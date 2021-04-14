Хочу дітей! 5 способів подолати стрес через безпліддя і не розлучитися

Не бійтеся звертатися по допомогу і підтримку

Тема безпліддя дуже особистісна і інтимна. Не всі відкрито готові говорити про це. Багато хто боїться і закривається. І все ж про психологічне безпліддя стали говорити частіше і називати його навіть проблемою 21-го століття. Що це означає і як можна вилікувати, розповів Life Сьогодні психолог В'ячеслав Халанський.

Психолог, психотерапевт В'ячеслав Халанський Фото: пресслужба

Чому тема безпліддя така популярна?

Останніми роками число пар, що звертаються за лікуванням від безпліддя, різко збільшилося. Серед основних причин – відстрочка дітонародження у жінок, розробка нових і більш ефективних методів лікування безпліддя і підвищення обізнаності про доступні послуги. Ця зростаюча участь у лікуванні безпліддя надихнула дослідників на вивчення психологічних аспектів проблеми.

Що з'ясували вчені?

З безпліддям стикається приблизно 10-15% пар репродуктивного віку. Більше 80 мільйонів людей у всьому світі безплідні. За даними ВООЗ, показники безпліддя в різних країнах відрізняються від менше 5% до понад 30%. Наприклад, у 2005 році широкомасштабне дослідження в Ірані показало, що 24,9% пар пережили первинне безпліддя під час подружнього життя.

Проблема безпліддя зачіпає приблизно 10-15% пар Фото: Unsplash

Хто винен у безплідді?

Фактичні дані показують, що більшість безплідних людей живуть у країнах, що розвиваються, де народження дітей часто є єдиним способом жінки підвищити свій статус в суспільстві. Незважаючи на те, що 40% безпліддя пов'язане з чоловіками, 40% – з жінками і 20% – з обома партнерами або з невідомими причинами, в деяких співтовариствах нездатність до дітородіння майже завжди приписується тільки жінкам, навіть якщо причина не в них.

Що таке безпліддя і звідки воно береться?

Безпліддя – це життєва криза, яка впливає на всі аспекти життя: соціально-культурний, емоційний, фізичний, фінансовий.

Психологічні проблеми зачіпають 25-60% бездітних пар і обумовлюються культурою, статтю, причиною і тривалістю безпліддя, методами лікування. Серед проблем можуть бути різні психоемоційні розлади, розчарування, депресія, тривога, відчуття безнадійності, провини і власної нікчемності.

Не бійтеся звертатися до психолога Фото: Depositphotos

5 способів, як подолати стрес через безпліддя

1. Важливо знайти причину безпліддя

Тут необхідно спиратися насамперед на медичні факти. Причинна роль психологічних порушень у розвитку безпліддя досі залишається предметом дискусій.

Дослідження 58 жінок з Lapane et al. показало дворазове збільшення ризику безпліддя серед жінок з депресивними симптомами в анамнезі; однак вони не змогли контролювати інші фактори, які також можуть впливати на фертильність, включаючи куріння сигарет, вживання алкоголю, зниження лібідо і індекс маси тіла.

2. Чоловік повинен підтримувати свою жінку

Часто жінки скаржаться, що не отримують належної підтримки від своїх чоловіків і від цього стрес тільки збільшується. Чоловіки бояться дізнатися, що причина безпліддя саме в них. Але тут важлива близькість в парі під час обговорення таких делікатних питань.

Важливо пам'ятати, що жінка відчуває більший як соціальний, так і психологічний тиск. Тому підтримка чоловіка для жінки буде вирішальною.

3. Працюйте зі стресом

Жінка, яка не може завагітніти з будь-яких причин, переживає стрес і депресію. Важливіше навчитися справлятися зі стресом. Існує безліч надійних психологічних методик, які допомагають знизити рівень стресу.

4. Звертайтеся до психотерапевта

Не бійтеся звертатися по допомогу чи пораду до психотерапевта або пошукайте психологічну групу підтримки. Дослідження, проведене Домаром і його колегами з участю 52 жінок з безпліддям, 10-тижнева програма групового поведінкового лікування значно знизила тривожність, депресію і гнів.

Показники життєздатних вагітностей склали 55% для терапевтичної групи, де жінки проходили терапію, 54% для групи підтримки і 20% для контрольної групи.

5. Знайдіть заняття, де ви можете реалізуватися

Спробуйте знайти реалізацію свого покликання не лише в дітях. Які ваші таланти і що ви хотіли привнести в життя? У чому може бути сенс вашого життя? Що є цінним для вас?

Знайдіть заняття, де ви можете реалізуватися Фото: Depositphotos

Особистий досвід психолога

Поділюся своєю особистою історією. Ми з дружиною не могли завагітніти понад 10 років. Це був непростий момент для нас. Тепер у нас двоє дочок-підлітків. Але важливо продовжувати в будь-якій ситуації шукати свій власний шлях і не дивитися на інших людей. У вас є ваше життя – розпорядіться ним так, як хочете саме ви! Слідуйте за своїм серцем з огляду на обставини навколо вас.

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