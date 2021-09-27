Як налагодити роботу кишечника без ліків

Хронічні закрепи – часто результат стресів, незбалансованого раціону і перенесених інфекцій. Допоможуть кишківнику обов'язкові сніданки, вода і клітковина

При запорах допоможуть продукти з клітковиною: ківі, інші фрукти, насіння, горіхи / Фото: unsplash.com

Щоб уникнути хронічних закрепів, обов'язково дотримуйтесь збалансоване харчування, не пропускайте прийоми їжі, особливо сніданок. Також слід споживати "правильну" клітковину і достатня кількість води. Рекомендації по боротьбі з хронічними закрепами, засновані на недавньому дослідженні, опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Яку воду краще пити, щоб не було закрепів

Головне, як відзначають дослідники – пити взагалі. Оскільки багато людей забувають пити саме чисту воду , Задовольняючись чаєм, солодкої газованою водою і т.д. Медики радять при проблемах в роботі кишківника пити 1,5-2 л / день чистої води, особливо ефективна при запорах вода, багата на магній і сульфати.

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І обов'язково раціонально харчуватися, а також не пропускати сніданки. Ранковий прийом їжі "запускає" шлунково-ободової рефлекс, тобто збільшує моторику товстої кишки у відповідь на розтягнення їжею шлунка.

А яку їжу треба їсти при закрепах?

Медики відзначають, що в насамперед продукти, багаті усіма видами клітковини . Це овочі та фрукти, злаки і інша рослинна їжа. Так, швидко ферментіруемие розчинна клітковина міститься в бобових, пшениці, картоплі, рисі, ячмені та житі. Вона діє як пребиотик, тим самим збільшуючи біомасу (і фекальну маса в тому числі), утворюючи гель і допомагаючи кишківнику вчасно спорожнюватися.

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Насіння льону – хороший засіб проти закрепів / Фото: Pixabay

Добре відомі своїми проносними властивостями ківі і лляне насіння . Ківі багатий вітаміном С і містить широкий спектр інших поживних речовин, таких як клітковина, калій, вітамін Е і фолієва кислота, а також різні біоактивні компоненти.

Лляне насіння, як джерело розчинної і нерозчинної клітковини, ще володіє мастильними і пом'якшуючими стул властивостями. Ще корисні при запорах пшеничні висівки: слід обирати висівки з більш великими частками.

Скільки клітковини потрібно їсти в день

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Дорослі жінки повинні споживати приблизно 25 г клітковини на день, чоловіки – приблизно 38 г, а діти – 19-25 г на день. Також дивіться, як вибрати багаті клітковиною овочі та фрукти без "хімії".

На жаль, більшість людей споживають тільки половину цієї кількості рекомендованої клітковини.

Нагадаємо, раніше ми писали, де ще шукати корисну клітковину.