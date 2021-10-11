Як зібрати овочеву тарілку і для чого це робити

Овочі – це основа нашого раціону, а оскільки одного ідеального овочу в природі немає, ми легко можемо комбінувати різні овочі і зелень. Навіщо щодня їсти овочі, як самому правильно формувати овочеву тарілку і що саме в неї покласти, розповіла дієтолог Олеся Добрянська .
Навіщо їсти овочі саме кожен день?
Ставити на стіл від 3-х до 10-ти видів овочів в різному вигляді можна під час обіду, тобто під час основного прийому їжі або до нього, поки сервірується стіл. Так ви виробите корисну і важливу звичку. Зараз, коли немає дефіциту в сезонних овочах, саме час їх їсти.
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Сезонні овочі багаті вітамінами і мікроелементами, ніж ті, які ми збираємо восени, зберігаємо до весни або консервуємо. За допомогою овочів ми збільшуємо споживання клітковини, без якої наша система травлення не буде повноцінно працювати.
Які овочі найкраще борються із зайвою вагою та ожирінням
А також вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. До того ж овочі допоможуть зробити раціон не тільки кориснішим, але і різноманітнішим, а страви – смачнішими. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відзначає, що люди, які регулярно вживають овочі, менше хворіють на серцево-судинними хворобами, діабетом другого типу, рак, у них рідше виникають проблеми із зором і харчові розлади. Щоб овочі в раціоні, були регулярними, найкраще використовувати метод овочевий тарілки.
Що таке овочева тарілка і як її зібрати?
Кожен день, під час обіду – тобто основного прийому їжі або до нього ставте таку овочеву тарілку на стіл. Збирати овочеву тарілку можна (і потрібно), використовуючи від 3-х до 10-ти видів овочів. Можна використовувати не тільки сирі, а й запечені овочі, відварені, на грилі, тощо.
Особливо, якщо є проблеми зі шлунком і іншими органами травлення – тоді термічно оброблені овочі якраз підійдуть. У таких випадках (при гастритах, виразковій хворобі, синдромі подразненого кишечника і т.д.) потрібно проконсультуватися з лікарем, на предмет того, які саме овочі ви будете їсти і в якому вигляді.
Щоб не викликати здуття кишечника або загострення гастриту, наприклад. До того ж, далеко не кожен може їсти свіжі овочі щодня – в таких випадках якраз виручить запікання, гриль і т.д.
Ферментовані продукти: це корисно чи всього лише модно?
Ферментовані (квашені) теж скоро будуть дуже актуальні, тому для формування овочевий тарілки використовуйте і їх. А різні способи нарізки зроблять вашу овочеву тарілку красивою і апетитною. ВООЗ рекомендує вживати до п'яти порцій овочів і фруктів на день – це близько 400 грам.
А як зробити овочі смачнішими?
Можна зверху помазати (я використовую пензлик) овочі оливковою олією і посипати прянощами – чебрець, розмарин, орегано, сухий часник, копчена паприка, суміші запашних перців, прованські трави (якщо ваші діти або хтось в родині не любить аромат трав – можна насипати їх окремо собі у тарілку).
Використовуйте фольгу або можна без неї, просто накрити овочі в духовці, щоб не пересушити, також я роблю дірочки виделкою (щоб не було "болото"). Чим молодше овочі, тим швидше вони готуються: знадобиться 30-40 хв при температурі 180-200 градусів.
Для овочевої тарілки використовуйте не тільки звичні вам огірки, помідори або болгарський перець, додайте моркву, капусту (кольорову і звичайну), буряк, картопля, брокколі, розморожені спаржеву квасолю, кукурудзу, горошок, запечений цибулю. зараз сезон гарбуза, ще актуальні баклажани, кабачки – не забувайте включати їх в свій раціон.
А чи можна поєднувати овочі в тарілці з ще чимось корисним?
Звичайно, спробуйте щось новеньке, в минулому році я запікала корінь селери, дайкон і редьку – виходять чудові аромати, цікаві смаки. В цьому році в планах фенхель і корінь петрушки, хочу спробувати батат – ви можете робити те ж саме.
А також не забувайте про зелень, оливки, грибах і зробіть легкі соуси щоб вмочати туди овочі:
- хумус
- оливкова олія з орегано і лимоном,
- йогурт з часником,
- соєвий соус плюс гірчиця і мед,
- м'який сир (фета, Філадельфія) з кропом.
Додати до тарілки з овочами можна горішки, крекери (несолодкі), трохи сиру, щоб зробити страва більш поживним і святковим. І приємного апетиту!
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