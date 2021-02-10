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Чому болить спина: невролог розповіла, на яких стільцях не можна сидіти

Сьогодні, 13:20

Наша правильна постава є протидією болю в спині

Майже кожна людина протягом життя стикається з болем в спині. У 2% випадків це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. Але більшість нападів болю в попереку стихають протягом декількох днів або тижнів навіть без лікування.

Найчастіше болі в спині виникають через тривале перебування в сидячому положенні, неправильній позі і відсутність фізичних навантажень. Невролог Олена Шутка в розмові з ведучою інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлією Галушко, дала медичні поради, як позбутися болю в спині.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Фото: прес-служба

За словами невролога, головною причиною болю в спині зараз дійсно є неправильне сидіння за робочим столом. Тому експерт радить облаштувати своє робоче місце так, щоб вам там було зручно: ноги повинні рівно стояти на підлозі, спина рівна, не можна лягати на стіл або спиратися на одну ручку, не використовуйте напівлежаче положення стільців, у яких можна регулювати спинку.

За словами Олени Шутки, у стільця повинні бути правильно по висоті відрегульовані ручки, а спинка стільця повинна просто підтримувати вашу спину в рівному положенні, а не в лежачому.

Наша правильна постава є протидією болю.

Протягом робочого дня намагайтеся кожну годину вставати з-за столу, щоб пройтися трохи, а ще краще – зробити кілька вправ, які спрямовані на розгинання, тому що більшу частину дня ми робимо все в стані згинання.

Невролог Олена Шутка
Невролог Олена Шутка
Фото: скриншот

Щоб не боліла спина, необхідно ще й дотримуватися питного режиму, каже невролог. Оптимально, якщо ви будете протягом дня випивати 1,5-2 літра води.

Також правильний сон і харчування здатні допомогти вам уникнути болю в спині.

А ще ведуча Юлія Галушка поспілкувалася з професійним фітнес-тренером Ігорем Обухівським і попросила його провести онлайн-тренування. Тому, як розім'яти спину, не встаючи з робочого місці і не привертаючи увагу колег – дивіться докладніше в сюжеті:

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Джерело: Сьогодні
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