вживають достатньо вітаміну D і кальцію, мали на 17% менший ризик настання ранньої менопаузи. Також ефективним у цей період для жінок може бути споживання вітаміну Е в дозі 400 МО/добу.

Захистити організм від захворювань, які стають більш вірогідними з віком, допоможуть вітаміни А, Е, С, а вітамін В12 врегулює перепади настрою і допоможе налагодити сон. Подбати про мікрофлору кишечника, а також допомогти відновити шкіру, волосся і нігті допоможе біотин.

Варто звернути увагу на збалансований комплекс Orthomol Femin, де точно визначено правильні дозування вітамінів, мікроелементів та інших поживних речовин, необхідних організму жінки в період менопаузи.

Через порушення метаболізму кісткової тканини знижується щільність кісток, вони стають більш крихкими і в результаті з'являється остеопороз. Як результат – зниження міцності кістки і підвищення ризику переломів. Щоб зменшити ці ризики, Анна Калинчук рекомендує також періодично приймати вітаміни з комплексу Orthomol Osteo, у складі якого підібрані необхідні організму вітаміни і мікроелементи, які захищають опорно-руховий апарат.

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