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Чи потрібні добавки при веганскої дієті і тренуваннях

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
11 серпня, 08:00
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Якщо ви не їсте м'яса та інших тварин продуктів плюс активні фізично, то варто приймати полівітаміни, протеїни, а також інші харчові добавки
При веганскої дієті і тренуваннях потрібно приймати харчові добавки
При веганскої дієті і тренуваннях потрібно приймати харчові добавки / Фото: Колаж: Сьогодні

Дефіцит поживних мікроелементів може виникати при будь-якому типі дієти, а при веганські – тим більше. Група вчених з Швейцарії, Німеччини та Австрії досліджували раціон спорстменов-веганів і прийшли єдиного висновку. При такому типі харчування і активних фізичних навантаженнях потрібні додаткові добавки: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Які ж добавки потрібні при веганскій дієті і заняттях спортом?

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Медики відзначають, що показники здоров'я в нормі у тих активних вегетаріанців і веганів, які додатково приймають протеїни і креатин. При особливо активних тренуваннях може знадобитися додатковий прийом вітаміну В12. Взагалі дослідники рекомендують додатковий прийом полівітамінів тим, хто їсть мало тваринної їжі і при цьому фізично активний.

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Втім, також медики відкидають, що додавання найважливіших поживних речовин, включаючи кальцій, фолієву кислоту, магній, залізо, мідь, йод, цинк, вітамін D, вітамін B 12., Незалежно від типу дієти, ці добавки слід рекомендувати всім групам населення та спортсменам.

Прийом добавок допоможе заповнити відсутні вітаміни і мікроелементи
Прийом добавок допоможе заповнити відсутні вітаміни і мікроелементи / Фото: unsplash.com

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Для кращого відновлення після тренувань, особливо при тренуваннях на витривалість, рекомендовано спільне вживання вуглеводів і білків (а не окремо в раціоні). Медики відзначають, що ці рекомендації корисні при застосуванні індивідуальних стратегій харчування.

Якщо людина, наприклад, дотримується з яких-небудь причин дієти і їй потрібно відновлюватися, не втративши працездатність. Також при дієтах і тренуваннях слід ретельно планувати щоденне харчування .

А в яких продуктах шукати потрібні вітаміни і мікроелементи?

Якщо ви віддаєте перевагу рослинним продуктам, то кальцієм багаті бобові, горіхи, насіння, злаки. Незважаючи на моду на вегетаріанство, важливо щоб в раціоні був повний баланс жирів, білків і вуглеводів .

З тваринних продуктів – молоко, сири, лосось. Залізом багаті бобові, шпинат, киноа, брокколі; червоне м'ясо, субпродукти і морепродукти – вони ж природне джерело йоду, магнію, міді і кальцію, а ще Омега-3 кислот.

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Вітамін D теж надходить в організм з риби, морепродуктів, яєчних жовтків . А фолатами – вітамінами групи В і фолієву кислоту багаті крупи, горіхи, цільнозерновий хліб, бананів, яйця, риба.

Також раніше ми писали, як зробити веганські страви смачніше.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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