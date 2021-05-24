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Тренд або турбота про жіноче здоров'я? Навіщо потрібна інтимна корекція або пластика

Сьогодні, 17:20

Корекцію інтимних частин тіла часто сприймають, як данину моді. Але такі процедури повернуть жінці радість сексу, впевненість в собі після пологів і не тільки

Естетична гінекологія допомагає вирішити ряд серйозних проблем в жіночому здоров'ї
Естетична гінекологія допомагає вирішити ряд серйозних проблем в жіночому здоров'ї
Фото: unsplash.com

До процедур відновлення зовнішнього вигляду і чутливості інтимних зон звертається все більше жінок. Що таке естетична гінекологія, які серйозні проблеми з жіночим здоров'ям виникають і як від них можна позбутися за допомогою інтимної пластики та інших процедур – розповіла акушер-гінеколог, дерматолог Юлія Леонтьєва.

Юлія Леонтьєва
Юлія Леонтьєва
Фото: пресслужба

Чому попит на естетику інтимної області зріс: чим це допомагає жінці?

Справа не тільки в зовнішньому вигляді геніталій, хоча і це дуже важливо: естетично "свіжий" зовнішній вигляд інтимних зон надають жінці більше впевненості у власній сексуальності і жіночності. А це важливо для її психологічного і гормонального здоров'я.

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Але крім зовнішньої естетики та краси, естетична гінекологія допомагає вирішити ряд серйозних проблем в жіночому здоров'ї: після вікових змін, менопаузи, особливо ранньою, гормональної перебудови, нетриманні сечі.

Дуже часто після вагітності і пологів відбуваються пошкодження геніталій, які не тільки впливають на їх зовнішній вигляд, але і викликають дискомфорт під час сексу.

Налагодити функції інтимних органів плюс поліпшити їх зовнішній вигляд: ці обидва питання, в більшості випадків – одночасно можна вирішити за допомогою естетичної гінекології.

Які ж методи сучасної естетичної гінекології безпечні і безболісні?

Основні методики три:

1. Це ін'єкційні технології, тобто філери, аналогічні тим, що застосовуються для контурної пластики обличчя. Відновити зовнішній вигляд, зробити тканини більш пружними і оформленими допомагають препарати на основі гіалуронової кислоти.

За допомогою пластики і філерів можна повернути інтимну радість
За допомогою пластики і філерів можна повернути інтимну радість
Фото: unsplash.com

2. Плазмотерапія – це метод лікування за допомогою власної плазми крові, яка збагачується тромбоцитами. Такий метод допомагає поліпшити мікроциркуляцію тканин, вироблення в них фібробластів (клітин сполучної тканини) і колагену.

3. Інтимна пластика – застосовуються для відновлення пропорцій геніталій і їх природного вигляду.

Якщо у вас є перераховані вище проблеми, то вирішити їх безболісно і безпечно можна за допомогою естетичної гінекології.

Також раніше ми писали про те, що таке кандидоз і чим він небезпечний для жіночого здоров'я.

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