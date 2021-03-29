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Такий важливий вітамін Д: як зрозуміти, що у вас його дефіцит і як поповнити запаси

Сьогодні, 17:55

Вітамін Д – це ще найважливіший гормон, без якого наш організм страждає

Постійна втома, сонливість, часті застуди і дратівливість можуть бути наслідком дефіциту в організмі вітаміну Д . Чим же так важливий для нас вітамін Д, чому буває дефіцит цього вітаміну, як розпізнати його недолік і як наситити організм вітаміном Д, ми запитали у кандидата медичних наук, акушера-гінеколога, ендокринолога Анни Шаргородської .

Випадання волосся може "говорити" про дефіцит вітаміну Д
Випадання волосся може "говорити" про дефіцит вітаміну Д
Фото: Depositphotos

Чим "управляє" вітамін Д в організмі?

Брак цього найважливішого для організму елемента може бути навіть у весняний та літній час. Без вітаміну Д безліч процесів, важливих для нормального розвитку і функціонування нашого організму були б неможливі:

  1. Вітамін Д допомагає імунній системі боротися з інфекцією, тому для підтримки імунітету не можна допускати браку цього вітаміну в організмі,
  2. Цей вітамін дуже важливий для чоловіків, бо дає змогу виробляти головний чоловічий статевий гормон – тестостерон. Від цього гормону залежить якість і виробництво сперматозоїдів,
  3. Вітамін Д допомагає раннього процесу розвитку ембріона,
  4. Також цей елемент гальмує зростання розвитку ракових клітин, контролює розподіл здорових клітин в організмі,
  5. Без вітаміну Д неможливий нормальний процес відкладення кальцію в кісткових тканинах, тобто міцністю зубів та кісток ми зобов'язані саме цьому елементу,
  6. Також вітамін Д регулює обмінні процеси: у людей зі схильністю до набору зайвої ваги найчастіше спостерігається нестача цього елемента,
  7. А ще вітамін Д допомагає нормальному функціонуванню щитовидної залози і забезпечує правильний рівень згортання крові.

Чому нам може не вистачати вітаміну Д

Дефіцит цього елемента може наступити не тільки через зниження надходження вітаміну Д в організм. Різні хронічні захворювання і розлади заважають цьому елементу засвоюватися. Наприклад, при хворобах печінки, нирок, ендокринних проблемах, особливо захворюваннях "щитовидки ", прийомі деяких препаратів може бракувати вітаміну Д.

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Як зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну Д?

Дефіцит вітаміну Д можна запідозрити за такими симптомами:

  • людина стає сонливою, постійно втомленою, дратівливою, пропадає життєва енергія,
  • людина часто хворіє на застуду,
  • у жінок знижується якість яйцеклітин, у чоловіків порушується якість сперми (не виходить зачати дитину, завагітніти),
  • нігті, зуби і волосся стають крихкими і ламкими, волосся починає сильно випадати,
  • мучить безсоння, порушення сну.

Що ж робити: як підняти рівень вітаміну Д?

Напевно дізнатися, є у вас дефіцит вітаміну Д чи ні, допоможе спеціальний аналіз крові. А поповнити запаси цього елемента в організмі допоможуть продукти і спеціальні препарати:

Важливо! Не займайтеся самолікуванням, щоб не нашкодити здоров'ю: препарат і дозування підбираються строго під контролем лікаря-ендокринолога!

Нагадаємо також, що раніше ми писали про те, що вітамін Д допомагає в профілактиці коронавируса .

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