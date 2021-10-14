5 порад осіннього раціону: як правильно харчуватися в холодну пору

Просто тепло одягатися і не переохолоджуватися, щоб бути здоровим, восени недостатньо. Важливо урізноманітнити осіннє харчування

Восени потрібно харчуватися так, щоб запастися енергією і підтримати імунітет / Фото: unsplash.com

Восени через холод ми забуваємо пити чисту воду, в якій наш організм як і раніше потребує. Крім води, також необхідно одні продукти обмежити, а інші – додати. Як правильно сформувати осінній раціон, розповіли фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ.

Навіщо восени міняти принцип харчування

Восени нам потрібні продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему для протистояння застуд і ГРВІ, зігрівати і допомагати залишатися здоровими до наступного теплого сезону. Саме восени організму треба запастися енергією, адже день стає коротшим, а погода все більш прохолодною.

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Тому ми підвищуємо загальне споживання калорій, особливо за рахунок жиру і простих вуглеводів. Однак безконтрольне вживання жирних і солодких продуктів може істотно підвищити енергетичну цінність раціону харчування.

Обов'язково їжте сезонні овочі та фрукти / Фото: unsplash.com

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Відповідно – привести до набору зайвої ваги. Власне, багато хто з нас саме це і отримує навесні, безрезультатно намагаючись влізти в улюблені джинси або сукню.

Як же сформувати осінній раціон правильно?

Щоб підтримати здоров'я в холодну пору року, важливо дотримуватися 5-ти нескладних правил :

Не забувайте про питний режим! Навіть якщо не хочеться пити, орієнтуйтеся на середню норму споживання чистої води – 30 мл рідини на кілограм ваги. Дотримання питного режиму захистить вас від стресу, поліпшить роботу мозку і допоможе долати хронічну втому. Обов'язково їжте сезонні овочі і фрукти, в них міститься більше необхідних нашому організму поживних речовин. Гарбуз, яблука, груші, виноград, баклажани, солодкий перець, різні види капусти, а також коренеплоди. Це джерела вітамінів і мікроелементів, які підготують організм до сезонних змін. Не переїдайте солодкого, навіть якщо ваша фігура в нормі, і ви не збираєтеся худнути. Сахара намагайтеся їсти до 25 г або до п'яти чайних ложок на день. Краще їжте мед, фрукти і сухофрукти, запікайте яблука або гарбуз з корицею і горіхами. Жирну і занадто важку їжу теж варто обмежити, не дивлячись на те, що восени її хочеться більше. Віддавайте перевагу продуктам, де більше корисних жирів: горіхи, авокадо, оливкова олія, червона риба. Кладіть в чай, каву та інші гарячі напої спеції. Вас зігріють імбир, кардамон, мускатний горіх, кориця, лавровий лист, гвоздика, перець червоний і чорний, шафран, куркума, тмин. Часточки фруктів додадуть напоям аромат, а підсолодити чай можна солодкою настоянкою шипшини або медом.

Пам'ятайте, правильне повноцінне харчування допоможе в холодну пору року довше залишатися ситим і зберігати хорошу фізичну форму.

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