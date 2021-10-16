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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему клетчатка нужна не только кишечнику и где ее брать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
16 октября, 09:00
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Пищевое волокно или клетчатка обязательно должна быть в рационе для здоровья кишечника. Однако богатые ею продукты также помогают при астме и других болезнях
Поддержать здоровье кишечника и помочь при заболеваниях помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой
Поддержать здоровье кишечника и помочь при заболеваниях помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой / Фото: unsplash.com

Чем больше мы едим клетчатки – тем здоровее наш организм: пищевые волокна помогут при ринитах (насморке), астматической болезни и нарушение функции легких, сообщает журнал Nutrients. Поэтому в сезон респираторных инфекций очень важно есть достаточно продуктов с клетчаткой.

Что такое клетчатка и зачем она нам?

Это сложный углевод, также клетчатку называют пищевым волокном. Клетчатка организмом не переваривается и нужна для полноценного функционирования кишечника: кишечные бактерии используют пищевые волокна для собственного функционирования.

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Клетчатка бывает двух видов: растворимая и нерастворимая, первая помогает формироваться микробиому, совокупности всех кишечных микроорганизмов. Вторая – формированию каловых масс и нормальному опорожнению кишечника. Оба вида клетчатки нужны нашему организму.

А какие продукты богаты клетчаткой?

Практически все растения содержат оба вида, но в разных пропорциях. Важно, что высокое потребление пищевых волокон связано со снижением риска ряда хронических заболеваний. Так, пищевые волокна влияют не только на кишечник, а также на астму, ринит и нарушение функции легких.

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Из фруктов и овощей сентября в рацион добавляйте, тыкву, яблоки, сливы, баклажаны
Из фруктов и овощей сентября в рацион добавляйте, тыкву, яблоки, сливы, баклажаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому сейчас, в сезон простуд, не забывайте есть овощи и фрукты, особенно сезонные: они богаты клетчаткой. Британская ассоциация питания, образа жизни и медицины, рекомендует использовать принцип радуги: ежедневно съедать пять порций овощей и два фрукта, каждый из которых должен соответствовать одному из цветов радуги. Также пищевыми волокнами богаты цельнозерновые продукты.

Также мы писали, как наладить работу кишечника без лекарств.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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