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Вся правда про аборт: чому безпліддя після нього – це міф

Сьогодні, 16:15

Після аборту не буде дітей – так часто лякають жінок навіть гінекологи. Сама процедура пов'язана з невеликими ризиками для здоров'я, проте все ж є кілька "але"

Аборт веде до безпліддя тільки в разі ускладнень, яких можна уникнути
Аборт веде до безпліддя тільки в разі ускладнень, яких можна уникнути
Фото: Сьогодні

Наважуючись на переривання вагітності, жінка часто отримує дезінформацію щодо цієї процедури. Чи справді аборт настільки небезпечний для організму жінки і чи може вплинути на можливість в майбутньому стати мамою, розповіла наша постійна експертка, акушерка-гінекологиня, кандидатка медичних наук, ендокринологиня Анна Шаргородська.

Ганна Шаргородська
Ганна Шаргородська
Фото: пресслужба

Чи завжди аборт загрожує безпліддям для жінки?

Аборт, на який жінка наважується з різних причин – завжди для неї стрес як фізичний, так, природно, психологічний, а ще й гормональний. Згідно із законодавством України, аборти в країні дозволені: порядок надання медичної допомоги за небажаної вагітності, допустимі терміни, особливі умови і деталі визначення показань до такої операції визначаються наказом МОЗ України.

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Часто жінці доводиться робити аборт не тільки через незаплановану вагітність, а тому, що вона не може виносити дитину через стан здоров'я або, на жаль, майбутній малюк не виживає: тому заборона на аборти викликає обурення у багатьох, зокрема і знаменитостей.

Тому етичну сторону питання залишимо осторонь, проте розберемося, як впливає аборт на фертильність жінки.

Аборт, як такий, не становить великого ризику для здоров'я жінки, але вже після проведення процедури ризик ускладнення є.

Оскільки аборт досить сильно травмує ендометрій – це назва внутрішнього шару матки, до якого прикріплюється ембріон. Крім самого аборту також слід враховувати деякі фактори, які можуть в майбутньому вплинути як на спроби знову завагітніти, так і на сприятливий перебіг нової вагітності. Ускладнення після переривання вагітності можуть викликати:

  • Вакуум-аспірація, тобто вискоблювання. За цієї процедури може порушитися наростання ендометрія, виникнути запальний процес, а також розвинутися ендометріоз – коли ендометрій розростається за межі матки.
  • Фармакологічний аборт або медикаментозне переривання. У цьому випадку, за неповного скорочення матки залишки плодових оболонок можуть привести до утворення плацентарних поліпів. Також після медикаментозного аборту можуть розвинутися кісти, активізуються вже наявні і можуть з'явитися нові освіти.

Як часто після аборту може виникнути безпліддя?

Після аборту ризик розвитку вторинного безпліддя становить від 2 до 7%. Чим раніше була перервана вагітність, тим менший ризик, що потім не вийде більше завагітніти. І навпаки – чим більший строк вагітності, на якому її переривають, тим вище ймовірність розвитку ускладнень.

Але є самі методи профілактики ускладнень?

Звичайно, але як уже сказано, дуже важливий строк вагітності та метод, яким її перервали. Щоб уникнути розвитку хронічних запальних захворювань після аборту, лікарю необхідно своєчасно призначити протизапальну антибактеріальну терапію. З урахуванням виявлених у жінки збудників.

Якщо вагітність завмерла і довелося робити аборт, то обов'язково разом з лікарем проаналізуйте причину
Якщо вагітність завмерла і довелося робити аборт, то обов'язково разом з лікарем проаналізуйте причину
Фото: Сьогодні

Якщо вагітність завмерла і довелося робити аборт, то обов'язково важливо разом з лікарем проаналізувати причину. Може знадобитися додаткове обстеження, лікування – це важливо зробити, щоб наступна вагітність і виношування малюка пройшли благополучно.

А як скоро відновиться організм після переривання вагітності?

На це піде кілька місяців, іноді необхідно буде підтримати гормональний фон. Як уже сказано, в деяких випадках можуть виникнути кісти яєчника, новоутворення, порушується робота щитовидної залози. Тому після аборту в перші 3-6 місяців жінці варто побути під наглядом гінеколога-ендокринолога.

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Жінці після такої операції дуже важлива підтримка близьких людей, психологічна допомога, незалежно від причини, з якої довелося зробити аборт. Якщо самі не справляєтеся, то не соромтеся і зверніться за допомогою до психолога.

Як скоро після аборту можна знову завагітніти?

Овуляція (процес, коли дозріває яйцеклітина) і відновлення менструального циклу після переривання вагітності відбуваються вже через пару тижнів. Завагітніти можна, відповідно, теж через два-три тижні, або місяць після проведеного аборту. Але звичайно, краще не поспішати і повністю відновитися.

Чи потрібно чекати певного часу, перш ніж планувати нову вагітність?

Раніше в гінекології рекомендувалося почекати щонайменше півроку після аборту, перш ніж знову намагатися зачати дитину. Зараз суворих рекомендацій не існує: тому що організм кожної жінки, ситуація, через яку їй довелося перервати вагітність – індивідуальні. Якщо ви робили аборт і знову хочете спробувати завагітніти, то потрібно спочатку проконсультуватися з гінекологом, і пройти обстеження, які порекомендує лікар.

Чи можна якось знизити ризики небажаної вагітності?

Найкращою профілактикою небажаної вагітності є надійна контрацепція. Надійна – означає та, яка знижує ризики завагітніти до 96-98%: це презервативи (тільки вони ще захищають від статевих інфекцій), оральна контрацепція (таблетки), діафрагми або ковпачки зі сперміцидами і т.п.

Кращою профілактикою небажаної вагітності є надійна контрацепція
Кращою профілактикою небажаної вагітності є надійна контрацепція
Фото: unsplash.com

Перерваний статевий акт – це зовсім не метод надійної контрацепції. Тому якщо ви не плануєте найближчим часом вагітність, то обов'язково зверніться за консультацією до гінеколога: лікар підкаже, який метод контрацепції буде найактуальнішим саме для вас.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти не можна їсти вагітним.

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