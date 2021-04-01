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Хвороб по-жіночому не буде, якщо щодня їсти ці продукти – гінеколог розкрила секрет

Сьогодні, 18:20

Овочі, риба, безглютенові зернові – далеко не повний список продуктів, корисних для жіночого організму

Уникнути запальних гінекологічних процесів , поліпшити свої дітородні функції і зміцнити імунітет в цілому можна за рахунок простих і доступних продуктів. Не варто недооцінювати важливість правильного харчування, часом зміна раціону допомагає впоратися навіть з безпліддям !

Які проблеми по-жіночому дічтають найчастіше, які продукти допоможуть їх перемогти, ну а коли не обійтися без лікарської допомоги – розповіла репродуктолог, акушер-гінеколог Ольга Романова.

Ольга Романова
Ольга Романова

Коли часто болить по-жіночому: можливо, це підступний ендометріоз

Запальні процеси в жіночих репродуктивних органах, нажаль, досить часте явище. Але одним з найнеприємніших жіночих захворювань є ендометріоз. Цей стан не тільки доставляє фізичний дискомфорт і навіть біль, а також підриває психологічне здоров'я жінки, змушує її змінювати звичний спосіб життя.

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Підступність хвороби в тому, що медики досі не вивчили до кінця причини виникнення цієї недуги. Небезпечний ендометріоз тим, що клітини, подібні маточним, розростаються за її порожнину. В результаті жінка страждає від постійних запальних процесів, хронічних болів в області тазу, не може роками завагітніти. Ліків від ендометірозу немає: є тільки досить ефективні методи для зняття симптомів і поліпшення стану. І правильне харчування – один з них.

Що ж є, якщо турбують болі по-жіночому?

Щоб поліпшити імунітет і дати організму більше сил пригнічувати запальні процеси, важливо включати в раціон продукти, багаті:

  1. Омега-3 кислотами, вітаміном D, пробіотики.
  2. Овочі (в них багато клітковини, їжте 25-35 г в день), здорові жири (оливкове масло), риба, авокадо, лляне насіння, боби, безглютенові зернові.
  3. Особлива увага – крестноцветним овочам: брокколі, брюссельській та кольровій капусті, вони знижують метаболізм естрогенів, стероїдних жіночих статевих гормонів.

Добре, а від яких продуктів краще відмовитися?

Мінімізувати варто продукти, які посилюють запальні процеси: червоне м'ясо, свинину, смажене і жирне, цукор і консерви, також цукерки, не підходять в будь-якому вигляді пасльонові овочі (картопля, баклажани).

Важливо! Крім продуктів, намагайтеся якомога менше користуватися пластиковим посудом. А також уникайте косметики і миючих засобів з вмістом ксеноестрогенів, (PCBS, BPA) і фталатів, вивчайте упаковку

А якщо все одно болить, то йти до лікаря обов'язково?

Будь-яка вічна біль, навіть терпима, дискомфорт, неприємні відчуття і так далі вимагають звернення до фахівця. До того ж якщо у когось із родичів – мами, бабусі, сестри вже діагностовано ендометіроз або турбують проблеми по-жіночому, то консультація гінеколога обов'язкова.

Ендометріоз часто розвивається при аутоімунних порушеннях, а ці стани відносяться до сімейних захворювань. Якщо діагноз підтвердиться, то лікар може призначити додаткові обстеження, особливо щитовидної залози. Але боятися не треба, впоратися з жіночими проблемами, і ендометріозом в тому числі, допоможе тільки комплексний підхід і рекомендації професіонала!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що вчені знайшли нові причини безпліддя .

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