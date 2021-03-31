Гороскоп здоров'я за феншуй: у квітні бережіть шлунок, уникайте вітряних місць і ремонту

Бути весь квітень здоровими і приймати правильні рішення допоможуть сухофрукти, прогулянки і вміння не затівати сварки

Квітень 2021 року – це місяць, коли наші м'язи і травна система потребуватимуть особливої уваги: так говорить давнє китайське вчення феншуй. Також наступного місяця слід подбати про свій емоційний стан, щоб не впасти в стрес, не "наламати дров" і не перекреслити всі свої плани.

Наталія Явон

Практичними порадами і гороскопом здоров'я за феншуй на квітень для всіх знаків зодіаку з нами поділилася консультант феншуй і Ба Цзи Наталія Явон.

Квітень – місяць дракона, Землі і загострення хвороб травлення

Для довідки: місяці, як і роки, в китайській метафізиці прив'язуються до 12 тварин. Квітень – це місяць Дракона і цього року це Водяний Дракон. Час його впливу з 4.04 по 5.05.

У китайській медицині елемент Землі – це шлунок, підшлункова залоза, селезінка, а також мускулатура і клітини. Тобто, крім раціонального харчування, упор слід зробити на зміцнення імунітету, профілактику загострення хронічних захворювань і застуди.

Як підтримати селезінку, шлунок і не застудитися: 5 феншуй порад

Позаяк селезінка відповідає за імунітет, у квітні приділяємо цьому органу максимум уваги і підтримки. Зменшуємо вживання "сирої" їжі, оскільки вона послаблює селезінку. Краще їсти запечені фрукти, якщо поснідати сирими, то ми "охолодимо" селезінку і будемо весь день смутними. Шлунок і селезінка "сигналять" нам про свої потреби бажанням з'їсти солодку їжу. Тому для міжсезоння, згідно з феншуй, солодкий смак – основний в продуктах. Це більшість злакових, боби, крохмалисті овочі і м'ясо. Доповнює смак в міжсезоння – гіркий. Він тонізує, виводить токсини, заспокоює кашель, виводить слиз, яка накопичується в організмі в цей час. Їжте баранину, пшоно, сухофрукти, шпинат, руколу. Зробити селезінку сильніше за феншуй можна, зміцнюючи ноги: тому в цей час дуже рекомендуються тривалі прогулянки. А ще селезінці "подобається" музика: слухайте улюблені треки, гуляючи приємними місцями. У квітні досить вітряно: це небезпечно для "пробудження" прихованих хвороб. Тому уникайте вітряних місць, навіть якщо вітер теплий. Шарф або хустка з натурального шовку – хороший засіб захисту від вітру.

Щодо емоційного здоров'я: драконам – не лишатися наодинці з собою, собакам – не ходити в гори

Якщо ви народилися в рік Дракона або в квітні (в будь-який рік за китайським календарем), то ви можете помилитися, прийняти рішення, про які потім пошкодуєте. Постарайтеся менше проводити час наодинці з собою: розплануйте місяць заходами, зустрічами. І якщо раптом відчуєте, що підступає смуток, то займіться творчістю, яка вам до душі: намалюйте картину, перефарбуйте стіну в кімнаті, зліпіть щось з глини.

Для народжених в рік Собаки або в жовтні потрібно з обережністю приймати доленосні рішення. У вас може з'явитися бажання кардинально змінити своє життя. Щоб уникнути травм, варто бути уважнішими за кермом власного авто і взагалі в дорозі, а також під час трекінгу або підйому в горах.

Добре, а що ще додасть енергії, а що може забрати сили в квітні?

Енергіями місяця можна скористатися, щоб не тільки поправити здоров'я, але також визначитися зі своїми цілями і зробити перший крок в потрібному напрямку.

У квітні бажання людей спілкуватися, збиратися разом не зупинить навіть найжорсткіший локдаун. Прагнення пізнавати нове, ділитися досвідом буде досить велике. У багатьох з нас можуть прокинутися великі амбіції і бажання змінити світ на краще.

Зверніть увагу на місячні енергії феншуй в вашому домі:

якщо вхідні двері в квартиру або ваша спальня на південному заході (мається на увазі місце, а не напрямок), то будьте готові до швидких проривів і позитивні зміни, особливо, якщо хочете довести, що ви – найкращий;

якщо вхід або спальня розташовані на півночі – це дасть більше роботи і більше грошей, але тоді не забувайте вчасно відпочивати;

схід (двері, спальня) принесуть багато натхнення та ідей творчим особистостям та стануть у пригоді тим, хто перебуває в пошуку своєї "половинки". А ще південний захід і схід будуть хороші для тих, хто вчиться і готується до іспитів або заробляє через навчання і роботу з інформацією.

Послаблюємо негативні енергії: де переставити меблі, а де не затівати ремонт

Щоб направити хороші енергії в потрібне русло, можна поставити робочий стіл або крісло в зазначену кімнату або під потрібну стіну. Наприклад, ви почали новий проєкт і хочете отримати підтримку від простору, щоб швидше просуватися, але ні спальня, ні вхід не збігаються із заповітними секторами, а допомога потрібна. Тоді шукаєте південно-західну кімнату і ставите туди стіл або в тій кімнаті, де працюєте, ставите стіл під південно-західну стіну.

Стіл в південно-західній кімнаті за феншуй – це підтримка від простору Фото: Pexels

Північний Захід (вхід, спальня) збільшується ймовірність суперечок, сварок, особливо між жінками, будьте стриманішими і направте свою увагу на вивчення чогось нового. А північний схід допомагає тим, хто хоче зробити кар'єру, але терплячий і дисциплінований.

Енергії південних кімнат сприяють появі нових знайомств, корисних зв'язків, спілкування, що особливо актуально для тих, чий дохід залежить від роботи з людьми. Але будьте уважні до того, що ви говорите. Краще без обговорень "поза спиною". І жодної зайвої інформації про себе або про інших.

Ремонти, перестановки та інше в квітні і взагалі цього року не варто робити в південно-східному секторі. Якщо в цьому секторі знаходиться спальня або вхідні двері, то постарайтеся не ризикувати грошима і здоров'ям весь рік.

Щоб послабити несприятливу енергію року, можете поставити морську сіль по кутах кімнат або більше домашніх рослин.

Для західного сектору (спальня і вхід) такі ж рекомендації, як і для південного сходу, але тільки на один місяць – в квітні: не давати в борг, не ризикувати грошима, а також не робити ремонт і перестановки.

Які сприятливі і несприятливі дні для здоров'я і початку справ

5, 8, 17, 18, 20, 29 квітня не підходять для більшості справ, нових проєктів.

7, 10, 19, 22 квітня хороші дні початку нового бізнесу, відкриття чогось, презентації.

Але для прийняття дуже важливих рішень краще користуватися індивідуальним вибором дат.

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