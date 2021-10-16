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СЬОГОДНІ Life Здорово

Чому клітковина потрібна не тільки кишківнику і де її брати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
16 жовтня, 09:00
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Харчове волокно або клітковина обов'язково повинна бути в раціоні для здоров'я кишківнику. Однак багаті нею продукти також допомагають при астмі та інших хворобах
Підтримати здоров'я кишечника та допомогти при хворобах допоможуть овочі, фрукти та інші продукти з клітковиною
Підтримати здоров'я кишечника та допомогти при хворобах допоможуть овочі, фрукти та інші продукти з клітковиною / Фото: unsplash.com

Чим більше ми їмо клітковини – тим здоровіше наш організм: харчові волокна допоможуть при ринітах (нежиті), астматичної хвороби і порушення функції легенів, повідомляє журнал Nutrients. Тому в сезон респіраторних інфекцій дуже важливо є досить продуктів з клітковиною.

Що таке клітковина і навіщо вона нам?

Це складний вуглевод, також клітковину називають харчовим волокном . Клітковина організмом не перетравлюється і потрібна для повноцінного функціонування кишечника: кишкові бактерії використовують харчові волокна для свого функціонування.

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Клітковина буває двох видів: розчинна і нерозчинна, перша допомагає формуватися мікробів, сукупності всіх кишкових мікроорганізмів. Друга – формування калових мас і нормальному спорожнення кишечника. Обидва види клітковини потрібні нашому організму.

А які продукти багаті клітковиною?

Практично всі рослини містять обидва види, але в різних пропорціях. Важливо, що високе споживання харчових волокон пов'язано зі зниженням ризику ряду хронічних захворювань. Так, харчові волокна впливають не тільки на кишечник, а також на астму, риніт і порушення функції легенів.

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З фруктів і овочів вересня в раціон додавайте, гарбуз, яблука, сливи
З фруктів і овочів вересня в раціон додавайте, гарбуз, яблука, сливи / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому зараз, в сезон застуд, не забувайте їсти овочі та фрукти, особливо сезонні : Вони багаті клітковиною. Британська асоціація харчування, способу життя і медицини, рекомендує використовувати принцип веселки: щодня з'їдати п'ять порцій овочів і два фрукта, кожен з яких повинен відповідати одному з кольорів веселки. Також харчовими волокнами багаті цільнозернові продукти.

Також ми писали, як налагодити роботу кишечника без ліків.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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