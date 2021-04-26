Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

8 факторів, які заважають вам стати мамою

Сьогодні, 19:16

Якщо ви зневірилися стати батьками і не вірите в ЕКЗ, не поспішайте до знахарки. Щоб процедура спрацювала, потрібно перевірити ряд факторів – яких, дізнайтеся в статті

Коли довгоочікувана вагітність не настає, пара замислюється про ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), але боїться чужого невдалого досвіду. Не всі батьки можуть подолати безпліддя і не розлучитися, але деякі фактори не дадуть вам стати мамою або татом. Які саме – розповіла провыдний репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, кандидат медичних наук Ольга Романова.

Потрібно оцінювати здоров'я обох батьків, а не тільки жінки
Потрібно оцінювати здоров'я обох батьків, а не тільки жінки
Фото: unsplash.com

Чому у одних пар виходить стати батьками ще до початку ЕКО, коли йде етап обстеження і підготовки, у інших – після, а у третіх – взагалі ніколи? Справа в тому, що часто завагітніти жінці заважають деякі стани, ы пысля їх усунення настає довгоочікувана вагітність. Тільки персоналізований підхід до кожної пари допоможе вирішити питання безпліддя. Якщо ви лікували вагітність і плануєте зачаття або лікар тільки рекомендує ЕКО, починати важливо з урахування ряду факторів. Без них результату не буде, отже:

1. Потрібно оцінити не тільки репродуктивне, але і ендокринне здоров'я батьків. І й мами, і тата: тому що ендокринна система обох батьків впливає на якість сперми у майбутнього тата, яйцеклітин – у мами і взагалі на можливість зачати малюка. Якщо ендокринна система хоча б у одного з батьків не в порядку – проблему треба усунути ще до настання вагітності.

2. Імунітет жінки повинен бути "розташований" до зачаття. Не дивуйтеся, якщо імунна система буде атакувати ембріон, то вагітність не відбудеться. Тому важливо визначити імунологічний статус майбутньої мами.

3. Якщо стимуляція дозрівання яйцеклітини неправильна, то ефекту не буде. Оцінюйте не тільки запас яйцеклітин (оваріальний резерв), вік жінки, але і її генетику. Облік всіх таких параметрів допоможе вибрати правильну тактику і отримати якісні яйцеклітини.

4. Оснащеність клініки і досвід персоналу повинен бути на висоті. Ви ж міняєте телефони на більш нові? Так і ембріологічної обладнання повинно відповідати часу. Так досягається максимум шансів на успіх.

5. Ембріон, який переноситься при ЕКЗ, повинен бути повністю здоровий. У жінки з 35 років підвищуються ризики хромосомних змін, тому обов'язково пройдіть попередімплантаційне генетичне тестування.

6. Оцініть згортання крові, перш ніж взагалі планувати вагітність. Не дивуйтеся, якщо лікар запитує вас про стан судин або цікавиться, чи немає в родині варикозної хвороби.

Читайте також:
Як полегшити вагітність: 12 лайфхаків з фото і відео

Оцінити генетичні ризики, і як себе поведе кровоносна система при вагітності допоможе спеціальний аналіз крові на згортання.

7. Якщо вам будуть робити ЕКО, то так зване вікно імплантації має бути визначено максимально точно. Інакше організм жінки не прийме ембріон.

8. Важливо точно оцінити стан матки і її порожнини, щоб знати, куди підсаджувати ембріон. Зробити це максимально точно допоможе тривимірне зображення в апараті УЗД при виконанні процедури.

Також нагадуємо, що раніше ми писали про 5 міфах про УЗД і вагітність, які досі живі .

І не забувайте, що що створити гарний настрій для себе і рідних можна, порадувавши приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на головні свята квітня.

А ще ви в курсі, що в Україні вже діють набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? Ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як полегшити вагітність: 12 лайфхаків з фото і відео Немовля народилося, поки його батько і мати сперечалися, чи варто викликати швидку Катя Осадча приховує свою вагітність під пишними сукнями. Передплатники впевнені, що зірка в положенні На мене всі ображалися: Анастасія Приходько розповіла, як приховувала вагітність
вагітність екз ембріон безпліддя
Реклама

Новини партнерів

Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Популярні статті

Сьогодні, 18:04Фаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Сьогодні, 13:01Смачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

Сьогодні, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Сьогодні, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Сьогодні, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

Вчора, 16:47Зірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

Вчора, 09:19Фаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

Вчора, 09:05Психо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

Вчора, 08:32Фаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

24 квітняЗірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

24 квітняЗірково

Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

24 квітняАфіша

Барбрі Стрейзанд – 79: ТОП-5 фільмів з акторкою, які хочеться передивитися

24 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, ваша сексуальність зведе всіх із розуму!

Новини партнерів

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Я не создана для семьи: домработница Киркорова сделала признание
Я не создана для семьи: домработница Киркорова сделала признание
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти