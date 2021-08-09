Навіщо нам вітамін С влітку і в яких продуктах його найбільше

Стреси приводять до дефіциту вітаміну С, а теплова обробка багатих їм продуктів краде цей елемент. Чим важливий вітамін С – відповіла гастроентеролог

Вітамін С потрібен і влітку, його багато в полуниці, капусті та інших рослинних продуктах / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку, коли навколо повно доступних сезонних фруктів і овочів, все одно може виникати дефіцит вітаміну С . Чим же так важлива аскорбінова кислота для людини, чому виникає дефіцит вітаміну С влітку, як його заповнити і в яких продуктах шукати – допомогла розібратися гастроентеролог Євгенія Белінська.

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому ж виникає дефіцит вітаміну С

Сонливість, зниження працездатності, сухість шкіри – ці та інші сигнали подає нам організм при дефіциті вітаміну. Аскорбінова кислота, він же – вітамін С людським організмом самостійно не синтезується. Цей елемент всмоктується в тонкому кишкывнику, потім метаболізується в основному в печінці і виводиться нирками.

Тобто, надходить знайома нам з дитинства в організм "аскорбінка" або з продуктами, або, коли ми додатково приймає вітамінний комплекс. Але дефіцит вітаміну С може виникати навіть на тлі раціонального харчування , Якщо людина перехворіла інфекційним захворюванням. Зараз, в період масової захворюваності коронавірусом, цей момент дуже актуальний.

Також дефіцит вітаміну С виникає при захворюваннях органів травлення (ентеритах, запальних процесах в тонкому кишкывнику, атрофічному гастриті) і / або якщо людина перенесла хірургічне втручання. Сучасний темп життя, "багатий" стресами і фізичними навантаженнями теж часто призводить до нестачі в організмі вітаміну С.

Значить, вітамін С потрібен нам цілий рік?

Так, аскорбінова кислота потрібна нам не тільки в період масової захворюваності застудами і ГРВІ, як захист від вірусних інфекцій. Вітамін С допомагає синтезуватися стероїдним гормонам і нейромедіаторам. Останні відповідають за передачу імпульсів від нервових клітин до м'язових тканин до залозистих клітин.

Влітку вітамін С нам особливо необхідний для захисту шкіри / Фото: unsplash.com

Без вітаміну С неможливі процеси вироблення колагену і карнітину, без яких наша шкіра не буде виглядати молодо, свіжо і підтягнуто. Також аскорбінова кислота відповідає за всмоктування заліза, транспортування вітамінів А і Е, стимуляцію роботи ендокринних залоз (особливо надниркових залоз), регуляцію функціонування нервової системи. А ще знижує ризик розвитку раку шлунка і кишкывнику.

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Коли організму починає не вистачати "аскорбінки", ми відчуваємо занепад сил, часто хворіємо ГРВІ, сильніше мерзнемо (підвищується чутливість до холоду), гірше гояться рани, можуть кровоточити ясна. Порушення сну, депресивні стани, поганий апетит, суха, нееластична шкіра – всі ці ознаки теж можуть вказувати на дефіцит вітаміну С.

Вітамін С в овочах руйнується при їх термічній обробці / Фото: Depositphotos

А якщо ви ще харчуєтеся нераціонально, їсте мало свіжих фруктів і овочів, то тим самим обмежуєте надходження вітаміну С в організм. Особливо, якщо звикли гасити / смажити, парити продукти: вітамін С руйнується при термічній обробці . А також при консервуванні і тривалому зберіганні.

У яких же продуктах найбільше вітаміну С і скільки його нам потрібно?

Вітамін С – потужний антиоксидант, але реалізувати ці властивості він може тільки в значних дозах (6-10 г / добу). Нашому ж організму в добу необхідно 70-100 мг.

Отримати аскорбінову кислоту можна з продуктів і вітамінних комплексів, найбільш багаті аскорбіновою кислотою:

солодкий перець,

брокколі,

полуниця,

листова капуста,

ананас,

ківі.

А улюблений багатьма лимон, як "скарбничка" вітаміну С, містить всього близько 35 мг аскорбінової кислоти (в середньому з розрахунку на 100 грам стиглого плода). Щоб заповнити нестачу вітамінів і мікроелементів в організмі, важливо поєднувати приймемо харчових добавок з раціональним харчуванням.



Важливо! Є чи ні у вас гіповітамінозу, тобто дефіциту вітаміну С (і інших вітамінів), може визначити тільки лікар, грунтуючись на клінічному обстеженні та лабораторної діагностики. І, якщо є необхідність, то фахівець призначить додатковий прийом вітаміну С в препаратах.

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