Тренд або турбота про жіноче здоров'я? Навіщо потрібна інтимна корекція або пластика
Корекцію інтимних частин тіла часто сприймають, як данину моді. Але такі процедури повернуть жінці радість сексу, впевненість в собі після пологів і не тільки
До процедур відновлення зовнішнього вигляду і чутливості інтимних зон звертається все більше жінок. Що таке естетична гінекологія, які серйозні проблеми з жіночим здоров'ям виникають і як від них можна позбутися за допомогою інтимної пластики та інших процедур – розповіла акушер-гінеколог, дерматолог Юлія Леонтьєва.
Справа не тільки в зовнішньому вигляді геніталій, хоча і це дуже важливо: естетично "свіжий" зовнішній вигляд інтимних зон надають жінці більше впевненості у власній сексуальності і жіночності. А це важливо для її психологічного і гормонального здоров'я.
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Але крім зовнішньої естетики та краси, естетична гінекологія допомагає вирішити ряд серйозних проблем в жіночому здоров'ї: після вікових змін, менопаузи, особливо ранньою, гормональної перебудови, нетриманні сечі.
Налагодити функції інтимних органів плюс поліпшити їх зовнішній вигляд: ці обидва питання, в більшості випадків – одночасно можна вирішити за допомогою естетичної гінекології.
Основні методики три:
1. Це ін'єкційні технології, тобто філери, аналогічні тим, що застосовуються для контурної пластики обличчя. Відновити зовнішній вигляд, зробити тканини більш пружними і оформленими допомагають препарати на основі гіалуронової кислоти.
2. Плазмотерапія – це метод лікування за допомогою власної плазми крові, яка збагачується тромбоцитами. Такий метод допомагає поліпшити мікроциркуляцію тканин, вироблення в них фібробластів (клітин сполучної тканини) і колагену.
3. Інтимна пластика – застосовуються для відновлення пропорцій геніталій і їх природного вигляду.
Якщо у вас є перераховані вище проблеми, то вирішити їх безболісно і безпечно можна за допомогою естетичної гінекології.
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