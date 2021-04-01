Хвороб по-жіночому не буде, якщо щодня їсти ці продукти – гінеколог розкрила секрет
Овочі, риба, безглютенові зернові – далеко не повний список продуктів, корисних для жіночого організму
Уникнути запальних гінекологічних процесів , поліпшити свої дітородні функції і зміцнити імунітет в цілому можна за рахунок простих і доступних продуктів. Не варто недооцінювати важливість правильного харчування, часом зміна раціону допомагає впоратися навіть з безпліддям !
Які проблеми по-жіночому дічтають найчастіше, які продукти допоможуть їх перемогти, ну а коли не обійтися без лікарської допомоги – розповіла репродуктолог, акушер-гінеколог Ольга Романова.
Запальні процеси в жіночих репродуктивних органах, нажаль, досить часте явище. Але одним з найнеприємніших жіночих захворювань є ендометріоз. Цей стан не тільки доставляє фізичний дискомфорт і навіть біль, а також підриває психологічне здоров'я жінки, змушує її змінювати звичний спосіб життя.
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Підступність хвороби в тому, що медики досі не вивчили до кінця причини виникнення цієї недуги. Небезпечний ендометріоз тим, що клітини, подібні маточним, розростаються за її порожнину. В результаті жінка страждає від постійних запальних процесів, хронічних болів в області тазу, не може роками завагітніти. Ліків від ендометірозу немає: є тільки досить ефективні методи для зняття симптомів і поліпшення стану. І правильне харчування – один з них.
Щоб поліпшити імунітет і дати організму більше сил пригнічувати запальні процеси, важливо включати в раціон продукти, багаті:
- Омега-3 кислотами, вітаміном D, пробіотики.
- Овочі (в них багато клітковини, їжте 25-35 г в день), здорові жири (оливкове масло), риба, авокадо, лляне насіння, боби, безглютенові зернові.
- Особлива увага – крестноцветним овочам: брокколі, брюссельській та кольровій капусті, вони знижують метаболізм естрогенів, стероїдних жіночих статевих гормонів.
Мінімізувати варто продукти, які посилюють запальні процеси: червоне м'ясо, свинину, смажене і жирне, цукор і консерви, також цукерки, не підходять в будь-якому вигляді пасльонові овочі (картопля, баклажани).
Будь-яка вічна біль, навіть терпима, дискомфорт, неприємні відчуття і так далі вимагають звернення до фахівця. До того ж якщо у когось із родичів – мами, бабусі, сестри вже діагностовано ендометіроз або турбують проблеми по-жіночому, то консультація гінеколога обов'язкова.
Ендометріоз часто розвивається при аутоімунних порушеннях, а ці стани відносяться до сімейних захворювань. Якщо діагноз підтвердиться, то лікар може призначити додаткові обстеження, особливо щитовидної залози. Але боятися не треба, впоратися з жіночими проблемами, і ендометріозом в тому числі, допоможе тільки комплексний підхід і рекомендації професіонала!
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що вчені знайшли нові причини безпліддя .
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