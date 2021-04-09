5 продуктів, які збережуть ваш зір
Чітко бачити і не втомлюватися очам допоможуть морква, лляне масло і не тільки
Нашим очам для нормальної роботи (як і іншим, до речі, органам) потрібні вітаміни і мікроелементи. Щоб зберегти гостроту зору надовго, важливо регулярно їсти "правильні" овочі та фрукти.
Які вітаміни потрібні для здоров'я очей, в яких продуктах шукати корисні мікроелементи і як не допустити розвитку очних захворювань, ми запитали у лікаря-офтальмолога вищої категорії Марини Пфаффінґер.
Через зір людина сприймає більше 80% інформації: отже важливість дбати про здоров'я очей очевидна. Крім дбайливого ставлення до очей, захисту їх від ультрафіолету, перенапруги (при роботі за різними гаджетами), потрібно знати, які мікроелементи корисні для здоров'я очей і де їх шукати.
Знати, які елементи корисні для очей важливо для того, щоб розуміти, на які саме продукти або містящі ці мікроелементи харчові добавки варто звернути більше уваги. Наприклад, для підтримки здоров'я сітківки і гостроти зору потрібні пектини. Це рослинні полісахариди складної будови, простіше кажучи – розчинна харчова клітковина.
А також Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вони мають протизапальний ефект, знижують сухість очей і допомагають знизити ризики розвитку вікових дегенеративних змін. Пектинами багаті практично всі овочі і фрукти, але в деяких пектинів більше, а в деяких – менше. Тому не всі овочі або фрукти однаково корисні для нашого зору.
Щодо вітамінів – деякі з них, особливо важливі для підтримки зору, наприклад, каротин, в чистому вигляді з продуктів не засвоюються. Тому для максимальної користі потрібно знати, які саме овочі та фрукти з якими продуктами слід поєднувати.
Якщо хочете підтримати зір, то обов'язково включіть в свій раціон наступні продукти:
Морква – цей овоч просто джерело b-каротину – провітаміну А, який перетворюється в організмі в безпосередньо вітамін А. Але каротин погано засвоюється організмом, тому морква потрібно їсти разом з жирами – маслом, вершками, сиром, сметаною. Можна зробити салат з моркви і заправити олією, сметаною або натерти сир і посипати зверху.
Яблука – ці фрукти, особливо їх шкірка містять багато пектинів. Тому корисно їсти яблука саме з шкіркою, тільки не забувайте їх ретельно мити. Взагалі пектинами багаті практично всі помаранчеві, зелені та жовті плоди, але яблука – особливо.
Чорниця – ця ягода містить родопсин, зоровий пігмент, а також лютеїн. Вони підвищують гостроту зору і сприяють природному відновленню клітковини. Якщо ви не любите чорницю, то налягайте на інші ягоди, вони теж дуже корисні для здоров'я очей.
Лляна олія – джерело Омега-3 поліненасичених жирних кислот. Цей елемент теж дуже важливий для здоров'я очей, як і пектини. Всі звикли шукати Омега-3 в рибі, але в лляній олії його в рази більше. Тому замість звичного соняшникової або оливкової, можна використовувати лляне масло для тих же салатів.
Виноград – в ньому міститься антоціаніди і флавоноїди, які сприяють синтезу елемента ресвератрола в організмі. Цей антиоксидант допомагає захистити сітківку очей від негативного впливу ультрафіолету, впливу поганої екології, незбалансованого харчування тощо. Особливо багаті ресвератролом шкірка і виноградні кісточки. До речі, вино – цей благородний алкогольний напій, особливо червоне сухе, теж містить ресвератрол.
Відвідувати офтальмолога для профілактичного огляду потрібно обов'язково. Навіть якщо ви ведете здоровий спосіб життя і раціонально харчуєтеся. Тому що деякі офтальмологічні захворювання пов'язані зі спадковістю. Також нашкодити зору можуть екологія, надмірні навантаження (дуже багато людей зараз постійно користуються гаджетами). До того ж вікові зміни теж призводять до зниження зору.
Кожна людина у віці від 35 років повинна раз на рік відвідувати офтальмолога в профілактичних цілях.
Це допоможе помітити і запобігти будь-які негативні процеси в очах. Адже допомогти впоратися з хворобою на ранній стадії, коли зорові функції на висоті, набагато легше. Коли людина вже помітила зміни – різко впав зір, погіршилася якість "картинки" тощо, виправити їх дуже важко, особливо на занедбаних стадіях. І тільки корисними продуктами тут не впоратися. Тому бережіть свій зір і будьте здорові!
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Також нагадаємо, що раніше ми писали, де можна отримати Омега-3 і чи варто витрачати гроші на біодобавки .
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