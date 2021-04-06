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Болить спина – змініть стілець та матрац. Що ще рекомендує фізіотерапевт?

Сьогодні, 11:00

Болить спина – перевірте стопи, змініть меблі, а краще – сходіть до лікаря

То тягне поперек, то "заклинило" шию аж до головного болю, а часом і зовсім не розігнутися... знайоме? "Винен" не тільки злощасний офісний графік або стрес. Наші побутові звички, меблі, безліч ударів і травм, пережитих у дитинстві, здатні серйозно вплинути на здоров'я спини.

Данило Якубовський
Данило Якубовський

Чому ж болить спина, наскільки важливо звернутися до фахівця, знайти причину і постаратися її усунути? А також як організувати свій сон, роботу і дозвілля, щоб не шкодити спині – розповів реабілітолог, фізіотерапевт в області неврології та ортопедії Данило Якубовський.

Якщо болить спина – то обов'язково проблема з хребтом?

Причини, через які болить спина, найрізноманітніші – від незручного стільця, на якому ви сидите на роботі, до перенесеної в дитинстві і давно забутої вами травми. Так, левова частка проблем, що сигналізують про себе болями в спині, пов'язана з викривленням хребта, порушенням постави. Причини можуть бути як вроджені, наприклад, плоскостопість, так і придбані – коли людина змушена довгий час проводити в незручній позі, сидить на невідповідному стільці або спить на незручному матраці.

Незручні стіл та стільці можуть призвести до болю у спині
Незручні стіл та стільці можуть призвести до болю у спині
Фото: Pexels

Якщо людина веде пасивний спосіб життя, м'язи у неї слабо розвинені, є зайва вага, звичка носити незручне взуття, підбори – то проблем з поставою і навіть викривлення хребта не уникнути. Відповідно – болів у спині теж. Також болі в спині або шиї можуть бути викликані протрузією (і серйознішою патологією – грижею) міжхребцевих дисків. Це стан, коли диск випинається за межі міжхребцевого простору.

Призводять до розвитку протрузій і гриж хребта перевантаження (довге перебування в незручному становищі – сюди ж), травми, порушення кровообігу, хронічні захворювання. запальні процеси.

Також небезпечні як занадто сильні фізичні навантаження, так і гіподинамія (повна відсутність активності), негативно на хребет впливають і вікові зміни.

Поболіла й перестала: навіщо до лікаря, якщо вже не боляче?

Часто болі в спині проходять самі по собі. Але це не означає, що вони не повернуться: важливо знайти причину. Наприклад, ту ж плоскостопість люди схильні недооцінювати, особливо якщо деформація стопи незначна і нічого не болить. Не болить до пори до часу, потім склепіння стопи товстішають, перестають виконувати функції амортизації. Вся навантаження переходить на хребет і суглоби і результат – болю в попереку, стегнах і навіть колінах. Якщо не коригувати плоскостопість, то болі тільки посилюватимуться.

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Незручне становище, викликане невідповідним вам за розміром стільцем і столом, викличе порушення постави. А викривлення хребта, як і тривале перебування в неправильному положенні, призведуть до розвитку різних захворювань.

Що, біль в спині може закінчитися чимось серйознішим?

Так, дивлячись чим цей біль був викликаний, як уже сказано. Проблема може стати дуже серйозною, аж до зміни положення внутрішніх органів, також з'являються проблеми з диханням, травленням, серцем і судинами. Не кажучи вже про те, що якість життя різко погіршується: рухатися боляче, та й у викривленому хребті краси мало.

Біль у спині значно погіршує якість життя
Біль у спині значно погіршує якість життя
Фото: Depositphotos

Тому будь-який біль або неприємні відчуття в спині, хребті – це вагомий привід звернутися до фахівця, як мінімум до сімейного лікаря. А далі, залежно від причини, вам порекомендують фахівця вузького профілю.

Ок, а як зрозуміти, що робочий стіл і стілець мені не підходять?

Щоб при роботі за комп'ютером або тривалому сидінні за столом не боліла спина, зверніть увагу на самі меблі і ваше становище:

  • Ноги повинні повністю діставати до підлоги і міцно, рівно на ній стояти, спина при сидінні повинна бути рівною.
  • Працювати напівлежачи, перекосившись на один бік, розпластавшись за столом і так далі – погано для вашої спини і хребта,
  • Зверніть увагу на підлокітники стільця, якщо вони є: їхня функція – підтримувати людину при вставанні і посадці. Якщо лікті постійно наштовхуються на підлокітники, то плечі змушені перебувати в піднесеному, неприродному положенні. Якщо підлокітники незручні, то краще їх зняти або поміняти стілець.
  • Поверхня столу може допомогти підтримати передпліччя і зменшити зусилля для підтримки рук. Підлокітники, а також занадто високий або низький стіл не повинні обмежувати рух вперед, ви не повинні згинатися над столом або навпаки – упиратися в нього носом.

Важливо! Навіть найзручніше місце не гарантує розвитку болів у спині. Тому робіть перерви в роботі кожні 1-1,5 години, пройдіться, змініть положення тіла, зробіть згинальні/розгинальні рухи руками та ногами.

А як зрозуміти, що мені не підходить матрац або все ліжко?

Якщо ліжком, диваном (на диванах взагалі не рекомендується постійно спати), а тим більше матрацом ви користуєтеся давно, то саме вони можуть стати причинами болів у спині. Старі матраци вже втратили свої ортопедичні властивості, вони не можуть підтримувати тіло в рівному становищі і забезпечити якісний сон і відпочинок.

Біль, неприємні відчуття в спині і шиї після сну – головні маркери того, що матрац потрібно замінити.

Продавлений, деформований матрац, "провали" між складними частинами дивана рано чи пізно призведуть до болів у спині, порушень в м'язовій системі і опорно-руховому апараті

Добре, а чи можуть шкідливі звички викликати болі в спині?

Не тільки спосіб життя, наша активність або навпаки – пасивність, а те, що ми п'ємо і їмо, впливає на здоров'я спини в тому числі. Наприклад, значно знижує кровообіг в тканинах хребта, насичення їх киснем кава і зловживання алкоголем. Шкідливо для здоров'я, в тому числі хребта, куріння, навіть якщо ви курите, тільки коли вип'єте. І звичайно ж не додасть здоров'я шкідлива, незбалансована їжа – жирне, смажене, фастфуд, консерванти і т.д.

Тому, крім правильно організованого сну і робочого місця, уникнути болів у спині допоможуть режим відпочинку, раціональне харчування і відмова від шкідливих звичок. Також не забувайте про питний режим: пийте на добу близько 1,5-2 літрів чистої води.

Нагадаємо, що ми також писали про те, на яких стільцях не можна сидіти.

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