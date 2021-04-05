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Проблемні критичні дні: як зрозуміти, що з циклом не все гаразд та що робити

Сьогодні, 16:53

Сильні емоційні та фізичні навантаження, недосипання призводять до порушень менструального циклу

Здорова жінка проблем з менструальним циклом, затримкою місячних і так далі не має. Якщо ж починаються затримки, болі, кровотеча занадто сильна або навпаки – слабка, то це вже "тривожні дзвінки". Яким же повинен бути менструальний цикл в нормі, а при яких відхиленнях варто "бити на сполох" та чи можна самостійно відрегулювати свій цикл — розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська.

Ганна Шаргородська, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, эндокрінолог
Ганна Шаргородська, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, эндокрінолог

Як зрозуміти, що менструальний цикл нормальний

Нормальним вважається менструальний цикл, який з моменту закінчення кровотечі до його наступного початку дорівнює 21-35 дням. Якщо спостерігаються відхилення в межах 7 днів, то перейматися не варто, це в межах норми. Нерегулярні кровотечі також не повинні викликати занепокоєння у дівчаток та їх батьків в період становлення перших місячних (менархе). У цей період цикл може коливатися більше 7 днів, тобто починатися і закінчуватися місячні можуть на 7 днів раніше чи пізніше. Але протягом року після перших місячних цикл повинен стабілізуватися.

Щодо самих виділень, нормою вважається, якщо за 3-7 днів менструації кількість виділень становить не менше 50 мл (в середньому – 80 мл), але не більше 150 мл.

А як зрозуміти, що місячні проблемні і які симптоми повинні насторожити?

Не тільки затримка місячних, але і сам характер виділень "розповість" про проблеми в організмі жінки.Так, відхиленням від норми і приводом для звернення до лікаря є:

  1. Тривалість менструальних виділень більше 7 днів і скорочення до 1-2 днів. Тобто, якщо у вас місячні тривали тиждень (або 5 днів, або 3 дні), а потім стали тривати більше або навпаки – менше, то це привід для занепокоєння.
  2. Рясні місячні (коли доводиться міняти більше 4-5 прокладок в день), особливо якщо місячні супроводжуються згустками, посилилися больові відчуття. Такі ознаки говорять, що в організмі відбуваються якісь патологічні зміни.
  3. Аменорея – стан, коли місячні припиняються або взагалі не наступають. Тобто при первинній аменореї у дівчини до 16 років взагалі жодного разу не було місячних, а при вторинної менструація припиняється і не настає більш 3-х місяців. Ці стани обидва не нормальні, в таких випадках потрібне обстеження і лікування.

У дівчаток ранні місячні (до 9 років) – це ознака передчасного статевого дозрівання. Батькам в такому випадку потрібно звернутися до дитячого ендокринолога. Перші місячні, які починаються в 14-15 років вважаються пізніми, але така пізня менструація вважається нормою.

Чому порушується місячний цикл: причини можуть бути банальними

Навіть "банальне" зневага сном і порушення режиму дня призводить до нейро-ендокринних проблем. В результаті порушується не тільки менструальний цикл, також страждають репродуктивні функції. Жінка не може завагітніти або завагітнівши, не виходить виносити дитину. Причин, через які менструальний цикл порушується, може бути чимало:

  • непосильні фізичні навантаження,
  • тривала (або короткочасна, але дуже сильна) стресова ситуація,
  • дефіцит вітамінів і мікроелементів в раціоні, жорсткі дієти, голодування,
  • серйозні, тривалі хвороби ендокринної системи і / або інших внутрішніх органів,
  • Десинхроноз (це стан, який виникає через порушення добових ритмів і в підсумку викликає зміна як фізіологічних, так і психічних функцій організму).

До речі, саме десинхроноз провокує такі стани, як ПМС (передменструальний синдром) або предменструальное дисфоричного розлад (ПДР).

Чи можна налагодити цикл і відновити менструацію самотужки?

Зміна способу життя і формування здорових звичок позитивно відбивається і на менструальний цикл. Один з важливих моментів – це повноцінний і якісний сон. При регулярному недосипанні і неповноцінному сні настає дефіцит мелатоніну – основного гормону епіфіза, який регулює циркадні ритми. А якщо організму не вистачає недолік мелатоніну, то дозрівання фолікулів теж порушуються: як наслідок, виникають збої в менструальному циклі. Виробляється мелатонін тільки в темряві, коли людина спить.

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Тому, налагодивши свій режим сну і неспання, організм знову починає працювати в звичних для нього умовах. Це допомагає швидше адаптуватися і пережити стрес, а також впливу інших негативних зовнішніх чинників без шкоди для жіночого здоров'я. Також відновити цикл допоможе:

  • раціональне, збалансоване харчування,
  • розумні фізичні навантаження,
  • повноцінний відпочинок (не тільки сон), прогулянки, регулярний відпустку.

Не забувайте про регулярне обстеження у гінеколога / ендокринолога, особливо якщо жінці більше 40 років. Це необхідно, щоб вчасно помітити (або виключити) зміни в гормональному фоні, розвиток хронічних жіночих захворювань.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, чому болять груди під час місячних.

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