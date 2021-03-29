Такий важливий вітамін Д: як зрозуміти, що у вас його дефіцит і як поповнити запаси

Вітамін Д – це ще найважливіший гормон, без якого наш організм страждає

Постійна втома, сонливість, часті застуди і дратівливість можуть бути наслідком дефіциту в організмі вітаміну Д . Чим же так важливий для нас вітамін Д, чому буває дефіцит цього вітаміну, як розпізнати його недолік і як наситити організм вітаміном Д, ми запитали у кандидата медичних наук, акушера-гінеколога, ендокринолога Анни Шаргородської .

Випадання волосся може "говорити" про дефіцит вітаміну Д Фото: Depositphotos

Чим "управляє" вітамін Д в організмі?

Брак цього найважливішого для організму елемента може бути навіть у весняний та літній час. Без вітаміну Д безліч процесів, важливих для нормального розвитку і функціонування нашого організму були б неможливі:

Вітамін Д допомагає імунній системі боротися з інфекцією, тому для підтримки імунітету не можна допускати браку цього вітаміну в організмі, Цей вітамін дуже важливий для чоловіків, бо дає змогу виробляти головний чоловічий статевий гормон – тестостерон. Від цього гормону залежить якість і виробництво сперматозоїдів, Вітамін Д допомагає раннього процесу розвитку ембріона, Також цей елемент гальмує зростання розвитку ракових клітин, контролює розподіл здорових клітин в організмі, Без вітаміну Д неможливий нормальний процес відкладення кальцію в кісткових тканинах, тобто міцністю зубів та кісток ми зобов'язані саме цьому елементу, Також вітамін Д регулює обмінні процеси: у людей зі схильністю до набору зайвої ваги найчастіше спостерігається нестача цього елемента, А ще вітамін Д допомагає нормальному функціонуванню щитовидної залози і забезпечує правильний рівень згортання крові.

Чому нам може не вистачати вітаміну Д

Дефіцит цього елемента може наступити не тільки через зниження надходження вітаміну Д в організм. Різні хронічні захворювання і розлади заважають цьому елементу засвоюватися. Наприклад, при хворобах печінки, нирок, ендокринних проблемах, особливо захворюваннях "щитовидки ", прийомі деяких препаратів може бракувати вітаміну Д.

Як зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну Д?

Дефіцит вітаміну Д можна запідозрити за такими симптомами:

людина стає сонливою, постійно втомленою, дратівливою, пропадає життєва енергія,

людина часто хворіє на застуду,

у жінок знижується якість яйцеклітин, у чоловіків порушується якість сперми (не виходить зачати дитину, завагітніти),

нігті, зуби і волосся стають крихкими і ламкими, волосся починає сильно випадати,

мучить безсоння, порушення сну.

Що ж робити: як підняти рівень вітаміну Д?

Напевно дізнатися, є у вас дефіцит вітаміну Д чи ні, допоможе спеціальний аналіз крові. А поповнити запаси цього елемента в організмі допоможуть продукти і спеціальні препарати:

вітаміном Д багаті морська риба, особливо морський окунь, яйця, ікра, авокадо і інші продукти, що містять цей елемент ,

препарати, що містять вітамін D3.

Важливо! Не займайтеся самолікуванням, щоб не нашкодити здоров'ю: препарат і дозування підбираються строго під контролем лікаря-ендокринолога!

Нагадаємо також, що раніше ми писали про те, що вітамін Д допомагає в профілактиці коронавируса .

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