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СЬОГОДНІ Life Здорово

Які продукти підтримають суглоби і допоможуть при артриті

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
7 жовтня, 08:30
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Багаті Омега-3 кислотами продукти знижують запалення і біль у суглобах. А при ревматоїдному артриті може бути рекомендований прийом добавок з Омега-3
Підтримають суглоби і допоможуть при артриті жирна риба, горіхи, лляне і кунжутне масло
Підтримають суглоби і допоможуть при артриті жирна риба, горіхи, лляне і кунжутне масло

Жирна морська риба або добавки з риб'ячим жиром обов'язково повинні бути в раціоні тих, у кого проблеми з суглобами. До такого висновку прийшли вчені з Ірландії: результат дослідження опублікований в журналі Nutrients.

Чому саме Омега-3 корисна для суглобів?

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) включають ейкозапентаєнову кислоту (EPA) і докозагексаєнову кислоту (DHA), здатні знижувати запальні процеси в тканинах. Вплив морських омега-3 ПНЖК на функціональні реакції типів клітин, що беруть участь в запаленні, вивчається протягом багатьох років.

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Взагалі Омега-3 потрібні людині для здоров'я не тільки суглобів, вони – один з базових елементів для здоров'я людини. Вони не утворюються в організмі і повинні надходити з їжею . Омега-кислоти потрібні для повноцінної роботи мозку, серця, для якнайшвидшої регенраціі організму, молодості і краси.

Відносно ж проблем з суглобами, при вживанні Омега-3 пропадають больові відчуття і запалення при артрозі і ревматоїдному артриті (РА). Це хронічне аутоімунне захворювання, що характеризується симптомами запалення і болем в суглобах.

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Омега-3 – один з базових елементів для здоров'я людини, що надходять з їжею або у вигляді добавок
Омега-3 – один з базових елементів для здоров'я людини, що надходять з їжею або у вигляді добавок / Фото: Unsplash

За оцінками дослідників, поширеність РА в усьому світі переважає серед жінок. Тому харчування, багате продуктами з ПНЖК, може допомогти при артриті та інших захворюваннях суглобів.

Які продукти багаті Омега-3 та іншими ПНЖК?

Для харчових добавок Омега-3 в основному отримують з жирної риби і добавок риб'ячого жиру, а також альфа-лінолевої кислоти (ALA), отриманої з рослинних джерел. При ревматоїдному артриті може бути призначений додатковий прийом харчових добавок з Омега-3, але його обов'язково призначає лікар.

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З продуктів Омега-3 багата жирна морська риба, лляне масло і волоські горіхи
З продуктів Омега-3 багата жирна морська риба, лляне масло і волоські горіхи / Фото: Depositphotos

Найбільше Омега-3 містить жирна і напівжирна риба (скумбрія, сардина, лосось, тунець і ін.). З рослин найбільшим вмістом Омега-3 можуть похвалитися лляне насіння і кунжут.

Тому лляним і кунжутним маслом рекомендується заправляти овочеві салати. багато Омега-3 в волоських горіхах . Є Омега-3 (хоча і в менших кількостях) в квасолі, цвітній капусті, шпинаті, броколі.

Також раніше ми писали, чим небезпечний дефіцит Омега-3.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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