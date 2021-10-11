Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

ТОП ресторан

Тренди 2022

Відпочинок в Єгипті

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як зібрати овочеву тарілку і для чого це робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
11 жовтня, 18:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб підтримувати здоров'я, забезпечити свій організм вітамінами, клітковиною і мікроелементами, потрібно щодня їсти овочі. Кращий спосіб – овочева тарілка
Зібрати овочеву тарілку - найефективніший спосіб їсти овочі щодня
Зібрати овочеву тарілку - найефективніший спосіб їсти овочі щодня / Фото: unsplash.com

Овочі – це основа нашого раціону, а оскільки одного ідеального овочу в природі немає, ми легко можемо комбінувати різні овочі і зелень. Навіщо щодня їсти овочі, як самому правильно формувати овочеву тарілку і що саме в неї покласти, розповіла дієтолог Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Реклама

Навіщо їсти овочі саме кожен день?

Ставити на стіл від 3-х до 10-ти видів овочів в різному вигляді можна під час обіду, тобто під час основного прийому їжі або до нього, поки сервірується стіл. Так ви виробите корисну і важливу звичку. Зараз, коли немає дефіциту в сезонних овочах, саме час їх їсти.

Сезонні овочі багаті вітамінами і мікроелементами, ніж ті, які ми збираємо восени, зберігаємо до весни або консервуємо. За допомогою овочів ми збільшуємо споживання клітковини, без якої наша система травлення не буде повноцінно працювати.

Читайте також:

Реклама

А також вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. До того ж овочі допоможуть зробити раціон не тільки кориснішим, але і різноманітнішим, а страви – смачнішими. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відзначає, що люди, які регулярно вживають овочі, менше хворіють на серцево-судинними хворобами, діабетом другого типу, рак, у них рідше виникають проблеми із зором і харчові розлади. Щоб овочі в раціоні, були регулярними, найкраще використовувати метод овочевий тарілки.

Що таке овочева тарілка і як її зібрати?

Кожен день, під час обіду – тобто основного прийому їжі або до нього ставте таку овочеву тарілку на стіл. Збирати овочеву тарілку можна (і потрібно), використовуючи від 3-х до 10-ти видів овочів. Можна використовувати не тільки сирі, а й запечені овочі, відварені, на грилі, тощо.

Поки сервірується стіл для обіду, можна нарізати овочі і скласти в тарілку
Поки сервірується стіл для обіду, можна нарізати овочі і скласти в тарілку / Фото: freepik.com

Реклама

Особливо, якщо є проблеми зі шлунком і іншими органами травлення – тоді термічно оброблені овочі якраз підійдуть. У таких випадках (при гастритах, виразковій хворобі, синдромі подразненого кишечника і т.д.) потрібно проконсультуватися з лікарем, на предмет того, які саме овочі ви будете їсти і в якому вигляді.

Щоб не викликати здуття кишечника або загострення гастриту, наприклад. До того ж, далеко не кожен може їсти свіжі овочі щодня – в таких випадках якраз виручить запікання, гриль і т.д.

Читайте також:

Ферментовані (квашені) теж скоро будуть дуже актуальні, тому для формування овочевий тарілки використовуйте і їх. А різні способи нарізки зроблять вашу овочеву тарілку красивою і апетитною. ВООЗ рекомендує вживати до п'яти порцій овочів і фруктів на день – це близько 400 грам.

А як зробити овочі смачнішими?

Можна зверху помазати (я використовую пензлик) овочі оливковою олією і посипати прянощами – чебрець, розмарин, орегано, сухий часник, копчена паприка, суміші запашних перців, прованські трави (якщо ваші діти або хтось в родині не любить аромат трав – можна насипати їх окремо собі у тарілку).

Використовуйте фольгу або можна без неї, просто накрити овочі в духовці, щоб не пересушити, також я роблю дірочки виделкою (щоб не було "болото"). Чим молодше овочі, тим швидше вони готуються: знадобиться 30-40 хв при температурі 180-200 градусів.

Можна використовувати не тільки сирі, а й запечені овочі, відварені, на грилі, тощо
Можна використовувати не тільки сирі, а й запечені овочі, відварені, на грилі, тощо / Фото: unsplash.com

Для овочевої тарілки використовуйте не тільки звичні вам огірки, помідори або болгарський перець, додайте моркву, капусту (кольорову і звичайну), буряк, картопля, брокколі, розморожені спаржеву квасолю, кукурудзу, горошок, запечений цибулю. зараз сезон гарбуза, ще актуальні баклажани, кабачки – не забувайте включати їх в свій раціон.

А чи можна поєднувати овочі в тарілці з ще чимось корисним?

Звичайно, спробуйте щось новеньке, в минулому році я запікала корінь селери, дайкон і редьку – виходять чудові аромати, цікаві смаки. В цьому році в планах фенхель і корінь петрушки, хочу спробувати батат – ви можете робити те ж саме.

Читайте також:

А також не забувайте про зелень, оливки, грибах і зробіть легкі соуси щоб вмочати туди овочі:

  • хумус
  • оливкова олія з орегано і лимоном,
  • йогурт з часником,
  • соєвий соус плюс гірчиця і мед,
  • м'який сир (фета, Філадельфія) з кропом.

Додати до тарілки з овочами можна горішки, крекери (несолодкі), трохи сиру, щоб зробити страва більш поживним і святковим. І приємного апетиту!

Також раніше ми писали про ТОП овочів і фруктів осені.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Приділіть вранці 5 хвилин обличчю
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Джей Ло у новій рекламній кампанії Coach
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти