Пісне питання. Який обід краще – м'ясний або салатний?

Лікар-дієтолог пояснила, чому дітям потрібно їсти м'ясо

Чи правда, що м'ясо робить чоловіків привабливими, і що вегетаріанці живуть довше? Який тип харчування гарантує довголіття і струнку фігуру? Це турбує багатьох, особливо, коли вчені говорять нам, що любов до червоного м'яса, так само як і нітрати в овочах і фруктах, підвищують ризик розвитку онкології. Який обід краще: м'ясний або салатний – далі в матеріалі.

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Великий піст: "детокс" або випробування "хлібом – водою"?

Народна артистка України Катерина Бужинська дуже любить м'ясо і каже, що без традиційної української кухні життя не уявляє. Навчила навіть любити нашу їжу свого чоловіка-болгарина. Але поста вона дотримується і в цей час їсть салати, овочі, фрукти, каші.

Але пост – це ж не тільки про їжу. Важливо дотримуватися і чистоти своїх помислів, думок. Священики кажуть: якщо надумали поститися, пам'ятайте, що потрібно простіше ставитися до їжі. Питання поста – не тільки питання про дієту.

"Піст – це не дієта, не муки, а перш за все – світла думка", – каже протоієрей Андрій Дудченко.

Не лайтеся, не ображайте друзів, рідних. Взагалі, людей не ображайте.

Кому поститися категорично заборонено

Лікар-дієтолог Наталія Суслова зазначає, що є люди, яким поститися строго заборонено. Серед них:

вагітні жінки,

годуючі мами,

люди старшого похилого віку,

діти підліткового віку,

люди з якимись важкими хронічними захворюваннями,

онкологія,

цукровий діабет,

тяжкі серцево-судинні захворювання,

люди після тривалого вірусного захворювання (грип, група ГРЗ або COVID-19).

До посту потрібна підготовка

Не забувайте про наслідки аскетичного меню. Адже якщо до посту заздалегідь не підготуватися, то нічого доброго з цього не вийде.

Кому поститися категорично заборонено Фото: Instagram/zelyonka.kyiv

Лікар-дієтолог Наталія Суслова каже, що підготовка важлива, тому що благі наміри можуть призвести до того, що ви опинитеся у відділенні хірургії, або в гастро відділенні.

Життя без м'яса: веганство і вегетаріанство – модний тренд?

Співачка Злата Огнєвіч м'яса не їсть. Своє категоричне "ні" м'ясу і молочці співачка сказала ще кілька років тому.

"Я не їм м'ясо, тому що вважаю, що це на сьогоднішній день, на жаль, той продукт, який містить в собі дуже багато отрути, антибіотиків", – говорить Злата.

Серед коронних страв співачки – паста і салати. Головний замінник м'яса – риба і морепродукти.

Хто може стати справжнім вегетаріанцем

Веганство і вегетаріанство – повна або часткова відмова від їжі тваринного походження. Це поняття спотворено.

Лікар-дієтолог Наталія Суслова каже, що чистими здоровими вегетаріанцями можуть бути близько 5% людей.

Діти-вегетаріанці: чому це небезпечно

Наталія Суслова називає це геноцидом: "Це дійсно біда в сім'ї, тому що діти голодні, вони ростуть, їм потрібен якийсь будівельний матеріал, так як організм, ферменти, гормони – це все тільки білкова природа. І це взагалі критична ситуація в родині", – пояснює експерт.

Мова про те, коли батьки нав'язують дітям свою думку і змушують відмовитися від м'яса. Мовляв, так корисніше. Насправді це невірна позиція, оскільки вони свій вибір зробили, вони дорослі, вони повнолітні, у них це право є. А ось приймати рішення за дітей вони не мають права.

Істи м'ясо або відмовитися від нього – вибір завжди за вами. Головне – знати у всьому міру.

Тим часом ми знайшли спосіб привчити дітей їсти овочі. Ці 3 рецепта і лайфхаки дієтолога все виправлять.

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