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Як зупинити випадіння волосся – вчені назвали ефективний засіб

Сьогодні, 20:29

За допомогою масла або лосьйону з індійського лотосу можна боротися з алопецією

Якщо випадає волосся, шевелюра помітно поріділа або з'явилися залисини, на допомогу прийде екстракт лотоса. Дослідники виявили, що екстракти цієї красивої та цілющої квітки здатні боротися як з облисінням (алопецією), так і поліпшити структуру локонів. Докази ефективності рослини в боротьбі з випаданням волосся опубліковані в журналіі Нindawi.

Екстракти, лосьйони та масло лотоса здавна використовуються в медицині і косметології
Екстракти, лосьйони та масло лотоса здавна використовуються в медицині і косметології
Фото: freepik.com

В дослідженні говориться, що Nelumbinis або індійський лотос, особливо екстракти насіння рослини, запобігають випаданню волосся і сприяють регенерації волосяного покриву. Облисіння чи випадіння волосся – це не тільки фізіологічний процес в організмі. Рідка шевелюра, а тим паче – лисина змушує бути менш впевненим у собі, в результаті людина постійно перебуває у стресовому стані. Від випадіння волосся і алопеції існує безліч засобів, але саме рослинні компоненти найбільш привабливі. Тому що вони більш натуральні і створені самою природою.

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Лотос привабливий також іншими своїми цілющими властивостями: його насіння (горіхи) також мають протизапальні властивості. А листя використовують як дієтичні добавки. Основні активні речовини лотоса – флавоноїди, рослинні поліфеноли, позитивно впливають на різні органи і тканини в організмі. Що ж стосується використання лотоса, як засобу для зміцнення волосся і проти облисіння, вчені відзначили його особливу ефективність при зовнішньому застосуванні. Тобто наносити олію лотоса або екстракт слід на корені волосся або ділянки, де локони значно порідшали.

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