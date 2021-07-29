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Чому потрібно їсти фрукти і ягоди щодня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 липня, 14:00
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У сезон ягід і фруктів багато хто намагається наїстися про запас, в результаті замість схуднення отримують зайві кіло. Як правильно їсти ягоди і фрукти – в матеріалі
Їсти фрукти і ягоди щодня корисно для здоров'я
Їсти фрукти і ягоди щодня корисно для здоров'я / Фото: Сьогодні

З'їдати щодня жменю ягід або пару свіжих фруктів – корисна і потрібна звичка, але не всі фрукти однаково корисні, До того ж – максимум вітамінів ми отримуємо зовсім не зі стиглими плодами. Навіщо тоді їсти фрукти і як це робити з максимальною користю для організму?

Розповіли наші експерти: лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ і лікар тибетської медицини, консультант по здоровому харчуванню Олена Бєляєва .

А ми зібрали для вас 10 лайфхакыв, які допоможуть провести залишок літа незабутньо.

Навіщо щодня їсти фрукти, ягоди та в якій кількості

Фрукти і ягоди – це природне джерело клітковини, макроелементів і антиоксидантів: саме ці речовини допомагають організму справлятися з окислювальним стресом. Деякі думають, що саме у фруктах і ягодах міститься найбільше вітамінів. Але насправді найважливіші для організму людини вітаміни і мікроелементи нам дають продукти тваринного походження.

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Навіщо тоді їсти фрукти? Тому, що крім захисту наших клітин від старіння, вони допомагають нормально функціонувати кишківнику, оскільки багаті клітковиною. А також гарні в якості перекусів, особливо якщо людина прагне харчуватися раціонально. Фрукти і ягоди – відмінна альтернатива замість печива або цукерок.

Банани, а також груші для тих, що худнуть не годяться
Банани, а також груші для тих, що худнуть не годяться / Фото: Unsplash

Тільки для перекусів, особливо якщо ви худнете, годяться несолодкі фрукти і ягоди – яблука, чорниця, лохина, вишня і так далі. Банани або груші для перекусів тих, хто худнуть, не годяться – у них високий глікемічний індекс, тобто вони містять багато цукру. Ягоди не менше корисні, відзначає Олександр Кущ: в них багато мікроелементів і біофлавоноїдів, і їсти їх краще сирими, щоб корисні вітаміни не руйнувалися.

Якщо любите варити з ягід варення та джеми, то пам'ятайте, що це всього лише десерт. Зараз вже "пішли" перші кавуни – ці ягоди (а кавун відноситься до ягід) теж добре підходять для схуднення, хоч і досить солодкі. Тому що містять багато води. А ще в кавуні багато лікопеіна – потужного антиоксиданту.

Тому їсти фрукти кожен день – важливо і потрібно. Але їсти їх слід порціями, а не за один раз і не більше, ніж 300-400 грам на день.

А коли краще їсти фрукти або ягоди і в якому вигляді?

Про те, що фрукти важливо і потрібно їсти постійно, каже і Олена Бєляєва. З поправкою на те, що тибетська медицина (ТТМ) рекомендує термічно обробляти фрукти і ягоди тим, у кого є проблеми з травленням. Тому що все ягоди і фрукти холодні за своїми властивостями і, відповідно, пригнічують травний вогонь. Якщо ж людина абсолютно здорова, то можна з'їсти жменю ягід або один фрукт в середині дня (на полуденок).

Як бачите, рекомендації ТТМ і європейської дієтології відрізняються: фрукт, який в ТТМ можна сміливо їсти сирим і не завдати шкоди травленню – це манго. А ось улюбленого багатьма граната тибетська медицина радить уникати. Тому що гранат використовується, як лікарський засіб для травлення і присутній у багатьох лікарських складах.

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Ще одне лікарський засіб з зору тибетської медицини – це білий виноград . Його використовують для лікування легенів і бронхів, але для втамування спраги рекомендують варити компот з білого винограду . Або додавати в м'ясні страви з яловичини, свинини або птиці.

Також раніше ми писали, як зрозуміти, що в кавуні і дині є нітрати.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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