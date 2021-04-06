Болить спина – змініть стілець та матрац. Що ще рекомендує фізіотерапевт?

Болить спина – перевірте стопи, змініть меблі, а краще – сходіть до лікаря

То тягне поперек, то "заклинило" шию аж до головного болю, а часом і зовсім не розігнутися... знайоме? "Винен" не тільки злощасний офісний графік або стрес. Наші побутові звички, меблі, безліч ударів і травм, пережитих у дитинстві, здатні серйозно вплинути на здоров'я спини.

Данило Якубовський

Чому ж болить спина, наскільки важливо звернутися до фахівця, знайти причину і постаратися її усунути? А також як організувати свій сон, роботу і дозвілля, щоб не шкодити спині – розповів реабілітолог, фізіотерапевт в області неврології та ортопедії Данило Якубовський.

Якщо болить спина – то обов'язково проблема з хребтом?

Причини, через які болить спина, найрізноманітніші – від незручного стільця, на якому ви сидите на роботі, до перенесеної в дитинстві і давно забутої вами травми. Так, левова частка проблем, що сигналізують про себе болями в спині, пов'язана з викривленням хребта, порушенням постави. Причини можуть бути як вроджені, наприклад, плоскостопість, так і придбані – коли людина змушена довгий час проводити в незручній позі, сидить на невідповідному стільці або спить на незручному матраці.

Незручні стіл та стільці можуть призвести до болю у спині Фото: Pexels

Якщо людина веде пасивний спосіб життя, м'язи у неї слабо розвинені, є зайва вага, звичка носити незручне взуття, підбори – то проблем з поставою і навіть викривлення хребта не уникнути. Відповідно – болів у спині теж. Також болі в спині або шиї можуть бути викликані протрузією (і серйознішою патологією – грижею) міжхребцевих дисків. Це стан, коли диск випинається за межі міжхребцевого простору.

Призводять до розвитку протрузій і гриж хребта перевантаження (довге перебування в незручному становищі – сюди ж), травми, порушення кровообігу, хронічні захворювання. запальні процеси.

Також небезпечні як занадто сильні фізичні навантаження, так і гіподинамія (повна відсутність активності), негативно на хребет впливають і вікові зміни.

Поболіла й перестала: навіщо до лікаря, якщо вже не боляче?

Часто болі в спині проходять самі по собі. Але це не означає, що вони не повернуться: важливо знайти причину. Наприклад, ту ж плоскостопість люди схильні недооцінювати, особливо якщо деформація стопи незначна і нічого не болить. Не болить до пори до часу, потім склепіння стопи товстішають, перестають виконувати функції амортизації. Вся навантаження переходить на хребет і суглоби і результат – болю в попереку, стегнах і навіть колінах. Якщо не коригувати плоскостопість, то болі тільки посилюватимуться.

Незручне становище, викликане невідповідним вам за розміром стільцем і столом, викличе порушення постави. А викривлення хребта, як і тривале перебування в неправильному положенні, призведуть до розвитку різних захворювань.

Що, біль в спині може закінчитися чимось серйознішим?

Так, дивлячись чим цей біль був викликаний, як уже сказано. Проблема може стати дуже серйозною, аж до зміни положення внутрішніх органів, також з'являються проблеми з диханням, травленням, серцем і судинами. Не кажучи вже про те, що якість життя різко погіршується: рухатися боляче, та й у викривленому хребті краси мало.

Біль у спині значно погіршує якість життя Фото: Depositphotos

Тому будь-який біль або неприємні відчуття в спині, хребті – це вагомий привід звернутися до фахівця, як мінімум до сімейного лікаря. А далі, залежно від причини, вам порекомендують фахівця вузького профілю.

Ок, а як зрозуміти, що робочий стіл і стілець мені не підходять?

Щоб при роботі за комп'ютером або тривалому сидінні за столом не боліла спина, зверніть увагу на самі меблі і ваше становище:

Ноги повинні повністю діставати до підлоги і міцно, рівно на ній стояти, спина при сидінні повинна бути рівною.

Працювати напівлежачи, перекосившись на один бік, розпластавшись за столом і так далі – погано для вашої спини і хребта,

Зверніть увагу на підлокітники стільця, якщо вони є: їхня функція – підтримувати людину при вставанні і посадці. Якщо лікті постійно наштовхуються на підлокітники, то плечі змушені перебувати в піднесеному, неприродному положенні. Якщо підлокітники незручні, то краще їх зняти або поміняти стілець.

Поверхня столу може допомогти підтримати передпліччя і зменшити зусилля для підтримки рук. Підлокітники, а також занадто високий або низький стіл не повинні обмежувати рух вперед, ви не повинні згинатися над столом або навпаки – упиратися в нього носом.

Важливо! Навіть найзручніше місце не гарантує розвитку болів у спині. Тому робіть перерви в роботі кожні 1-1,5 години, пройдіться, змініть положення тіла, зробіть згинальні/розгинальні рухи руками та ногами.

А як зрозуміти, що мені не підходить матрац або все ліжко?

Якщо ліжком, диваном (на диванах взагалі не рекомендується постійно спати), а тим більше матрацом ви користуєтеся давно, то саме вони можуть стати причинами болів у спині. Старі матраци вже втратили свої ортопедичні властивості, вони не можуть підтримувати тіло в рівному становищі і забезпечити якісний сон і відпочинок.

Біль, неприємні відчуття в спині і шиї після сну – головні маркери того, що матрац потрібно замінити.

Продавлений, деформований матрац, "провали" між складними частинами дивана рано чи пізно призведуть до болів у спині, порушень в м'язовій системі і опорно-руховому апараті

Добре, а чи можуть шкідливі звички викликати болі в спині?

Не тільки спосіб життя, наша активність або навпаки – пасивність, а те, що ми п'ємо і їмо, впливає на здоров'я спини в тому числі. Наприклад, значно знижує кровообіг в тканинах хребта, насичення їх киснем кава і зловживання алкоголем. Шкідливо для здоров'я, в тому числі хребта, куріння, навіть якщо ви курите, тільки коли вип'єте. І звичайно ж не додасть здоров'я шкідлива, незбалансована їжа – жирне, смажене, фастфуд, консерванти і т.д.

Тому, крім правильно організованого сну і робочого місця, уникнути болів у спині допоможуть режим відпочинку, раціональне харчування і відмова від шкідливих звичок. Також не забувайте про питний режим: пийте на добу близько 1,5-2 літрів чистої води.

А ще корисно радувати себе і своїх близьких приємними дрібницями, створюючи їм гарний настрій: дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Нагадаємо, що ми також писали про те, на яких стільцях не можна сидіти.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися