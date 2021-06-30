Навіщо нам клітковина і де її брати – розповів лікар Комаровський

Євген Комаровський пояснив, що клітковина необхідна всім для травлення. Які продукти багаті клітковиною і скільки її з'їдати щодня – в матеріалі

Без клетчатки в раціоні неможливо нормальне травлення / Фото: Сьогодні

Овочі, фрукти, горіхи, висівки, крупи, тобто всі продукти рослинного походження містять клітковину. Без цієї вуглеводної їжі неможливе нормальне травлення, а значить – від клітковини залежить, наскільки легко ваша дитина ходить в туалет по-великому. Яка буває клітковина , скільки її необхідно – на ці та інші питання дав відповідь дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі .

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Чому медики радять їсти більше фруктів і овочів?

Фрукти, овочі, а також інші рослинні продукти містять харчові волокна, тобто клітковину. У м'ясі, рибі, птиці клітковини немає. Клітковина в свою чергу ділиться на розчинну і нерозчинну: обидва види важливі для нормального травлення людини як дорослого, так і дитини.

Оскільки клітковиною багаті тільки рослинні продукти, то рекомендації їсти більше овочів і фруктів цілком обгрунтовані.

Так, рослинна клітковинаі, вона ж – полісахарид, потрапляючи в шлунок, включається в процес травлення. Переварювані харчові волокна допомагають утворити в кишечнику гель, який регулює всмоктування рідин, адсорбує токсини, уповільнює всмоктування цукрів з інших продуктів, і найважливіше – допомагає зростанню потрібних для нашого організму бактерій, які населяють кишківник.

Нерозчинна клітковина, потрапляючи в наші шлунки з продуктами, доходить до кишечника в подрібненому, але не перевареному вигляді. Тому що ферментів, які змогли б переварити цей тип клітковині, в організмі немає.

А хіба не небезпечно, коли дитина ходить в туалет неперетравленої їжею?

Якщо це саме клітковина, то саме завдяки їй ваша дитина і може спокійно святкувати велику нужду. Батьки, особливо мами неодноразово бачили шматочки неперетравлених овочів в калі дитини. Але функція такого типу клітковини – саме формувати кал. Чим щільніше овоч, тим більше в ньому клітковини. Від харчових волокон не гладшають, тому всім, хто хоче схуднути, лікар Комаровський рекомендував вивчати тему клітковини.

Скільки ж клітковини в день потрібно дорослим і дітям?

Доросла людина має з'їдати в день близько 30 грам клітковини, дитина – близько 15 грам. Якщо вам ця цифра здається маленькою, то наприклад, в одній середньої картоплині міститься близько 7 грам клітковини, а вам потрібно 30. Саме такої кількості клітковини варто дотримуватися в раціоні, щоб не було закрепів.

Доктор Комаровський радить давати дітям неочищені фрукти та овочі / Фото: unsplash.com

Часто батьки запитують, чи потрібно чистити малюкові овочі або фрукти. Якщо дитина вже вміє жувати, то не треба оскільки основна маса харчових волокон міститься саме в шкірці. Тому давайте дітям цільні фрукти. Щодо висівок і інших таких продуктів з клітковиною, Євген Комаровський рекомендує їх приймати, тільки якщо є конкретна проблема – ожиріння або порушення травлення, а також як додаткова допомога при запорах.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що робити, якщо дитина погано їсть.