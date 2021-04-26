8 факторів, які заважають вам стати мамою

Якщо ви зневірилися стати батьками і не вірите в ЕКЗ, не поспішайте до знахарки. Щоб процедура спрацювала, потрібно перевірити ряд факторів – яких, дізнайтеся в статті

Коли довгоочікувана вагітність не настає, пара замислюється про ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), але боїться чужого невдалого досвіду. Не всі батьки можуть подолати безпліддя і не розлучитися, але деякі фактори не дадуть вам стати мамою або татом. Які саме – розповіла провыдний репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, кандидат медичних наук Ольга Романова.

Потрібно оцінювати здоров'я обох батьків, а не тільки жінки Фото: unsplash.com

Чому у одних пар виходить стати батьками ще до початку ЕКО, коли йде етап обстеження і підготовки, у інших – після, а у третіх – взагалі ніколи? Справа в тому, що часто завагітніти жінці заважають деякі стани, ы пысля їх усунення настає довгоочікувана вагітність. Тільки персоналізований підхід до кожної пари допоможе вирішити питання безпліддя. Якщо ви лікували вагітність і плануєте зачаття або лікар тільки рекомендує ЕКО, починати важливо з урахування ряду факторів. Без них результату не буде, отже:

1. Потрібно оцінити не тільки репродуктивне, але і ендокринне здоров'я батьків. І й мами, і тата: тому що ендокринна система обох батьків впливає на якість сперми у майбутнього тата, яйцеклітин – у мами і взагалі на можливість зачати малюка. Якщо ендокринна система хоча б у одного з батьків не в порядку – проблему треба усунути ще до настання вагітності.

2. Імунітет жінки повинен бути "розташований" до зачаття. Не дивуйтеся, якщо імунна система буде атакувати ембріон, то вагітність не відбудеться. Тому важливо визначити імунологічний статус майбутньої мами.

3. Якщо стимуляція дозрівання яйцеклітини неправильна, то ефекту не буде. Оцінюйте не тільки запас яйцеклітин (оваріальний резерв), вік жінки, але і її генетику. Облік всіх таких параметрів допоможе вибрати правильну тактику і отримати якісні яйцеклітини.

4. Оснащеність клініки і досвід персоналу повинен бути на висоті. Ви ж міняєте телефони на більш нові? Так і ембріологічної обладнання повинно відповідати часу. Так досягається максимум шансів на успіх.

5. Ембріон, який переноситься при ЕКЗ, повинен бути повністю здоровий. У жінки з 35 років підвищуються ризики хромосомних змін, тому обов'язково пройдіть попередімплантаційне генетичне тестування.

6. Оцініть згортання крові, перш ніж взагалі планувати вагітність. Не дивуйтеся, якщо лікар запитує вас про стан судин або цікавиться, чи немає в родині варикозної хвороби.

Оцінити генетичні ризики, і як себе поведе кровоносна система при вагітності допоможе спеціальний аналіз крові на згортання.

7. Якщо вам будуть робити ЕКО, то так зване вікно імплантації має бути визначено максимально точно. Інакше організм жінки не прийме ембріон.

8. Важливо точно оцінити стан матки і її порожнини, щоб знати, куди підсаджувати ембріон. Зробити це максимально точно допоможе тривимірне зображення в апараті УЗД при виконанні процедури.

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