Названо кращий продукт для боротьби з високим тиском

Перемогти гіпертонію та стрибаючий тиск допоможе морква

Морква і морквяний сік давно відомі, як народний засіб боротьби з гіпертонією (артеріальною гіпертензією). Черговий доказ того, що морква – потужний засіб для нормалізації тиску і профілактики серцево-судинних недуг надали вчені. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrients.

Морква – ефективний природній засіб проти гіпертонії Фото: freepik.com

В ході дослідження медики встановили, що додавання в раціон моркви не тільки нормалізує артеріальний тиск. Але і ще покращує стан судин, уражених атеросклерозом. Тому дослідники рекомендують додавати в раціон моркву і морквяний сік з метою профілактики серцево-судинних захворювань.

Морква багата калієм, саме цей елемент "відповідає" за здоров'я серцевого м'яза, допомагає налагодити роботу всієї серцево-судинної системи. А ще, завдяки вмісту в моркві селену, можна зберегти молодість і зміцнити імунітет. І, звичайно ж, морква – це просто скарбниця бета-каротину (провітаміну А), який є потужним антиоксидантом, допомагає зберегти зір, а також знижує ризик розвитку раку.

Пити морквяний сік чи гризти соковиті плоди або додавати овоч до салату салат – справа особистого смаку. Єдиний мінус моркви – це алергенний продукт, тому людям, схильним до алергічних реакцій з морквою слід бути обережніше.

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