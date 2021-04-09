5 продуктів, які збережуть ваш зір

Чітко бачити і не втомлюватися очам допоможуть морква, лляне масло і не тільки

Нашим очам для нормальної роботи (як і іншим, до речі, органам) потрібні вітаміни і мікроелементи. Щоб зберегти гостроту зору надовго, важливо регулярно їсти "правильні" овочі та фрукти.

Які вітаміни потрібні для здоров'я очей, в яких продуктах шукати корисні мікроелементи і як не допустити розвитку очних захворювань, ми запитали у лікаря-офтальмолога вищої категорії Марини Пфаффінґер.

Через зір людина сприймає більше 80% інформації: отже важливість дбати про здоров'я очей очевидна. Крім дбайливого ставлення до очей, захисту їх від ультрафіолету, перенапруги (при роботі за різними гаджетами), потрібно знати, які мікроелементи корисні для здоров'я очей і де їх шукати.

Навіщо знати, які саме вітаміни і мікроелементи потрібні нашим очам?

Знати, які елементи корисні для очей важливо для того, щоб розуміти, на які саме продукти або містящі ці мікроелементи харчові добавки варто звернути більше уваги. Наприклад, для підтримки здоров'я сітківки і гостроти зору потрібні пектини. Це рослинні полісахариди складної будови, простіше кажучи – розчинна харчова клітковина.

Корисних для зору пектинів багато в яблуках Фото: unsplash.com

А також Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вони мають протизапальний ефект, знижують сухість очей і допомагають знизити ризики розвитку вікових дегенеративних змін. Пектинами багаті практично всі овочі і фрукти, але в деяких пектинів більше, а в деяких – менше. Тому не всі овочі або фрукти однаково корисні для нашого зору.

Щодо вітамінів – деякі з них, особливо важливі для підтримки зору, наприклад, каротин, в чистому вигляді з продуктів не засвоюються. Тому для максимальної користі потрібно знати, які саме овочі та фрукти з якими продуктами слід поєднувати.

Які ж продукти потрібні нашим очам і як їх вживати з максимальною користю?

Якщо хочете підтримати зір, то обов'язково включіть в свій раціон наступні продукти:

Морква – цей овоч просто джерело b-каротину – провітаміну А, який перетворюється в організмі в безпосередньо вітамін А. Але каротин погано засвоюється організмом, тому морква потрібно їсти разом з жирами – маслом, вершками, сиром, сметаною. Можна зробити салат з моркви і заправити олією, сметаною або натерти сир і посипати зверху.

Яблука – ці фрукти, особливо їх шкірка містять багато пектинів. Тому корисно їсти яблука саме з шкіркою, тільки не забувайте їх ретельно мити. Взагалі пектинами багаті практично всі помаранчеві, зелені та жовті плоди, але яблука – особливо.

Чорниця і інші ягоди дуже корисні для зору Фото: unsplash.com

Чорниця – ця ягода містить родопсин, зоровий пігмент, а також лютеїн. Вони підвищують гостроту зору і сприяють природному відновленню клітковини. Якщо ви не любите чорницю, то налягайте на інші ягоди, вони теж дуже корисні для здоров'я очей.

Лляна олія – джерело Омега-3 поліненасичених жирних кислот. Цей елемент теж дуже важливий для здоров'я очей, як і пектини. Всі звикли шукати Омега-3 в рибі, але в лляній олії його в рази більше. Тому замість звичного соняшникової або оливкової, можна використовувати лляне масло для тих же салатів.

Виноград – в ньому міститься антоціаніди і флавоноїди, які сприяють синтезу елемента ресвератрола в організмі. Цей антиоксидант допомагає захистити сітківку очей від негативного впливу ультрафіолету, впливу поганої екології, незбалансованого харчування тощо. Особливо багаті ресвератролом шкірка і виноградні кісточки. До речі, вино – цей благородний алкогольний напій, особливо червоне сухе, теж містить ресвератрол.

Існують різні думки медичної спільноти про користь червоного вина, і ми у жодному разі не займаємося пропагандою алкоголю. АЛЕ якщо ви п'єте вино, то вибирайте натуральні, а не порошкові вина, вивчайте склад. І не захоплюйтеся – досить пари-трійки келихів на тиждень.

Добре, якщо я буду їсти ці продукти, значить перевірятися у офтальмолога не потрібно?

Відвідувати офтальмолога для профілактичного огляду потрібно обов'язково. Навіть якщо ви ведете здоровий спосіб життя і раціонально харчуєтеся. Тому що деякі офтальмологічні захворювання пов'язані зі спадковістю. Також нашкодити зору можуть екологія, надмірні навантаження (дуже багато людей зараз постійно користуються гаджетами). До того ж вікові зміни теж призводять до зниження зору.

Кожна людина у віці від 35 років повинна раз на рік відвідувати офтальмолога в профілактичних цілях.

А навіщо перевіряти очі, якщо бачу добре і нічого не болить?

Це допоможе помітити і запобігти будь-які негативні процеси в очах. Адже допомогти впоратися з хворобою на ранній стадії, коли зорові функції на висоті, набагато легше. Коли людина вже помітила зміни – різко впав зір, погіршилася якість "картинки" тощо, виправити їх дуже важко, особливо на занедбаних стадіях. І тільки корисними продуктами тут не впоратися. Тому бережіть свій зір і будьте здорові!

А також не забувайте дбати про емоційний здоров'я, радувати себе і рідних позитивними емоціями: дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня .

Також нагадаємо, що раніше ми писали, де можна отримати Омега-3 і чи варто витрачати гроші на біодобавки .

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