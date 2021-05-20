5 способів поліпшити чоловіче здоров'я і чому для жінок це теж важливо

У половині випадків безпліддя винна... чоловіча сперма. Поліпшити її якість, а також потенцію допоможе баланс харчування, відмова від сигарет і деяких препаратів

Чоловікові теж важливо берегти здоров'я, щоб зберегти сім'ю і мати дітей Фото: unsplash.com

Чоловіче здоров'я – як потенція, так і якість сперми – можуть знизитися через гормональний дисбаланс, шкідливі звички, прийом деяких "пігулок для кача" і нераціонального харчування. Як чоловікові зберегти потенцію, поліпшити якість сперми і навіщо – роз'яснив ембріолог Василь Лялюк.

Василь Лялюк Фото: прес-служба

Які ж чинники негативно впливають на сперму і навіщо про це знати?

Якщо ви не стали батьками, або стали, але плануєте ще малюків, то не тільки жінці, але і чоловікові в парі потрібно бути повністю репродуктивно здоровим. Природним шляхом зачати дитину стає все важче безлічі пар: і 50% безпліддя пов'язані не з жіночими проблемами. А з поганою якістю сперми. Знижують рухливість сперматозоїдів, а то і зовсім призводять до їх відсутності в чоловічій спермі деякі медикаменти. Особливо ризикують любителі анаболіків, які чоловіки вживають, щоб швидше накачати м'язи.

А ще знижують якість сперми шкідливі звички, нераціональне харчування, ігнорування профілактичних оглядів – що на жаль, багато чоловіків собі дозволяють. Навіть тісна білизна і любов до парильні може вплинути на те, наскільки чоловіча сперма підходить для зачаття малюка. А нездоровий спосіб життя і безконтрольний прийом препаратів також призводять до гормонального дисбалансу і впливають на сексуальні функції.

Не тільки чоловіче безпліддя, а зниження сексуального бажання або погана потенція можуть стати причинами розладу у відносинах, тому чоловіче і жіноче здоров'я, як фізичне, так психологічне, взаємопов'язані.

Яких же порад дотримуватися чоловікові, щоб зберегти здоров'я?

Поліпшити якість сперми і здоров'я чоловіка загалом, а не тільки сексуальне, допоможуть нескладні речі:

1. Скоротіть кількість сигарет або постарайтеся кинути палити. У цигарках стільки токсичних речовин, що страждає не тільки сперма (куріння різко скорочує кількість сперматозоїдів і робить їх малорухомими), інші органи та системи. Також на чоловічу фертильність негативно впливає алкоголь і наркотичні речовини.

2. Створіть комфортну температуру для геніталій. Справа в тому, що любов до дуже тісної білизни, яка "не дихає", призводить до підвищення температури яєчок. Також негативно на вироблення сперматозоїдів впливає часте відвідування сауни або гарячі ванни, а ще спорт, що викликає тертя в промежині, наприклад, велосипед.

Зачати дитину не вийде, якщо сперматозоїди малорухливі Фото: unsplash.com

А ще зверніть увагу на розташування яєчок: при неопущенні одного з них в мошонку (крипторхізм) або розширенні вен сім'яного канатика (варикоцеле) температура може підвищуватися. Такі проблеми важливо швидше розв'язати, інакше якість сперми може не відновитися. І тоді зачати дитину не вийде.

3. Регулярно проходьте профогляди, особливо якщо вам 40+. Підвищений артеріальний тиск, зайва вага, діабет та інші хвороби впливають на баланс гормонів, якість сперми і чоловіче здоров'я загалом.

4. Не приймайте препарати безконтрольно. Наприклад, погано впливають на фертильність тестостерон і анаболіки, як уже сказано, а ще препарати для зниження кров'яного тиску, антидепресанти та інші психіатричні ліки.

5. Збалансуйте свій раціон. У вашому меню повинні бути продукти, багаті на антиоксиданти, вітаміни, селен, флавоноїди. Це фрукти, овочі, зелень – особливо петрушка, кріп, цитрусові, помідори, морква, виноград, абрикоси, всі ягоди – особливо смородина, чорниця, ківі, брокколі, шпинат, перець болгарський, горіхи. Також вживайте нерафіновані олії, морську рибу, печінку тріски, зелений чай.

Взагалі, як для чоловічої сили, так і здоров'я всього організму обирайте продукти найнатуральніші, а не консерви, ковбаси та інші оброблені продукти.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, чому може знижуватися потенція у чоловіків.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловіть ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на найпопулярніші свята травня.

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